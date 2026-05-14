/Men Lucky Signs: પુરૂષોના શરીરમાં 4 શુભ નિશાન હોય તો પલટી જાય છે ભાગ્ય, 30 ની ઉંમર બાદ મળે છે પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા

Men Lucky Signs: સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર પુરૂષોના શરીર પર રહેલા કેટલાક વિશેષ નિશાન શુભ માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે આ નિશાન 30 વર્ષની ઉંમર બાદ વ્યક્તિનું ભાગ્ય પલટે છે અને તેને ધન તથા સફળતા અપાવે છે.
Men Lucky Signs: સામુદ્રિક શાસ્ત્ર એક પ્રાચીન વિદ્યા છે, જેમાં વ્યક્તિની કુંડળી નહીં પરંતુ તેના શરીરના આકાર, બનાવટ અને નિશાનોના આધાર પર ભવિષ્ય મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. આ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શરીરમાં રહેલા કેટલાક વિશેષ ચિન્હ ન માત્ર શુભ સંકેત આપે છે, પરંતુ વ્યક્તિના જીવનમાં મોટા પરિવર્તનનું પણ કારણ બને છે. ખાસ કરી પુરૂષો માટે આ નિશાન અત્યંત ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે, જે ઉંમર વધવાની સાથે તેના ભાગ્યને નવી દિશા આવે છે. અહીં જાણો આ શુભ નિશાનો વિશે.
ત્રિભુજનું નિશાનઃ મહેનત બાદ મળે છે મોટું ફળ
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ પુરૂષના પગ પર ત્રિભુજનું નિશાન હોય છે, તો તેને શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. આવા લોકો શરૂઆતી જીવનમાં સંઘર્ષ કરે છે, પરંતુ 30 વર્ષની ઉંમર બાદ તેને મહેનતનું ફળ મળે છે. આ સમયે તેના જીવનમાં ધન, સંપત્તિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઝડપથી વધે છે.
કમળ અને ચક્ર ચિન્હઃ ભાગ્યનો મજબૂત સાથ
આવા પુરૂષ જેના પગના તળિયા પર કમળ કે ચક્રનું નિશાન હોય છે, તેને ખુબ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આ લોકો મહેનતુ હોય છે અને પોતાના પ્રયાસોથી સફળતા હાસિલ કરે છે. માનવામાં આવે છે કે 30 બાદ તેના જીવનમાં ભાગ્યનો વિશેષ સાથ મળે છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય છે.
તારાના નિશાનઃ સંઘર્ષ બાદ સ્થિર જીવન
જો શરીર પર નાના-નાના તારા જેવા નિશાન હોય તો તે શુભ સંકેત આપે છે. આવા પુરૂષો શરૂઆતી વર્ષમાં ખુબ મહેનત કરે છે, પરંતુ બાદમાં જીવન સ્થિર અને સુખદ થઈ જાય છે. તેની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહે છે અને સંબંધોમાં સંતુલન બનેલું રહે છે.
હાથમાં શુભ ચિન્હઃ ઝડપથી થાય છે પ્રગતિ
સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં હથેળી પર શંખ, સ્વાસ્તિક, ત્રિશૂલ, માછલી, કમળ કે અન્ય શુભ ચિન્હોનું હોવું અત્યંત ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આવા પુરૂષોને 30 વર્ષની ઉંમર બાદ અચાનક પ્રગતિ અને ધનલાભની તક મળે છે. સમાજમાં તેને સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી આર્થિક આસ્થા અને માન્યતા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)