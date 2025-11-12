Mars transit 2025: શુક્રના નક્ષત્રમાં મંગળ કરશે ગોચર, સુખ અને પૈસામાં ડુબી જશે આ 3 રાશિવાળા, વધશે શારીરિક શક્તિ
Mangal Nakshatra Gochar 2025: શૌર્ય, સાહસનો કારક ગ્રહ મંગળ વર્ષના અંતે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. આ પરિવર્તન 3 રાશઇના લોકો માટે વિશેષ લાભકારી હશે. તો ચાલો જાણીએ આ 3 રાશિઓ કઈ છે અને તેમને કેવા લાભ થશે.
Mangal Nakshatra Gochar 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર વર્ષ 2025 નો છેલ્લો મહિનો એટલે કે ડિસેમ્બર મહિનો ગ્રહ ગોચરની દ્રષ્ટિએ અત્યંત શુભ રહેવાનો છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં મંગળ ગ્રહ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. મંગળ ગ્રહ શૌર્ય, સાહસ, ભાઈ, શક્તિનો કારક ગ્રહ છે. મંગળ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન 12 રાશિના લોકોના જીવન પર પણ અસર કરશે.
જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 25 ડિસેમ્બર 2025 અને ગુરુવારે મંગળ ગ્રહ પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. પૂર્વાષાઢા નક્ષત્ર શુક્રનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં 25 ડિસેમ્બર બપોરે 12.24 કલાકે મંગળ પ્રવેશ કરશે. મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 12 રાશિઓને પ્રભાવિત કરશે પરંતુ 3 રાશિના લોકોને તેનાથી વિશેષ લાભ થશે. મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તન પછી આ રાશિઓને પ્રેમમાં સફળતા, અચાનક ધન પ્રાપ્ત થવું, શારીરિક શક્તિ વધવા સહિતના લાભ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાથી મેષ રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. શારીરિક રીતે આ લોકો સ્વસ્થ અનુભવ કરશે. પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળી શકે છે ધન સંબંધિત સમસ્યાનો અંત આવી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને વેપારમાં ફાયદાકારક ડીલ હાથ લાગી શકે છે. સંતાન પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઘરમાં માંગલિક કાર્યનું આયોજન થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી તુલા રાશિના લોકો પણ મોટી સફળતા મેળવી શકે છે. નવી નોકરીની તલાશ પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ સારા સમાચાર મળવાથી ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. ખર્ચ ઘટશે અને આવક વધી શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં નવીનતા બની રહેશે. સરકારી નોકરી માટે કરાયેલી તૈયારી શુભ ફળ આપશે. બિઝનેસ મામલે યાત્રા સફળ રહી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળનું આ ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને આવકની દ્રષ્ટિએ શુભ ફળ આપી શકે છે. ધનની આવક વધી શકે છે. સિંગલ લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. આ દરમિયાન ફિટનેસ પર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવશે. પાર્ટનર તરફથી પ્રેમ મળશે. લવ લાઇફમાં જે સમસ્યાઓ હતી તે દૂર થઈ શકે છે. નોકરીની શોધ પૂરી થઈ શકે છે.
