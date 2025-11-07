આવા લોકોના હાથમાં નથી ટકતા પૈસા, ખર્ચવામાં હોય છે સૌથી આગળ
Palmistry Money Line: ઘણી વાર, લોકો સખત મહેનત કરે છે અને સારી કમાણી કરે છે, પરંતુ પૈસા ટકતા નથી. ગમે તેટલી મહેનત કરે, ખર્ચ ઘટાડ્યા પછી પણ, તેઓ બચત કરી શકતા નથી. કેટલાક લોકોને તેમના રોજિંદા ખર્ચ પૂરા કરવા માટે પૈસા ઉધાર પણ લેવા પડે છે.
Palmistry Money Line: જ્યોતિષ અને હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર, આનું એક મુખ્ય કારણ તમારી હથેળીમાં "ભાગ્ય રેખા" અથવા "પૈસા રેખા" હોઈ શકે છે. હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર, આ રેખા વ્યક્તિની કમાણી, નાણાકીય સ્થિતિ અને સ્થિરતા દર્શાવે છે. જો આ રેખા સ્પષ્ટ, ઊંડી અને સીધી હોય, તો વ્યક્તિ સખત મહેનત દ્વારા પૈસા કમાય છે અને તે ટકી રહે છે. જો કે, જો આ રેખા તૂટેલી, વાંકાચૂકા અથવા અસમાન હોય, તો પૈસાનો પ્રવાહ અવિરત ચાલુ રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે પૈસા આવે છે પણ ટકતા નથી. આ પરિસ્થિતિ ગરીબી દર્શાવે છે.
હથેળીમાં પૈસાની રેખા ક્યાં છે?
જ્યારે તમે તમારી હથેળી જુઓ છો, ત્યારે અનામિકા આંગળી(રિંગ ફીંગર) નીચેનો ભાગ સૂર્ય પર્વત કહેવાય છે. ત્યાંથી નીચે તરફ ચાલીને હૃદય રેખા અને મગજ રેખાને પાર કરતી રેખાને ધન રેખા કહેવામાં આવે છે. આ રેખા વ્યક્તિની સંપત્તિ, પદ, ખ્યાતિ અને રોકાણ સંબંધિત સ્થિતિ દર્શાવે છે.
પૈસાના નુકસાનને દર્શાવતી રેખા:
જો આ રેખા ખૂબ જ પાતળી, વાંકીચૂકી અથવા વચ્ચે તૂટેલી હોય, તો તે સૂચવે છે કે વ્યક્તિ પૈસા કમાય છે પરંતુ તેને બચાવવામાં અસમર્થ છે. ક્યારેક સ્વાસ્થ્ય ખર્ચ વધે છે, અને ક્યારેક અણધાર્યું નાણાકીય નુકસાન થાય છે. જો આવા લોકો સાવચેત ન રહે, તો તેમની બચત પણ ધીમે ધીમે ખતમ થઈ શકે છે. તેથી, જો કોઈની હથેળીમાં આવી રેખા હોય, તો તેમણે ઉતાવળમાં રોકાણ અથવા ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ.
જ્યારે બીજી રેખા ધન રેખાને પાર કરે છે:
જો હથેળીમાં બીજી રેખા મધ્યમાં ધન રેખાને પાર કરે છે, તો તે ચેતવણીનો સંકેત છે. આનો અર્થ એ છે કે જે ઉંમરે આ રેખા ઓળંગાઈ છે, તે વ્યક્તિને નાણાકીય નુકસાન અથવા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન નવા સોદા, ભાગીદારી અથવા પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે આનાથી નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે.
જ્યારે ઘણી રેખાઓ અશુભ પરિસ્થિતિ બનાવે છે:
જો હથેળીમાં સૂર્ય રેખા કપાઈ ગઈ હોય, પૈસાની રેખા તૂટી ગઈ હોય, અને શનિ રેખા બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ હોય, તો આ પરિસ્થિતિ નાણાકીય સંઘર્ષ સૂચવે છે. આવા લોકો ઘણીવાર નાણાકીય તંગીનો અનુભવ કરે છે અને સ્થિરતા શોધવામાં સમય લે છે. ક્યારેક આ સંયોજન પૂર્વજોની મિલકત અથવા સંચિત સંપત્તિના નુકસાનનો પણ સંકેત આપે છે.
ઉપાય:
જો તમારી હથેળીમાં આવી રેખાઓ હોય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. શુક્રવારે દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો અને શુદ્ધ ઘીનો દીવો પ્રગટાવો. ભગવાન ગણેશ અને ભગવાન કુબેરની પૂજા કરો. દર શુક્રવારે ચોખા અથવા દૂધ જેવી સફેદ વસ્તુઓનું દાન કરો અને સૌથી અગત્યનું, સમજદારીપૂર્વક પૈસા ખર્ચ કરો અને કોઈપણ લોભનો શિકાર ન બનો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
