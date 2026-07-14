/આજથી બદલાઈ જશે આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય, એક સાથે 3 ગ્રહોની યુતિથી થશે રૂપિયાના ઢગલા !

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોનો રાજા, ચંદ્રને મનનો કારક અને બુધને ગ્રહોનો રાજકુમાર માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ બે કે ત્રણ ગ્રહો એક રાશિમાં ભેગા થાય છે, ત્યારે એક યુતિ બને છે. આજે ત્રણ ગ્રહોની યુતિ બની રહી છે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ, 14 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર પુનર્વાસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે. ગુરુ આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે, જ્યાં સૂર્ય અને બુધ પહેલાથી જ સ્થિત છે.
ચંદ્ર આજે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, જ્યાં ગુરુ પણ હાજર છે. પરિણામે સૂર્ય અને બુધનો સંયોગ બુદ્ધાદિત્ય રાજયોગ બનાવવા જઈ રહ્યો છે, જ્યારે ચંદ્ર અને ગુરુનો સંયોગ ગજકેસરી રાજયોગ બનાવશે, ત્યારે એ જાણી લઈએ કે સૂર્ય, ચંદ્ર, ગુરુ અને બુધની યુતિને કારણે કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
ગુરુના પુનર્વાસુ નક્ષત્રમાં સૂર્ય, બુધ અને ચંદ્રની યુતિથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે ?
જ્યોતિષીઓના મતે, પુનર્વાસુ નક્ષત્રમાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને બુધની યુતિ શુભ માનવામાં આવે છે. આ ત્રણ ગ્રહોની યુતિ મેષ, સિંહ, કન્યા અને ધન રાશિને લાભ કરશે.
આ સમય દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ સમયગાળો કલા સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ખાસ માનવામાં આવે છે. પ્રવાસની યોજનાઓ બની શકે છે અને કોઈને મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. સામાજિક સંબંધો વિસ્તરશે અને ચાલી રહેલા ઘરેલું પ્રશ્નો ઉકેલાવા લાગશે.
કર્ક રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે ?
જ્યોતિષીઓના મતે, કર્ક રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે ગજકેસરી રાજયોગ બનાવે છે. આ યુતિ મેષ, તુલા, કર્ક, મિથુન, મકર, કન્યા, મીન, વૃષભ અને વૃશ્ચિક રાશિને લાભ કરાવશે.
આ ગોચર દરમિયાન કોઈને અણધારી રીતે કોઈ મોટો સોદો મળી શકે છે. મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર થશે. તમારી ઉર્જા અને મહેનત ખરેખર તમારા કારકિર્દીમાં ચમકશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધુ મજબૂત બનવાની તૈયારીમાં છે. લાંબા સમયથી અટકેલો સોદો આખરે આગળ વધી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.