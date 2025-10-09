દિવાળી પછી પલટાશે આ 3 રાશિઓની કિસ્મત, વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધનું ગોચર કરશે માલામાલ!
Budh Gochar 2025: 24 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જે ત્રણ રાશિઓ માટે તેમના કરિયર, રોકાણ અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ કે આ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
Budh Gochar 2025: દિવાળીના તહેવાર પછી વાણી, વાણિજ્ય અને વેપારનો સ્વામી ગ્રહ બુધ તુલા રાશિમાંથી નિકળીને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ ખગોળીય ઘટના શુક્રવાર 24 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ બપોરે 12:39 વાગ્યે બનશે. વૃશ્ચિક રાશિ મંગળ ગ્રહના સ્વામિત્વવાળી રાશિ છે. બુધનું આ અગ્નિ તત્વવાળી રાશિમાં પ્રવેશ વ્યક્તિની વિચારસરણી, વાતચીત શૈલી અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં હિંમત અને ઊંડાણ લાવે છે.
આ રાશિમાં બુધ ગ્રહનું ગોચર જાતકોમાં હિંમત, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને આર્થિક લાભમાં વધારો કરશે. મંગળની રાશિમાં બુધનું આ ગોચર ખાસ કરીને 3 રાશિઓ માટે કરિયર, રોકાણ અને બિઝનેસમાં ચમત્કારિક ફેરફારો લાવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધનું આ ગોચર મેષ રાશિ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન આ રાશિના જાતકો જોખમી પરંતુ નફાકારક નિર્ણયો લઈ શકશે. રોકાણ, વીમા, શેરબજાર અથવા કૌટુંબિક મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં તેમને નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે. જો તમે કોર્ટ કેસ અથવા કાનૂની વિવાદમાં ફસાયેલા છો, તો નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. કરિયરની નવી તકો અને પ્રમોશનનો યોગ બની રહ્યો છે.
મિથુન રાશિ
બુધનું આ ગોચર મિથુન રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ વ્યૂહાત્મક લાભ લાવશે. તમે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો અને તેમને સમજદારીપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકો છો, જેનાથી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા રૂપિયાને પરત મેળી શકે છે અથવા રોકાણોમાંથી અણધાર્યો નફો મળવાની સંભાવના છે. વિદેશી બાબતો, આયાત-નિકાસ અથવા સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સમાં સંકળાયેલા જાતકોને નોંધપાત્ર સફળતા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધ ગ્રહનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર આ રાશિના જાતકોનું વ્યક્તિત્વ વધારશે. વાણીમાં પ્રભાવ વધશે, જેનાથી તમારા વિચારોને મહત્વ મળશે. ઇન્ટરવ્યુ, આત્મવિશ્વાસ સાથે લીધેલા નિર્ણયો તમારી કરિયર અને વ્યવસાયને ઉન્નત બનાવશે. બિઝનેસ કરી રહેલા જાતકોને નવા સોદા અને મોટા ગ્રાહકો મળવાની શક્યતા છે.
