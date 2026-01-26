ઉલ્ટી ચાલમાં પણ બંપર ફાયદો કરાવશે બુધ, આ રાશિવાળા માટે આ 23 દિવસ જબરદસ્ત રહેશે, પુષ્કળ ફાયદો થશે!
Vakri Budh: વક્રી અવસ્થામાં દર વખતે હેરાનગતિ જ ભોગવવી પડે એવું નથી હોતું. વક્રી બુધ કેટલીક રાશિઓને ભરપૂર ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો ક્યારે બુધ વક્રી થશે અને કઈ કઈ રાશિઓને મબલક ફાયદો કરાવી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ એ બુદ્ધિ, સમજદારી, જ્ઞાન વગેરેના કારક ગ્રહ ગણાય છે. જ્યારે બુધ ઉલ્ટી ચાલ ચલે છે ત્યારે વક્રી થયા એમ કહેવાય છે. વક્રી દશામાં અનેકવાર વીતેલી વાતો ફરી ફરીને સામે આવે છે. વ્યક્તિ જૂના નિર્ણયો, અધૂરા કામો અને અગાઉની યોજનાઓ પર ફરીથી વિચાર કરવા લાગે છે. દર વખતે વક્રી અવસ્થા ખરાબ પરિણામ આપે એવું નથી હોતું. ઉલ્ટું તેનાથી જોડેલા કાર્યો પર ફરી વિચાર કરવાની પ્રેરણા આપે છે. જ્યારે ગ્રહ વક્રી થાય છે ત્યારે તેમની સારાંશ કે ખરાબ કરવાની શક્તિ વધી જતી હોય છે. ત્યારે શુભ ગ્રહ વધુ શુભ અને અશુભ ગ્રહ વધુ અશુભ બનતા હોય છે. પરંતુ બુધનું એવું છે કે વક્રી અવસ્થામાં તેનો પ્રભાવ ઘટતો નથી પરંતુ વધુ મજબૂત થાય છે. આથી દર વખતે વક્રી બુધ નકારાત્મક માનવો યોગ્ય નથી. વક્રી બુધ કોને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
ફેબ્રુઆરી 2026માં બુધ 26 તારીખથી લગભગ 23 દિવસ માટે વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. જ્યારે માર્ચની 21 તારીખે ફરીથી સીધી ચાલમાં પાછા ફરશે. આ દરમિયાન બુધની વક્રી ચાલ કેટલાક રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાશિઓેને કરિયર અને વેપારમાં સારી તકો મળી શકે છે. ધન સંબંધિત લાભ થવાની શક્યતા છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને આ સમયગાળો આર્થિક રીતે ફાયદાકારક રહી શકે છે. વેપારમાં જૂની ડીલ અચાનક ફાયદો કરાવી શકે. રોકાણ સંબંધિત નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવાથી લાભ થઈ શકે. પૈસા અંગે સ્થિરતા આવશે. બોલચાલમાં મીઠાશ વધવાથી સંબંધો સારા થશે. કરિયરમાં ધીમી પરંતુ મજબૂત પ્રગતિ જોવા મળશે. જમીન, વાહન સંપત્તિ સંલગ્ન કોઈ અટકેલો મામલો આગળ વધી શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે વક્રી બુધ સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે. મૂલ્યાંકન કરવાની સમજ વધશે. નોકરીમાં ભરોસાપાત્ર જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વરિષ્ઠોનો સહયોગ પણ મળશે. અભ્યાસ, લેખન, રિસર્ચ, શિક્ષણ સંબંધિત લોકોને સારા પરિણામો મળી શકે છે. જૂના સંપર્કો કે ક્લાયન્ટ ફરીથી લાભ કરાવી શકે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય શુભ રહી શકે છે. વિચારવાની ક્ષમતા વધશે જૂના કામ આપોઆપ આગળ વધશે. કરિયરમાં જે તક ચૂકી ગયા હશો તે પાછી સામે આવી શકે છે. વેપારમાં કરાયેલું રોકાણ હવે ફાયદો કરાવી શકે. વાતચીત કરવાની કળા મજબૂત થશે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ વક્રી બુધ અનેક નવી તકો લાવી શકે છે. સમજદારીથી કરાયેલા કામ લાભ કરાવી શકે છે. કાનૂની કે દસ્તાવેજી કામગીરીમાં સફળતા મળી શકે. ફસાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. કળા, મીડિયા, લેખન અને સંચાર સાથે જોડાયેલા લોકોને ઓળખ મળી શકે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય નવા વિચારો અને નવા રસ્તાના સંકેત આપે છે. કરિયરમાં જૂની યોજનાઓ ફરીથી શરૂ થઈ શકે છે. ટેક્નોલોજી, આઈટી, ડેટા કે વિશ્લેષણ સંબંધિત કામોમાં સારા પરિણામો મળશે. આવક ધીરે ધીરે વધશે. મિત્રો અને નેટવર્ક દ્વારા લાભ થઈ શકે છે. નવી યોજનાઓ ભવિષ્યમાં લાંબા સમય સુધી ફાયદો કરાવનારી બની શકે છે.
