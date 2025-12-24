Shani Sade Sati 2026: વર્ષ 2026 માં આ રાશિ પર ચાલશે સાડાસાતીનું સૌથી કષ્ટદાયી ચરણ, કરિયર, ધન, સ્વાસ્થ્ય દરેક બાબતે સતર્ક રહેવું
Shani Sade Sati 2026: ગણતરીના દિવસોમાં વર્ષ 2026 ની શરુઆત થવાની છે. નવા વર્ષમાં કુંભ, મીન, મેષ રાશિ પર શનિની સાડાસાતી ચાલશે. આ ત્રણમાંથી એક રાશિ છે જેના પર શનિનું સૌથી કષ્ટદાયી ચરણ ચાલવાનું છે. આ રાશિ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
Shani Sade Sati 2026: શનિની સાડાસાતી ત્રણ ચરણમાં હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શનિની સાડાસાતીનું બીજું ચરણ સૌથી વધારે કષ્ટદાયી માનવામાં આવે છે. શનિની સાડાસાતીના પ્રભાવના કારણે વ્યક્તિને આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક કષ્ટ ભોગવવા પડે છે. શનિ ગોચર દરમિયાન જે રાશિમાં બિરાજમાન હોય તે રાશિ પર તેનો સૌથી વધુ પ્રભાવ પડે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની સાડાસાતીને જીવનની સૌથી મુશ્કેલ પરીક્ષામાંથી એક માનવામાં આવે છે.
શનિ સાડાસાતીના આ ચરણ દરમિયાન વ્યક્તિની ધીરજ, કર્મ અને આત્મબળની કઠોર પરીક્ષા કરે છે. સાથે જ વ્યક્તિને આ સમય દરમિયાન તેના સારા અને ખરાબ કર્મોનું ફળ આપે છે. વર્ષ 2026 માં મીન રાશિ પર સાડાસાતીનો સૌથી મુશ્કેલ સમય શરુ થશે. આ સમય દરમિયાન મીન રાશિના લોકોએ સ્વાસ્થ્ય, કરિયર અને આર્થિક બાબતોમાં વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે.
નવા વર્ષમાં મીન રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનું સૌથી મુશ્કેલ ચરણ શરુ થશે. જેના કારણે આ રાશિના લોકોને અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામમાં બાધા આવી શકે છે, વધારે મહેનત કરવા છતાં પરીણામ ન મળે. માનસિક પરેશાની વધી શકે છે. આ સમય દરમિયાન મીન રાશિના લોકોએ ધીરજથી કામ લેવું પડશે. વાણીમાં મધુરતા બનાવી રાખવી. ઓફિસ પોલિટિક્સમાં સ્ટ્રેસ વધી શકે છે. નોકરી બદલવાનું વિચારતા લોકો માટે ઉતાવળ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.
સાડાસાતીના કષ્ટથી બચવા શું કરવું ?
મીન રાશિના લોકોએ વર્ષ 2026 માં ધીરજથી કામ લેવું. કોઈપણ પ્રકારના શોર્ટકટથી બચવું. રોકાણ સમજી-વિચારીને કરવું. ધન ઉધાર આપવાથી બચવું. સ્વાસ્થ્ય પર આ વર્ષમાં ખાસ ધ્યાન આપવું. ઊંઘ પુરી કરવી. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થાય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. ક્રોધ પર કાબુ રાખવો. સંબંધોમાં ગેરસમજ ન વધે તે માટે સમજદારીથી કામ લેવું.
શનિની સાડાસાતીના ખરાબ પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
- દર શનિવારે શનિદેવની પૂજા કરો અને રોજ શનિ ચાલીસાનો પાઠ કરો.
- શનિવારે કાળા તલ, સરસવનું તેલ અને કાળા કપડાનું દાન કરો.
- દરરોજ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો.
- ગરીબ, વડિલ કે જરૂરીયાતમંદની સેવા કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
