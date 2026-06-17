/Mangal Gochar: 21 જૂને વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે મંગળ, 4 રાશિઓ માટે ખુલશે પ્રગતિના દ્વાર

Mangal Gochar: મંગળ ગ્રહ 21 જૂને મેષ રાશિમાંથી નીકળી વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. મંગળના રાશિ પરિવર્તનથી કેટલાક જાતકોના અચ્છે દિન આવી શકે છે. મંગળની સ્થિતિને કારણે રાશિચક્રની ચાર રાશિઓને કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિની તક મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
તમારી રાશિના સ્વામી મંગળ તમારા ધન ભાવ એટલે કે બીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. મંગળના આ ગોચરને કારણે તમારી આર્થિક પ્રગતિ થઈ શકે છે. પૈસા કમાવાના નવા વિચાર પર તમે કામ કરી શકો છો. કેટલાક લોકો નોકરીની સાથે-સાથે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા વિચારી શકે છે. નોકરી કરતાં જાતકોની આવક વધી શકે છે. મંગળ તમને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવી શકે છે.
સિંહ રાશિ
મંગળ ગ્રહનું ગોચર તમારા કર્મભાવમાં થશે. તમારા દશમ ભાવમાં બેસી મંગળ તમારી અધૂરી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે. કામના સિલસિલામાં કરવામાં આવેલી યાત્રા તમારા માટે સફળ રહેશે. સરકારી ક્ષેત્રોમાં નોકરી કેટલાક લોકોને મળી શકે છે. તો જે લોકો નોકરીમાં પરિવર્તન કરવા ઈચ્છે છે તેને પણ સફળતા મળવાનો યોગ છે. શેર બજારમાં પૈસા લગાવવાથી સારો લાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મંગળના ગોચરને કારણે આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં લાભ થઈ શકે છે. તમારી એકાગ્રતામાં વૃદ્ધિ જોવા મળશે અને મુશ્કેલ વિષયોને પણ તમે સરળતાથી સમજી શકશો. તમે સાચી રણનીતિ બનાવી કરિયરના ક્ષેત્રમાં આગળ વધશો અને કેટલાક લોકો ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ મંગળનું ગોચર તમારા માટે લાભદાયક સાબિત થશે.
મીન રાશિ
તમારા પરાક્રમ ભાવમાં મંગળનું ગોચર થશે. ગ્રહોના સેનાનાયકનું પરાક્રમ ભાવમાં હોવું તમારી ઉર્જાને વધારશે. તમે અટવાયેલા કામ પૂરા કરી શકો છો. તો આ રાશિના કેટલાક લોકો વિદેશ જવામાં સફળ થશે. સંચિત ધનમાં વધારો થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે તેથી તમે સામાજિક સ્તર અને કરિયરના ક્ષેત્રમાં ખ્યાતિ મેળવી શકો છો.