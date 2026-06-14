/Ruchak rajyog 2026: મંગળના ગોચરથી બનશે રૂચક રાજયોગ, આ 4 જાતકો પર થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

Ruchak Rajyog 2026: જૂન 2026મા મંગળ દેવનો વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. મંગળનું આ ગોચર રૂચક રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. 21 જૂન 2026ની રાતે થનાર આ ગોચરની અસર દરેક રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ ચાર ભાગ્યશાળી રાશિઓ એવી છે, જેને આ દરમિયાન જબરદસ્ત આર્થિક લાભ, ભૂમિ-ભવનનું સુખ અને કરિયરમાં મોટી સફળતા મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે.
વૃષભ રાશિ
મંગળ ગોચર તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવ (લગ્ન) માં થઈ રહ્યું છે, તેથી રૂચક રાજયોગનો સીધો અને મોટો લાભ તમને મળશે.
લાભઃ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં લીડરશિપ ક્લોવિટીમાં નિખાર આવશે. સંપત્તિ કે વાહન ખરીદવાનો પ્રબળ યોગ બનશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર દશમ ભાવ (કર્મ ભાવ) માં થશે. કુંડળીનો દસમો ભાવ કરિયરનો હોય છે અને ત્યાં મંગળની દિશા બલી હોય છે.
લાભઃ નોકરી કરતા જાતકોને પગાર વધારા અને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા યુવાઓને મોટી સફળતા મળી શકે છે. સમાજમાં તમારો પ્રભાવ અને માન-સન્માન વધશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને આ ગોચર સપ્તમ ભાવ (ભાગીદારી અને લગ્ન જીવન) માં થવાનું છે.
લાભઃ બિઝનેસમાં ભાગીદારો સાથે સંબંધ સુધરશે અને વેપારમાં કોઈ મોટી અને પ્રોફીટવાળી ડીલ થઈ શકે છે. જીવનસાથીના નામે કરવામાં આવેલા રોકાણથી લાભ થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર ચોથા ભાવ (સુખ, માતા અને ભૂમિ ભાવ) માં થવા જઈ રહ્યું છે.
લાભઃ રિયલ એસ્ટેટ, પ્રોપર્ટી ડીલિંગ કે કન્સ્ટ્રક્શન સાથે જોડાયેલા લોકોને બમ્પર લાભ થશે. પૈતૃક સંપત્તિ સાથે જોડાયેલો કોઈ જૂનો વિવાદ ખતમ થશે અને નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. ઘરની સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે.