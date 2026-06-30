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મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આ 4 રાશિઓને કરાવશે બમ્પર લાભ, ધન અને આત્મવિશ્વાસમાં અચાનક થશે વધારો!

Mangal Gochar In Mrigashira Nakshatra 2026: આ વર્ષે 24 જુલાઈ 2026ના રોજ મંગળ ગ્રહ મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા બદલાવ આવી શકે છે અને અનેક પ્રકારના ફાયદા પણ થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:16 PM IST
મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આ 4 રાશિઓને કરાવશે બમ્પર લાભ, ધન અને આત્મવિશ્વાસમાં અચાનક થશે વધારો!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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