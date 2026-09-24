/શનિના નક્ષત્રમાં મંગળ બનશે અમંગળ, 3 રાશિઓનું વધારશે ટેન્શન, એલર્ટ નહીં રહે તેને થશે મોટું નુકસાન

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળ ગ્રહને સાહસ, ઉર્જા, ભૂમી, પરાક્રમનો કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. મંગળ ગ્રહનું 24 સપ્ટેમ્બરે નક્ષત્ર પરિવર્તન થયું છે. મંગળ ગ્રહણ શનિના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. શનિ અને મંગળનું આ કનેક્શન ત્રણ રાશીના લોકો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. શનિના નક્ષત્રમાં મંગળ ગ્રહ 17 ઓક્ટોબર સુધી ગોચર કરશે અને આ સમય મિથુન, તુલા અને મકર રાશિના લોકો માટે મુશ્કેલી ભર્યો સાબિત થઈ શકે છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર મંગળ ગ્રહનું શનિના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આક્રમકતા, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા અને કાર્યોમાં અડચણ ઊભી કરી શકે છે. શનિના નક્ષત્રમાં મંગળ 17 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. 17 ઓક્ટોબર સુધી ત્રણ રાશિના લોકોએ સંભાળીને નિર્ણય લેવો જરૂરી છે. જો આ સમયે દરમિયાન વિશેષ સાવધાની રાખવામાં નહીં આવે તો આ ત્રણ રાશિના લોકોને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મંગળનો અશુભ પ્રભાવ મિથુન રાશિના લોકો પર પડી શકે છે. નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ ધન, વાણી અને કુટુંબના ભાવને પ્રભાવિત કરશે. આ સમય દરમિયાન વાણીમાં આક્રમકતા વધી શકે છે, પરિવાર કે કાર્ય સ્થળ પર લોકો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, અચાનક મોટો ખર્ચો થવાથી બજેટ બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન રોકાણ કરવાનું ટાળવું અને કોઈને રૂપિયા ઉધાર આપવાથી પણ બચવું.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે પણ મંગળનું શનિના નક્ષત્રમાં ગોચર અશુભ સાબિત થઈ શકે છે આ સમય દરમિયાન જીવનમાં ઉથલપાથલ થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સમસ્યા આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તુલા રાશિના લોકોએ ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાનું ટાળવું નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા પહેલા યોગ્ય વિચાર કરવો અને એકાગ્રતા રાખવી.
મકર રાશિ
મંગળનું ગોચર મકર રાશિના લોકો માટે પણ અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. મંગળનો અશુભ પ્રભાવ આ રાશિના લોકોના દાંપત્યજીવન, વેપાર અને ભાગીદારી પર જોવા મળશે. આ રાશિના લોકોએ જીવનસાથી સાથે મતભેદ ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. 17 ઓક્ટોબર સુધી ધીરજ બનાવી રાખવી. વેપારમાં પારદર્શિતા રાખવી. આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓને ઇગ્નોર ન કરવી.
મંગળના અશુભ પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
17 ઓક્ટોબર સુધીનો સમય ત્રણ રાશિના લોકો માટે ભારે જણાઈ રહ્યો છે. આ સમયે મંગળના અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે આ રાશિના લોકો હનુમાન ચાલીસા કે સુંદરકાંડના પાઠ કરે તો લાભ થઈ શકે છે. મંગળવારે હનુમાન ચાલીસા કરવી અથવા સુંદરકાંડનો પાઠ કરવો. તેમજ હનુમાનજીને સિંદૂર અર્પણ કરવું. મંગળવારના દિવસે જરૂરિયાત મંદ વ્યક્તિને અથવા મંદિરમાં મસૂરની દાળ, ગોળ કે લાલ વસ્ત્રનું દાન પણ કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)