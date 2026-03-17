Chaitra Navratri 2026: વૈષ્ણોદેવી જતાં ભક્તો માટે મોટા સમાચાર; દુલ્હનની જેમ સજશે માતાનું ધામ, સુરક્ષા માટે 'હાઈટેક' પ્લાન તૈયાર
Chaitra Navratri 2026 માટે શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિર દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવશે, નવ દિવસનો ઉત્સવ 19 માર્ચથી શરૂ થશે. કટરાથી મુખ્ય મંદિર સુધીના માર્ગને રંગબેરંગી ફૂલો અને રોશનીથી શણગારવામાં આવશે, અને વહીવટીતંત્રે ઉચ્ચ તકનીકી સુરક્ષા અને સુવિધાઓની વ્યવસ્થા કરી છે, કારણ કે આ વર્ષે રેકોર્ડ સંખ્યામાં ભક્તો આવવાની આશા છે.
Chaitra Navratri 2026: ચૈત્ર નવરાત્રીના શુભ અવસર પર વિશ્વ વિખ્યાત શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં શ્રદ્ધાની લહેર ઉભરવાની તૈયારીમાં છે. શ્રાઈન બોર્ડે 19 માર્ચથી શરૂ થતા આ નવ પવિત્ર દિવસો માટે તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દીધો છે. પવિત્ર શહેર કટરાથી અર્ધકુમારી અને મુખ્ય ઇમારત સુધીના સમગ્ર માર્ગને વિદેશી ફૂલો અને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવી રહ્યો છે. વહીવટીતંત્રને અપેક્ષા છે કે આ વર્ષે માતા દેવીના દર્શન માટે રેકોર્ડબ્રેક સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચશે.
મલ્ટી-લેયર સિક્યુરિટી ગ્રીડ
યાત્રાળુઓના ભારે ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી છે. સીઈઓ સચિન કુમાર વૈશ્યની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી સમીક્ષા બેઠકમાં "મલ્ટી-લેયર સિક્યુરિટી ગ્રીડ" ને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર યાત્રા રૂટ પર ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો (QRTs) તૈનાત કરવામાં આવશે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોનું પણ હાઇ-ટેક સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા 24/7 દેખરેખ રાખવામાં આવશે. કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે.
RFID કાર્ડ વિના પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં
બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સુરક્ષા અને ભીડ વ્યવસ્થાપન માટે ‘RFID-સક્ષમ ટ્રાવેલ કાર્ડ ફરજિયાત રહેશે. માન્ય કાર્ડ વિના કોઈપણ પ્રવાસીને બાણગંગાથી આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ ડિજિટલ કાર્ડ મુસાફરોના ચોક્કસ સ્થાનને ટ્રેક કરવામાં મદદ કરશે. વધુમાં, રૂટ પર કામ કરતા કુલીઓ, ઘોડાઓ અને પાલખી ધારકોની ફરીથી ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે જેથી કોઈ સુરક્ષા ભંગ ન થાય.
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પર ભાર
ભવન અને ટ્રેકના ફાયર સેફ્ટી ઓડિટ માટે કડક સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે ફાયર બ્રિગેડને હંમેશા સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. વધતી ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર રૂટ પર સ્વચ્છ પીવાનું પાણી અને તબીબી સુવિધાઓનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્ય રૂટ પર દબાણ ઘટાડવા માટે ભીડ વધવાના કિસ્સામાં મુસાફરોને "વૈકલ્પિક રૂટ" દ્વારા ડાયવર્ટ કરવાની પણ યોજનાઓ છે.
ભક્તો માટે ખાસ સુવિધાઓ
નવરાત્રી દરમિયાન મંદિરમાં એક ખાસ પૂજા અને ખાસ અટકા આરતી યોજાશે. ભક્તો માટે વિવિધ સ્થળોએ લંગર અને ફળ ભોજનની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. અપંગ અને વૃદ્ધો માટે બેટરી કાર સેવા પૂરી પાડવામાં આવી છે, અને ઓનલાઈન દર્શન બુકિંગ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવી છે. શ્રાઈન બોર્ડનો ઉદ્દેશ્ય ભારત અને વિદેશના દરેક ભક્ત માટે સુલભ અને સલામત દર્શન સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
