Monthly Rashifal: ફેબ્રુઆરી 2026 વૃષભ, તુલા સહિત 5 રાશિઓને કરાવશે ધન લાભ, જાણો કઈ રાશિઓએ આ મહિનામાં સંભાળીને રહેવું
Monthly Rashifal February 2026: ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરુઆત થઈ છે. આ મહિનામાં ગ્રહ-નક્ષત્રોની ચાલમાં વિશેષ ફેરફાર થશે. જેની અસર દેશ, દુનિયાની સાથે 12 રાશિના લોકોના જીવન પર પણ જોવા મળશે. કેટલીક રાશિઓ માટે ફેબ્રુઆરી મહિનો શાનદાર રહેશે તો ચાલો માસિક રાશિફળ પરથી જાણી લો આ મહિનામાં તમને સુખ મળશે કે સંકટ વધશે ?
Monthly Rashifal February 2026: પૂનમની તિથિ સાથે ફેબ્રુઆરી મહિનાનો પ્રારંભ થયો છે. ફેબ્રુઆરી 2026 માં સંકટ ચતુર્થી, જાનકી જયંતિ, માસિક શિવરાત્રી જેવા તહેવારો ઉજવાશે. સાથે જ આ મહિનામાં સૂર્ય મકર રાશિમાંથી નીકળી કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં શનિ પ્રદોષ વ્રત પણ ઉજવાશે. અને આ મહિનામાં 17 ફેબ્રુઆરીએ વર્ષ 2026 નું પહેલું સૂર્યગ્રહણ પણ લાગશે. ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંતે એટલે કે 24 ફેબ્રુઆરીથી હોળાષ્ટકનો પ્રારંભ પણ થઈ જશે. વ્રત તહેવારોની સાથે આ મહિનામાં ગ્રહ અને નક્ષત્રોની સ્થિતિમાં પણ વિશેષ ફેરફાર થશે.
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં થનારા ગ્રહ ગોચર
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં થનાર ગ્રહ ગોચરની વાત કરીએ તો. મહિનાની શરૂઆતમાં એટલે કે 3 ફેબ્રુઆરીએ બુધ ગ્રહ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યાર પછી 6 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે અને કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બુધ ગ્રહ બે વખત નક્ષત્ર પરિવર્તન પણ કરશે. ત્યાર પછી 13 ફેબ્રુઆરીએ સૂર્યગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે. 15 ફેબ્રુઆરીએ મંગળ ગ્રહ ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંતે 23 ફેબ્રુઆરીએ મંગળ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોના નક્ષત્ર અને રાશિ પરિવર્તનની અસર 12 રાશિઓ પર કેવી પડશે ચાલો તે પણ જાણીએ.
ફેબ્રુઆરી 2026 માસિક રાશિફળ
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકોએ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. શનિની સાડાસાતીનો પ્રભાવ વધશે જેના કારણે કામની ગતિ ધીમી થઈ જશે. આ મહિના દરમિયાન ખર્ચ અને ક્રોધ પર કાબુ રાખવો. મેષ રાશિના લોકોએ સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકો માટે ફેબ્રુઆરી મહિનો કરિયરમાં પ્રગતિ કરાવનાર સાબિત થઈ શકે છે. કામમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બનતી દેખાય છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ધન લાભની તકો મળે તેવી પણ સંભાવના છે. જો મકાન કે વાહન ખરીદવાની યોજના હોય તો 15 ફેબ્રુઆરી પછીનો સમય શુભ રહેશે, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ અને શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં સામાન્ય સમય.
કર્ક રાશિ
ફેબ્રુઆરી મહિનો કર્ક રાશિના લોકોને મિશ્રિત પરિણામ આપી શકે છે. આ સમયે સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. શરૂઆતમાં કામ બગડતું હોય તેવું લાગે પરંતુ ધીરે ધીરે કામ વ્યવસ્થિત થવા લાગશે. કર્ક રાશીના લોકોએ આ મહિના દરમિયાન કરજ લેવાથી બચવું અને ખર્ચા પર નિયંત્રણ રાખવું.
સિંહ રાશિ
ફેબ્રુઆરી મહિનો સિંહ રાશિના લોકોને વ્યસ્ત રાખશે. ઓફિસમાં નેતૃત્વ ક્ષમતા દેખાડવાની તક મળી શકે છે. સિંહ રાશિના લોકોને વાહન કે પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
કન્યા રાશિ
ફેબ્રુઆરી 2026 કન્યા રાશિના લોકોને ધન લાભ કરાવી શકે છે અને કરિયરમાં પણ સારી તકો આપશે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને પણ ગુડ ન્યુઝ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ફેબ્રુઆરી મહિનો અનુકૂળ
તુલા રાશિ
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં તુલા રાશિની પણ પ્રગતિ થઈ શકે છે અને ધન લાભ મળશે. માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ સફળતા મળી શકે છે. સંબંધોમાં મધુરતા વધશે. એકંદરે તુલા રાશિ માટે ફેબ્રુઆરી મહિનો લાભકારી.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકોએ ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં ધીરજ રાખવી પડશે. આ મહિના દરમિયાન ક્રોધ કરવાથી અને કારણ વિના વિવાદમાં પડવાથી બચીને રહેવું. 15 ફેબ્રુઆરી પછી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ થતી જણાશે. આ મહિના દરમિયાન મોટા રોકાણ કરવાથી બચવું.
ધન રાશિ
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ધન રાશિના લોકોને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધી શકે છે. ધન રાશિના લોકોએ વાણીમાં સંયમ રાખવો. આ મહિના દરમિયાન અગાઉ કરેલી મહેનતનું ફળ પણ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે ફેબ્રુઆરી મહિનો કરિયર અને આવકની દ્રષ્ટિએ શુભ રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાય બંને ક્ષેત્રે પ્રગતિ થતી જણાય છે. આ સમયે દિનચર્યા અને સ્વાસ્થ્ય ન બગડે તેનું ધ્યાન રાખવું.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકોનો ફેબ્રુઆરી મહિનો લાભકારી રહેશે. આ મહિનામાં ભાગ્યોદય થવાની સંભાવના છે. અટકેલા કામ પુરા થવા લાગશે. કરિયરમાં સારી ઓપર્ચ્યુનિટી મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના લોકો માટે ફેબ્રુઆરી મહિનો ધીરજપૂર્વક આગળ વધવાનો સમય છે. આ રાશિના લોકો જો કોઈ નવી સ્કિલ શીખવા માંગતા હતા તો તેના માટે ઉત્તમ સમય છે. ફેબ્રુઆરીમાં કરેલી મહેનત ભવિષ્યમાં લાભ કરાવશે. આ સમય સંબંધોમાં મધુરતા વધારશે.
