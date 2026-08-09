/Vastu Mistakes: બાથરુમ સંબંધિત આ ભુલ ખાઈ જાય છે ઘરની બરકત, ચેક કરી લો તમે તો નથી કરતાંને ?

Vastu Mistakes: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં સકારાત્મક ઊર્જા અને નકારાત્મક ઊર્જાના સંતુલન પર ભાર મુકવામાં આવે છે. ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી વધારે તેવા કામ કરવાની પણ વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં મનાઈ કરવામાં આવે છે. વાસ્તુ સંબંધિત કેટલીક ભુલ એવી છે જે સૌથી સામાન્ય છે એટલે કે મોટાભાગના ઘરોમાં આ ભુલ થતી જોવા મળે છે. આ ભુલો એવી છે જે ઘરની બરકતનો નાશ કરી નાખે છે. આવી જ એક ભુલ છે બાથરુમનો દરવાજો ખુલ્લો રાખવો.
ઘણા ઘરોમાં બાથરુમના દરવાજા ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર આ સૌથી મોટી ભુલ છે જેનાથી વાસ્તુ દોષ સર્જાય છે. ઘરના બાથરુમના દરવાજા ખુલ્લા રાખવાથી આખા ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી ફેલાય છે. વાસ્તુ માન્યતા અનુસાર બાથરુમનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેનો દરવાજો હંમેશા બંધ કરવો જોઈએ.
બાથરુમનો દરવાજો બંધ રાખવો શા માટે જરૂરી ?
વાસ્તુ શાસ્ત્રના નિયમ અનુસાર બાથરુમની એનર્જી ઘરના બાકીના ભાગમાં ન ફેલાય તે જરૂરી છે. બાથરુમનો દરવાજો ખુલ્લો રાખો તો આ જગ્યાની ભારે એનર્જી ઘરના વાતાવરણને ખરાબ કરે છે. એટલા માટે બાથરુમનો દરવાજો હંમેશા બંધ રાખવો જોઈએ.
ઘરમાં ગરીબી વધવાનું કારણ
વાસ્તુ નિયમ અનુસાર બાથરુમમાં સતત પાણી ટપકતું હોય, બાથરુમ ગંદુ રહેતું હોય, અસ્ત વ્યસ્ત હોય તો તેની અસર ઘરની આર્થિક સ્થિરતા પર પડે છે. માન્યતા છે કે બાથરુમ ગંદુ હોય અને તેનો દરવાજો ખુલ્લો રાખવામાં આવતો હોય તો ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી વધે છે.
બાથરુમમાં અરીસો
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર બાથરુમમાં અરીસો લગાવ્યો હોય તો એવી રીતે ન લગાવવું કે દરવાજો ખોલો એટલે અરીસામાં રુમ દેખાય. અરીસો એવી રીતે હોવો જોઈએ જેમાં બાથરુમ જ દેખાતું હતું.
બાથરુમની નિયમિત સફાઈ જરૂરી
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર બાથરુમની નિયમિત સાફ સફાઈ પણ જરૂરી છે. બાથરુમ યુઝ કર્યા પછી ગંદુ પાણી હટાવી દેવું જોઈએ અને બાથરુમમાં તુટેલી વસ્તુઓ પણ ન રાખવી જોઈએ. આ સિવાય બાથરુમમાં ડોલ રાખી હોય તો તેને ઊંઘી રાખવી અથવા પાણીથી ભરીને રાખવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )