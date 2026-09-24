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શનિના નક્ષત્રમાં મંગળ બનશે અમંગળ, 3 રાશિઓનું વધારશે ટેન્શન, એલર્ટ નહીં રહે તેને થશે મોટું નુકસાન

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 24 સપ્ટેમ્બરથી 17 ઓક્ટોબર સુધી મિથુન, તુલા અને મકર રાશિના લોકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. મંગળ ગ્રહનો શનિના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થયો છે. આ સમયે 3 રાશિના લોકોએ વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 24, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:57 AM IST
શનિના નક્ષત્રમાં મંગળ બનશે અમંગળ, 3 રાશિઓનું વધારશે ટેન્શન, એલર્ટ નહીં રહે તેને થશે મોટું નુકસાન
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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