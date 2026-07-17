/રાહુ-કેતુ બદલશે ભાગ્યના સમીકરણ! 19 જુલાઈથી આ 3 રાશિઓ પર વરસશે સુખ, ધન-સમૃદ્ધિનો વરસાદ!

ગ્રહોની ચાલ પ્રમાણે જુલાઈનું ત્રીજું અને ચોથું અઠવાડિયું ખુબ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ હાલ તમામ મોટા ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે ફસાયેલા છે. સૂર્ય, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિ તથા ચંદ્રમા આ બધા ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે છે. જેના કારણે ગ્રહોનો શુભ પ્રભાવ નબળો પડે છે અને કેટલીક રાશિઓને તો ઉપાધિના પોટલા આવે છે. હવે એ જાણો કે આ ગ્રહો કઈ રીતે રાહુ અને કેતુ વચ્ચે ફસાયેલા છે અને આ માયાજાળ ક્યારે તૂટશે અને તેનાથી કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
માયાજાળમાં કેવી રીતે ફસાયા ગ્રહો?
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે 12 રાશિઓનું એક પૂર્ણ ચક્ર હોય છે. જેનું અર્ધચક્ર 180 ડિગ્રીનું હોય છે. જેમાં કુલ છ રાશિઓ હોય છે. જો આ અર્ધચક્રમાં જ્યારે તમામ ગ્રહો એક સાથે આવીને બેસી જાય તો તે આપોઆપ રાહુ અને કેતુ વચ્ચે ફસાઈ જાય છે. કારણ કે રાહુ અને કેતુ હંમેશા એક બીજાની સામે 180 ડિગ્રીના ખુણે હોય છે. હાલ રાહુ કુંભ રાશિમાં અને કેતુ સિંહ રાશિમાં છે. જ્યારે સૂર્ય મિથુન રાશિમાં, ચંદ્રમા કર્ક રાશિમાં, મંગળ વૃષભમાં, બુધ મિથુનમાં, ગુરુ કર્કમાં, શુક્ર સિંહ અને શનિ મીન રાશિમાં છે. આમ આ બધા ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે આવીને ફસાઈ ગયા છે. 19મી જુલાઈએ જ્યારે ચંદ્રમા સિંહ રાશિમાંથી નીકળીને કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે તો રાહુ અને કેતુની આ માયાજાળ તૂટશે. 19 જુલાઈ બાદ કઈ રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો.
કર્ક રાશિ
મિથુન રાશિ
મીન રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)