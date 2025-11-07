Budh Vakri 2025: આ વર્ષમાં ત્રીજીવાર વક્રી થશે બુધ ગ્રહ, 4 રાશિવાળાઓ બનશે મહાધનવાન, વેપારમાં થશે ધનનો વરસાદ
Budh Vakri 2025 Rashifal: 10 નવેમ્બરથી બુધ ગ્રહ વક્રી ચાલશે. બુધ ગ્રહની ઉલટી અસર દરેક રાશિના લોકો પર અસર કરશે. પરંતુ 4 રાશિના લોકોને આ સમય દરમિયાન ધન, વૈભવ અને સફળતા મળશે. તો ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ કઈ છે?
Budh Vakri 2025 Rashifal: નવગ્રહ માંથી માત્ર 5 ગ્રહ એવા છે જે માર્ગીમાંથી વક્રી થતા હોય છે. વક્રી એટલે કે ઉલટી ચાલ ચાલવી. જે ગ્રહ વક્રી થતા હોય છે તેમાં શનિ, મંગળ, ગુરુ, શુક્ર અને બુધનો સમાવેશ થાય છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર ક્યારે વક્રી થતા નથી. જ્યારે રાહુ અને કેતુ વક્રી ચાલ જ ચાલે છે. જ્યારે ગ્રહો માર્ગીમાંથી વક્રી થાય છે તો તેની શુભ અને અશુભ અસરો રાશિઓ પર જોવા મળે છે. વક્રી ગ્રહ કેટલીક રાશિઓને સારું ફળ આપે છે તો કેટલીક રાશિઓને અશુભ ફળ આપે છે. જ્યાં સુધી ગ્રહ વક્રી રહે છે ત્યાં સુધી તેનો પ્રભાવ રાશિઓ પર જોવા મળે છે.
પંચાંગ અનુસાર 10 નવેમ્બર 2025 થી બુધ ગ્રહ વક્રી થઈ રહ્યો છે. આ પહેલા બુધ ગ્રહ જુલાઈ મહિનામાં 25 દિવસ માટે અને માર્ચ મહિનામાં 24 દિવસ માટે વક્રી થયો હતો. વર્ષ 2025 માં બુધ ગ્રહ આ ત્રીજી વખત વક્રી થશે. બુધ ગ્રહ 10 નવેમ્બરથી વક્રી થશે અને 29 નવેમ્બરે માર્ગી થઈ જશે. બુધ ગ્રહના વક્રી થશે એટલે ચાર રાશિના લોકોના જીવનમાં પણ શુભ સમય શરૂ થઈ જશે.. આ રાશિના લોકોને ધન વૈભવ અને સફળતા મળવા લાગશે.
વૃષભ રાશિ
બુધ ગ્રહના વક્રી થવાથી વૃષભ રાશિના લોકોને આર્થિક સ્થિતિ શુભ રહેશે. અગાઉના રોકાણથી લાભ મળવાની સંભાવના. અટકેલું ધન પરત મળી શકે છે. વેપારમાં અટકેલા સોદા ફાઇનલ થઈ શકે છે. વેપારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. ઘરમાં સુખદ વાતાવરણ રહેશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે. તેથી આ સમય કન્યા રાશિ માટે વરદાન સમાન હશે. બુદ્ધિ અને સંવાદના કૌશલથી કામમાં સફળતા મળી શકે છે. કારકિર્દીને નવી દિશા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થી વર્ગને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. ધન સંબંધિત મોટો લાભ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને પણ બુધ ગ્રહની ઉલટી ચાલ અદભુત ફાયદો કરાવશે. જે કાર્યો લાંબા સમયથી અટકેલા હતા તે પૂરા થવા લાગશે. વેપારીઓને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. વિદેશ સંબંધિત ડીલ કે યાત્રા સંભવ છે. વ્યક્તિગત જીવનમાં તાલમેલ વધશે. સંબંધોમાં મીઠાશ આવશે. આર્થિક રીતે સ્થિરતા આપનાર સમય.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે પણ વક્રી બુધ ધન, માન-સન્માન વધારનાર સાબિત થશે. કારકિર્દીમાં નવી તકો મળી શકે છે. પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આર્થિક નિર્ણય ફાયદાકારક રહેશે. પારિવારિક સહયોગ વધશે. ભાગ્યોનો સાથ મળશે. આ સમય દરમિયાન નવી યોજના પર કામ શરૂ કરી શકો છો. સફળતા નિશ્ચિત છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
