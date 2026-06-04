/Mrityu Panchak 2026: 6થી 11 જૂન સુધી ખતરનાક મૃત્યુ પંચક, ભૂલમાં પણ ન કરતા આ કામ

Mrityu Panchak 2026: સનાતન ધર્મમાં કોઈપણ શુભ કાર્ય પહેલાં પંચાંગ, તિથિ અને નક્ષત્રનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ અનુસાર પંચકનો સમય પણ અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.
જૂન 2026મા પંચક, 6 જૂન, શનિવારે સાંજે 7.03 કલાકથી પ્રારંભ થશે અને 11 જૂન, ગુરૂવારે સવારે 8.16 કલાકે સમાપ્ત થશે. કારણ કે આ વખતે પંચકની શરૂઆત શનિવારથી થઈ રહી છે, તેથી તેને મૃત્યુ પંચક કહેવામાં આવશે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર મૃત્યુ પંચક દરમિયાન વિશેષ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
શું હોય છે પંચક?
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે ચંદ્રમા કુંભ અને મીન રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે બનનારા સમયગાળાને પંચક કહેવામાં આવે છે. આ દરમિયાન પાંચ વિશેષ નક્ષત્ર આવે છે- ધનિષ્ઠા, શતભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ, ઉત્તરાભાદ્રપદ અને રેવતી. માન્યતા છે કે આ નક્ષત્રોમાં કરવામાં આવેલા કાર્યોનો પ્રભાવ સામાન્ય દિવસની તુલનામાં વધુ હોય છે. આ કારણે પંચક કાળને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે.
મૃત્યુ પંચકને કેમ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે?
પંચકના પાંચ પ્રકાર જણાવવામાં આવ્યા છે અને શનિવારથી શરૂ થનાર પંચકને મૃત્યુ પંચક કહેવાય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ સમય શુભ અને માંગલિક કાર્યો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવતો નથી. ઘણા લોકો આ દરમિયાન લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ, મકાન નિર્માણ કે નવા કાર્યોની શરૂઆતથી બચે છે. માનવામાં આવે છે કે આ સમયમાં કરવામાં આવેલા કેટલાક કાર્યોની શરૂઆતથી બચે છે. માનવામાં આવે છે કે આ સમયમાં કરવામાં આવેલા કેટલાક કાર્યો અપેક્ષિત પરિણામ આપતા નથી અને વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડે છે.
પંચકમાં મૃત્યુને લઈને શું છે માન્યતા?
ગરૂડ પુરાણ અને જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ પંચક કાળમાં થાય છે, તો તેને વિશેષ રૂપથી સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક વિશ્વાસ છે કે આવી સ્થિતિમાં પરિવાર કે કુળ પર અન્ય સંકટ આવવાની આશંકા હોઈ શકે છે. આ કારણે અંતિમ સંસ્કાર પહેલા કેટલાક વિશેષ ધાર્મિક અનુષ્ઠાન અને શાંતિ કર્મ કરવાની પરંપરા જણાવવામાં આવી છે. માનવામાં આવે છે કે આ ઉપાયોથી સંભવિત દોષોનું નિવારણ કરી શકાય છે અને મૃત આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.
મૃત્યુ પંચક હિંદુ ધર્મ અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ સમયગાળો માનવામાં આવે છે. 6 જૂનથી 11 જૂન સુધી રહેનાત આ પંચકને લઈને ઘણી ધાર્મિક માન્યતાઓ પ્રચતિલ છે. પરંતુ આ બધી વાતો આસ્થા અને પરંપરાઓ પર આધારિત છે, તેથી તેને ધાર્મિક વિશ્વાસના દ્રષ્ટિકોણથી સમજવું જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતા અને પરંપરાઓના આધારે આ સ્ટોરી લખવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.