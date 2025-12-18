Mundan Sanskar: બાળકના મુંડન પછી માથા પર સ્વસ્તિક કરવું આ કારણથી જરૂરી, પાછલા જન્મ સાથે હોય છે કનેક્શન
Mundan Sanskar: હિંદુ ધર્મમાં કોઈપણ વ્યક્તિના જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધીમાં 16 સંસ્કાર કરવાનું વિધાન છે. આ સોળ સંસ્કારમાંથી મુંડન સંસ્કાર પણ એક છે. બાળકનું મુંડન એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્કાર છે અને તેનું કનેકશન પૂર્વ યોનિઓ સાથે જોડાયેલું છે. તો ચાલો જાણીએ આ સંસ્કાર વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
Trending Photos
Mundan Sanskar: હિન્દુ ધર્મમાં મુંડન સંસ્કારનું વિશેષ મહત્વ છે. 16 સંસ્કારમાંથી એક મુંડન સંસ્કારમાં બાળકના માથા પરથી પહેલીવાર બધા જ વાળ ઉતારી લેવામાં આવે છે. બાળકનું પહેલીવાર મુંડન થાય તે મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ હોય છે. મુંડન સંસ્કારને ચુડામણી સંસ્કાર પણ કહેવાય છે. બાળકના જન્મના ત્રીજા કે પાંચમા વર્ષમાં મુંડન સંસ્કાર કરવાનું વિધાન છે. લોકો પોતાની માન્યતા અનુસાર યોગ્ય સમય આવે ત્યારે બાળકનું મુંડન કરાવતા હોય છે પરંતુ લોકો મુંડન અવશ્ય કરાવે.
મુંડન સંસ્કાર પછી બાળકના માથા પર હળદર લગાડીને તેના પર સ્વસ્તિક કરવામાં આવે છે. તેનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. શાસ્ત્ર અનુસાર માથાના વાળનો પૂર્વ યોની અને પૂર્વ જન્મ સાથે સંબંધ હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મુંડન સંસ્કારનું મહત્વ શા માટે છે અને માથા પર સ્વસ્તિક શા માટે કરવામાં આવે છે
મુંડન સંસ્કાર કરવાનું કારણ
વૈજ્ઞાનિક કારણોની વાત કરીએ તો ગર્ભમાં રહેલા બાળકના વાળમાં કીટાણુ અને અન્ય ગંદકીઓ તેમજ અશુદ્ધિઓ ભરાયેલી હોય છે. આ વાળને મૂળમાંથી કાપવામાં આવે તો જ અશુદ્ધિઓ દૂર થાય છે તેથી જન્મ પછી બાળકના વાળ ઉતરાવવામાં આવે છે. જો વૈદિક માન્યતાની વાત કરીએ તો બાળકના માથા પર જે વાળ ગર્ભના સમયથી હોય તે ઘણી યોનીમાંથી પસાર થઈને વર્તમાન જીવનમાં આવેલા હોય છે. ગર્ભમાંથી આવેલા વાળમાં નકારાત્મક ઉર્જા પણ હોય છે. તેથી જ શુભ મુહૂર્ત જોઈને બાળકના વાળ ઉતારી દેવામાં આવે છે. તેનાથી બે કામ થાય છે એક તો બાળકનો પૂર્વ જન્મ સાથેનો સંબંધ તૂટી જાય છે અને બીજો પૂર્વ જન્મના પાપ પણ બાળકથી દૂર થઈ જાય છે. એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે કે બાળકનું મુંડન સંસ્કાર કરવું એટલે તેને પૂર્વ જન્મના પાપથી છુટકારો અપાવવો અને આ જન્મમાં તેનું મન સ્થિર અને શાંત રહે તે પ્રક્રિયા છે.
મુંડન પછી હળદરનો લેપ
મુંડન થઈ જાય પછી બાળકના માથા પર સૌથી પહેલા હળદરનો લેપ લગાડવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી સ્વસ્તિકનું ચિન્હ બનાવવામાં આવે છે. આ વિધિ કરવા પાછળ પણ કારણ છે. હળદર બૃહસ્પતિ ગ્રહથી સંબંધિત છે. આ ગ્રહ માંગલિક અને શુભતાનો ગ્રહ છે. બાળકના મુંડન સંસ્કાર પછી જ્યારે તેના માથા પર હળદર લગાડવામાં આવે છે તો તેને જીવનમાં શુભ અને સકારાત્મક ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો બાળકના વાળ ઉતરે ત્યારે તેની સ્કિન પર જો નાની મોટી ઈજા થઈ હોય છે તેમાં હળદર લગાડવાથી હળદર એન્ટિ સેપ્ટિકનું કામ કરે છે જેના કારણે બાળકની સ્કીનને નુકસાન થતું નથી.
હળદર લગાડ્યા પછી માથા પર સ્વસ્તિક કરવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મમાં શુભ ચિન્હો સ્વસ્તિક સિવાયના પણ ઘણા છે પરંતુ માથા પર સ્વસ્તિક જ કરવામાં આવે છે તેનું ખાસ કારણ છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જે જગ્યા પર સ્વસ્તિક બને છે ત્યાં સહસ્ત્રાર ચક્ર હોય છે. જેનો સંબંધ દિવ્યતા સાથે છે. સ્વસ્તિક વ્યક્તિને આધ્યાત્મિક બનાવે છે. સ્વસ્તિકના ચાર બિંદુ બાળકના મગજને કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે અને ચાર દિશા ઊર્જાને આકર્ષિત કરે છે. વાળ ઉતરાવ્યા પછી બાળકના માથા પર સ્વસ્તિક કરવાથી એક જગ્યાએ ઊર્જા કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે