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રાહુ-કેતુ બદલશે ભાગ્યના સમીકરણ! 19 જુલાઈથી આ 3 રાશિઓ પર વરસશે સુખ, ધન-સમૃદ્ધિનો વરસાદ!

Rahu-Ketu: હાલ રાહુ એ કુંભ રાશિમાં છે અને કેતુ સિંહ રાશિમાં બિરાજમાન છે. જ્યારે બાકીના તમામ ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વસ્ચે ફસાયેલી અવસ્થામાં છે. 19 જુલાઈએ ચંદ્રમા સિંહમાંથી કન્યા રાશિમાં જશે ત્યારે આ માયાજાળ તૂટશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:33 AM IST
રાહુ-કેતુ બદલશે ભાગ્યના સમીકરણ! 19 જુલાઈથી આ 3 રાશિઓ પર વરસશે સુખ, ધન-સમૃદ્ધિનો વરસાદ!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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