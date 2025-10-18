બહુ જલદી બુધ-શુક્ર વચ્ચે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ પેદા થશે, આ રાશિવાળાએ ખુબ સાચવવું પડશે, ભારે નુકસાનના યોગ
Mercury Venus War: 25 નવેમ્બરના રોજ બુધ અને શુક્ર વચ્ચે ગ્રહ યુદ્ધની સ્થિતિ બની રહી છે. આ યુદ્ધ બુદ્ધિ અને વિલાસ વચ્ચે ઘર્ષણ લાવશે. ગ્રહ યુદ્ધ શું છે અને તેની અસર ખાસ કરીને કઈ રાશિઓ પર વધુ પડશે તે ખાસ જાણો.
વૈદિક પંચાંગ મુજબ 25 નવેમ્બરના રોજ વૈદિક જ્યોતિષના બે શુભ ગ્રહો વચ્ચે ગ્રહ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ બનવાની છે. જેમાં પ્રથમ યોદ્ધા ગ્રહ હશે બુધ અને તેની સામે શુક્ર. એકબાજુ જ્યાં બુધ બુદ્ધિ, વાણી, વિવેક, વેપાર અને સંચારના કારક ગ્રહ છે ત્યાં શુક્ર સુખ, વૈભવ, અને ભોગ વિલાસના દાતા ગ્રહ છે. આ ગ્રહ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિની શરૂઆત 25 નવેમ્બરના રોજ સવારે 3.51 કલાકથી શરૂ થશે જે 08:13 AM સુધી ચાલશે. આ બંને ગ્રહો વચ્ચે બનનારી યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ નેગેટિવ પ્રભાવ છોડશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આ ગ્રહ યુદ્ધ બુદ્ધિ અને વિલાસમાં ઘર્ષણની સ્થિતિ પેદા કરે છે. આ ગ્રહ યુદ્ધની અસર આમ તો તમામ રાશિઓ પર પડશે પરંતુ 5 રાશિઓના જાતકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. બે ગ્રહોમાં યુદ્ધની સ્થિતિ કેમ બને છે અને આ રાશિઓ કઈ કઈ છે જે પ્રભાવિત થશે તે ખાસ જાણો.
ગ્રહ યુદ્ધ જેવી શું છે સ્થિતિ?
ગ્રહ યુદ્ધ વૈદિક જ્યોતિષમાં એક મહત્વપૂર્ણ અને રોચક અવધારણા છે. જે ત્યારે બને છે જ્યારે બે ગ્રહ ગોચર દરમિયાન આકાશમાં એકબીજાને ખુબ નજીક આવી જાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે બે ગ્રહો એક જ રાશિમાં રહીને એકબીજાથી 1થી 5 ડિગ્રીની અંદર આવી જાય ત્યારે તેમની ઉર્જા અથડાવવા લાગે છે અને ત્યારે તેને ગ્રહ યુદ્ધ કહેવાય છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં આ ગ્રહ યુદ્ધ મુખ્ય રીતે ચંદ્ર અને સૂર્ય, રાહુ અને કેતુને બાદ કરતા બાકીના ગ્રહો વચ્ચે જ થાય છે. એટલે કે બુધ, મંગળ, ગુરુ, અને શનિ વચ્ચે જ ગ્રહ યુદ્ધ શક્ય છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ ગ્રહોની આ નીકટતા એટલી વધુ હોય છે કે બંને ગ્રહો એકબીજાના પ્રભાવ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરી જાય છે. તેાથી એક રીતે ગ્રહોમાં પ્રભુત્વની હોડ શરૂ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિને જ્યોતિષમાં ગ્રહ યુદ્ધ કહેવાય છે. બુધ અને શુક્રનું આ ગ્રહ યુદ્ધ વર્ષ 2025માં બીજુ યુદ્ધ છે. આ અગાઉ ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ શુક્ર અને ગુરુ પરસ્પર ગ્રહ યુદ્ધની સ્થિતિમાં હતા.
ગ્રહ યુદ્ધની રાશિઓ પર શું અસર...
મેષ રાશિ
કામમાં ઉતાવળ નુકસાનકારક રહી શકે છે. નવી ભાગીદારી કે ફેરફારથી બચો. મોટું રોકાણ ટાળો. ખર્ચ સમજી વિચારીને કરો. માનસીક થાક વધી શકે છે. આરામ અને ઊંઘ પર ધ્યાન આપો. ઘરમાં અશાંતિનો માહોલ રહી શકે છે. મનપસંદ ચીજોથી સંતોષ મળશે નહીં. મન થોડું અસ્થિર રહેશે. વિલાસની ભાવના ઘટી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
કામમાં અડચણો આવી શકે છે. ઉતાવળથી નુકસાન શક્ય છે. ખર્ચા વધુ થઈ શકે છે. બચત જરૂરી છે. ફાલતું શોપિંગથી બચો. થાક અને આળસ વધી શકે છે. એનર્જી ઓછી મહેસૂસ થશે. આરામ અને આરામદાયક જીવનમાં અસ્થિરતા આવી શકે છે. ભોગ વિલાસની વસ્તુઓ મળવા છતાં સંતોષ નહીં થાય. લક્ઝરીની યોજનાઓ ટળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. ગેરસમજ થઈ શકે છે. આવક જાવકમાં અસંતુલન પેદા થઈ શકે છે. નવી ડીલ્સ સમજી વિચારીને કરો. સામાન્ય બીમારીઓથી સતર્ક રહો. દિનચર્યામાં સુધારો કરો. મન બહેલાવવા માટેની વસ્તુઓ પણ શાંતિ નહીં આપે. મનમાં બેચેની રહેશે. ફેશન, શોપિંગ કે મનોરંજનમાં રૂચિ ઘટી શકે છે.
કન્યા રાશિ
પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે તમારું ફોકસ જાળવી રાખો. આર્થિક સ્થિતિમાં જોખમથી બચો. અચાનક ખર્ચા વધી શકે છે. પાચન સંબંધિત મુશ્કેલી થઈ શકે છે. સંતુલિત આહાર લો. શારીરિક સુવિધા હોવા છતાં માનસિક શાંતિ નહીં થાય. સજાવટ કે આરામની ચીજો પરેશાન કરી શકે છે. સુખ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે. પણ તેનો આનંદ અધૂરો રહેશે.
ધનુ રાશિ
કાર્યાલયમાં તણાવની સ્થિતિ બની શકે છે. વાતચીતમાં નમ્રતા જરૂરી છે. આર્થિક કાર્યોમાં બજેટ બગડી શકે છે. ફાલતું ખર્ચા પરેશાન કરી શકે છે. તણાવથી ઊંઘ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. યોગ કે ધ્યાન કરો. મન ભાવનાત્મક રીતે અસંતુલિત રહી શકે છે. વિલાસતાની ચીજો આનંદ નહીં આપે. સામાજિક જીવન થોડું ફિક્કું રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
