/શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં મંગળની એન્ટ્રી: મેષ સહિત આ ચાર રાશિના જાતકો થઈ જશે માલામાલ

24 સપ્ટેમ્બરથી શનિ એ પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગૌચર કરશે જેને પગલે મેષ રાશિ, સિંહ રાશિ, ધનુ રાશિ અને મકર રાશિના જાતકોને મોટો આર્થિક ફાયદો થવાની પૂરી સંભાવના છે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્તરમાં સેનાપતિ ગણાતા મંગળ ગ્રહની રાશિઓમાં બોલબાલા હોય છે. મંગળની ચાલ જ્યારે પણ બદલાય એની લાંબાગાળા સુધી અસર રહેતી હોય છે. મંગળને સાહસી અને ઉગ્ર ગ્રહ કહેવામાં આવે છે. આજથી 7 દિવસ બાદ જ્યારે મંગળ ગ્રહ નક્ષત્ર બદલશે હાલમાં મંગળ પુન વસુ નક્ષત્રમાં ગૌચર કરી રહ્યાં છે. આ ગ્રહ નક્ષત્રનો ગ્રહ સ્વામી એ જ્યૂપીટર છે. પંડિત મહેશ જોષીયારા કહે છે કે મંગળનું ગૌચર એ 24 દિવસ સુધી ચાલશે. જાણી લો આ મંગળના આ ગૌચરનો કઈ 4 રાશિઓને સૌથી મોટો લાભ મળવાનો છે.
મેષ રાશિ પર મંગળ નક્ષત્રના પરિવર્તનની શું થશે અસર
Mesh Rashi Gochar 2026 : મંગળનું શનિના નક્ષત્રમાં આવતાંની સાથે મેષ રાશિના જાતકોના અટકેલા કામોને એક નવી દીશા મળશે. જે ચીજોના કારણે તમારામાં હતાશા આવી ગઈ હોય એ જ કામો પૂરા થતા જોવા મળશે. જો કોઈ ચીજ વસ્તુને લીધે તમારા મનમાં મૂંઝવણ હોય તો હવે તમને ક્લિયારીટિ મળી જશે.ઘર અને પરિવારમાં ખુશીઓનો માહોલ જોવા મળશે તણાવની સ્થિતિ બદલાશે અને મન ખુશ રહેશે.
સિંહ રાશિ પર મંગળ નક્ષત્રના પરિવર્તનની આ થશે અસર
24 સપ્ટેમ્બરથી સિંહ રાશિના જાતકોને મુશ્કેલીઓ ઓછી થતી જોવા મળી શકે છે. મંગળનો આ પેરફાર પ્રોફેશનલ લાઈફ પર પણ પોઝિટિવ ઈમ્પેક્ટ આપશે. સીનિયર ફૂલ સપોર્ટ કરશે. તમારા કામના પણ વખાણ થતા જોવા મળશે. વેપારમાં મસમોટો ફાયદો થવાની સાથે પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલું કામ તમારી તરફેણમાં થશે. આ કારણે રૂપિયાની પણ સ્થિતિ એકદમ મજબૂત બની જશે.
ધનુ રાશિ પર મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસર થયા વિના નહીં રહે
મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનની પોઝિટીવ અસર ધનુ રાશિ પર પણ જોવા મળશે. આ રાશિના જાતકોનો કોન્ફીડન્સ વધશે. નોકરિયાત લોકોને કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. જે તમારી કરિયર માટે મોટો ફાયદાનો સોદો સાબિત થશે. વેપાર સાથે સંકળાયેલા કેટલાક જાણીતી વ્યક્તિઓ તમારા સંપર્કમાં આવશે જે તમને ફાયદો કરાવી શકે છે. આ સમયે તમે જે કોઈ પણ નિર્ણય લેશો એ આગામી સમયમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મકર રાશિ પર અસર
મકર રાશિના જાતકોની જિંદગીમાં એક પોઝિટીવ શરૂઆત થશે. જેવો મંગળ પુષ્ય નક્ષત્રમાં આવશે મકર રાશિના જાતકોને નવી તકો મળવાની શરૂઆત થઈ જશે. કામને લઈને જે પણ તકલીફો હતી એ દૂર થતી જોવા મળશે. વેપાર સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. કોઈ ડીલ ફાયનલ થશે જેનાથી તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમારો કોઈ જૂનો વ્યવસાય હશે તો પણ તમને ફાયદો થશે.
ડિસ્કલેમર : આ લેખમાં આપેલી વિગતો અંગે અમે કોઈ દાવો કરતા નથી કે આ સત્ય અને સટિક છે. આ ફક્ત અનુમાનો છે. તમારે વધુ જાણકારી જોઈએ તો વિશેષજ્ઞ પાસે સલાહ લેશો.