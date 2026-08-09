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Vastu Mistakes: બાથરુમ સંબંધિત આ ભુલ ખાઈ જાય છે ઘરની બરકત, ચેક કરી લો તમે તો નથી કરતાંને ?

Vastu Mistakes: વાસ્તુ સંબંધિત જે દોષ મોટાભાગના ઘરોમાં જોવા મળતો હોય તે બાથરુમ સંબંધિત હોય છે. બાથરુમની આ નાનકડી ભુલ ઘરની બરકત ખાઈ જાય છે. જો તમે પણ ઘરના બાથરુમના દરવાજા ખુલ્લા છોડી દો છો તો તેનાથી તમારા ઘર પર શું અસર થશે જાણો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:36 PM IST
Vastu Mistakes: બાથરુમ સંબંધિત આ ભુલ ખાઈ જાય છે ઘરની બરકત, ચેક કરી લો તમે તો નથી કરતાંને ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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