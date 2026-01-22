Vastu Shastra: ખૂબ જ પ્રભાવશાળી વાસ્તુ ટીપ્સ, ઘરમાં હંમેશા રહેશે ધન, આ વાસ્તુ નિયમ અનુસાર સજાવો ઘર
Vastu Shastra: ઘર સુંદર દેખાય તે માટે સજાવટ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તમે વાસ્તુ અનુસાર શુભ ગણાતી વસ્તુઓથી ઘર સજાવો છો તો તેનાથી ઘરની સુંદરતાની સાથે આર્થિક સમૃદ્ધિ પણ વધશે. આ વસ્તુઓ ઘરમાં ખુશહાલી વધારે છે.
Vastu Shastra: ઘરની સજાવટ માત્ર દેખાડવા માટે નથી હોતી તેનાથી ઘરની એનર્જી પ્રભાવિત થાય છે. ઘરની એનર્જીનો આધાર વ્યક્તિના વિચાર અને તેની ખુશીઓ સાથે હોય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં રાખેલી વસ્તુઓની દિશા તેના રંગ અને ઘરની સજાવટની રીત ઘરમાં પોઝિટિવિટી, ધન અને સંબંધોમાં મજબૂતી જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર કેટલીક હોમ ડેકોર ટિપ્સ વિશે જણાવીએ. આ ટિપ્સ ફોલો કરીને તમે તમારું ઘર સજાવી પણ શકો છો અને ઘરનું વાતાવરણ શાંત ખુશાલ અને પોઝિટિવ ઉર્જાથી ભરપૂર રાખી શકો છો.
ધન અને સમૃદ્ધિ માટેની દિશા
ઘરમાં ઉત્તર અને પૂર્વ દિશાને ધન તેમજ અવસરોની દિશા માનવામાં આવે છે. વાસ્તુ નિષ્ણાંતો અનુસાર ઘરની આ બે દિશાઓને હંમેશા સ્વચ્છ અને સાફ રાખવી જોઈએ, સાથે જ આ દિશામાં હંમેશા અજવાળું હોય તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. ઉત્તર અને પૂર્વ દિશામાં વધારે પડતું ભારે ફર્નિચર કે બેકાર સામાન રાખવાથી બચવું જોઈએ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ દિશાને લીલા છોડ, નાનકડા ફાઉન્ટેન કે પોઝિટિવિટી નું પ્રતીક હોય તેવી વસ્તુથી સજાવવી જોઈએ. ઉત્તર અને પૂર્વ દિશાને આ રીતે ડેકોરેટ કરવાથી ઘરની આર્થિક સ્થિતિ પર પોઝિટિવ અસર પડે છે અને ઘરમાં આર્થિક સ્થિરતા જળવાઈ રહે છે
ઘરની દીવાલોના રંગ
વાસ્તુ અનુસાર ઘરની દીવાલોના રંગ પણ વ્યક્તિની ઉર્જા અને તેના મૂળ પર અસર કરે છે. જેમકે ડ્રોઈંગ રૂમ અને લિવિંગ એરિયામાં લાઈટ અને વાર્મ રંગ એટલે કે લાઈટ યલો કે સ્કાય બ્લુ કલર કરી શકાય છે તેનાથી વાતાવરણ સકારાત્મક રહે છે.. જ્યારે બેડરૂમમાં સોફ્ટ પેસ્ટલ શેડ પસંદ કરવા જોઈએ તેનાથી શાંતિ અને સુકુન મળે છે. બેડરૂમમાં વધારે ડાર્ક રંગનો ઉપયોગ કરવાથી બચવું જોઈએ કારણકે આવા રંગ સ્ટ્રેસ વધારે છે.
ઘરના મુખ્ય દ્વારનું મહત્વ
ઘરનું મુખ્ય દ્વાર સૌથી મહત્વનું હોય છે કારણ કે અહીંથી જ એનર્જીની એન્ટ્રી થાય છે.. તેથી ઘરનું મુખ્ય દ્વાર હંમેશા સાફ અને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ સાથે જ ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર શુભ વસ્તુઓ લગાડવી જોઈએ.. ઘરના મુખ્ય દ્વાર પાસે તૂટેલી ફૂટેલી વસ્તુઓ, કચરા, ગંદકી, ડસ્ટબિન જેવી વસ્તુઓ ન રાખવી. ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર જે નેમપ્લેટ લગાવેલી હોય તે પણ સ્વચ્છ અને સાફ હોવી જોઈએ. તેના પર ક્યારેય ગંદકી જમા ન થવા દેવી.
ઘરની સજાવટ
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરની અંદરનું વાતાવરણ શાંતિ ભર્યું રહે તે માટે ઘરમાં દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશ આવતો રહે તેવી વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ. સાથે જ ઘરમાં શાંત તસવીરો અને નેચરલ ડેકોર પસંદ કરવું જોઈએ.. બેડરૂમ અને લિવિંગ રુમમાં વધારે શોપીસ ગોઠવવા કે વધારે પડતી અવ્યવસ્થા કરવાથી બચવું જોઈએ આ બંને જગ્યાને ખુલ્લી અને સાફ રાખવાનો આગ્રહ રાખો.. લિવિંગ સ્પેસમાં તમે સુગંધિત છોડથી અને લાઈટ થી સજાવટ કરી શકો છો જ્યારે બેડરૂમમાં સુગંધી મીણબત્તી થી વાતાવરણ પોઝિટિવ બનાવી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
