Bhanu Saptami 2026: 8 ફેબ્રુઆરી અને રવિવારે સવારે સૂર્ય પૂજા કરવાનું ચુકતાં નહીં, ભાનુ સપ્તમીનો દુર્લભ સંયોગ કરશે બેડોપાર

Bhanu Saptami 2026 : રવિવાર અને 8 ફેબ્રુઆરીએ દુર્લભ સંયોગ સર્જાવાનો છે. આ દિવસે સૂર્યોદય પહેલા જાગી સૂર્ય પૂજા કરવાની તક ચુકવા જેવી નથી. કારણ કે આ રવિવાર ભાનુ સપ્તમીના કારણે પ્રભાવશાળી અને પુણ્યફળદાયી બનવાનો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:41 PM IST

Bhanu Saptami 2026 : સૂર્યના કારણે ધરતી પર જીવન શક્ય છે. સૂર્યનું મહત્વ સૌથી વધુ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય આત્મા, સ્વાસ્થ્ય, કરિયર અને પિતાનો કારક ગ્રહ છે. કુંડળીમાં સૂર્ય ગ્રહની સ્થિતિ શુભ હોય તો વ્યક્તિ આત્મવિશ્વાસથી છલોછલ રહે છે, નોકરીમાં ઉચ્ચ પદ સુધી પહોંચે છે અને તેના વ્યક્તિત્વમાં પણ તેજ જોવા મળે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો સૂર્ય ગ્રહ નબળો કે અશુભ હોય તો વ્યક્તિમાં કારણ વિનાનો અહંકાર જોવા મળે છે, વ્યક્તિના પિતા સાથેના સંબંધો ખરાબ રહે છે, વારંવાર બીમારીઓ આવે છે, નોકરીમાં પણ સંઘર્ષની સ્થિતિ રહે છે. 

ભાનુ સપ્તમી 2026  

9 ગ્રહમાં સૂર્ય ગ્રહ રાજા ગણાય છે. સૂર્ય ગ્રહ વ્યક્તિને મજબૂત બનાવે છે, નેતૃત્વની ક્ષમતા વધારે છે, જીવનમાં સ્થિરતા અને માન-સમ્માન પ્રદાન કરે છે. જે સૂર્યના કારણે જીવનમાં તેજ, આત્મવિશ્વાસ અને સફળતા મળે છે તે સૂર્યની આરાધના કરી તેને પ્રસન્ન કરવાનો અવસર 8 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ આવ્યો છે. આ દિવસે ભાનુ સપ્તમી છે અને ભાનુ સપ્તમી સૂર્યથી થતા આ તમામ લાભ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર છે. ભાનુ સપ્તમી દુર્લભ સંયોગ છે આ દિવસે સૂર્ય પૂજા કરવાથી વ્યક્તિને સારું સ્વાસ્થ્ય, આત્મવિશ્વાસ અને કરિયરમાં લાભના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. 

ભાનુ સપ્તમીનું મહત્વ

હિંદુ ધર્મ અનુસાર રવિવાર સૂર્યને સમર્પિત દિવસ છે. આ દિવસે સૂર્યની આરાધના કરવાનું વિધાન છે. તેવી જ રીતે સપ્તમીની તિથિ સૂર્યને સમર્પિત ગણાય છે. જ્યારે રવિવાર અને સપ્તમીનો દુર્લભ સંયોગ સર્જાય છે ત્યારે ભાનુ સપ્તમી ઉજવાય છે. 8 ફેબ્રુઆરી 2026 અને રવિવારે મહા વદ સાતમ એટલે કે સપ્તમીની તિથિ છે. રવિવારે સવારે 5.01 કલાકથી સપ્તમી તિથિ શરુ થશે. ભાનુ સપ્તમીના દિવસે સૂર્ય પૂજા કરવાથી વ્યક્તિને સારા સ્વાસ્થ્યના અને સફળતાના આશીર્વાદ મળે છે તેવી માન્યતા છે. 

ભાનુ સપ્તમીની પૂજા વિધિ

ભાનુ સપ્તમીના દિવસે સવારે સૂર્યોદય પહેલા જાગી જવું અને સ્નાનાદિ કર્મથી નિવૃત્ત થઈ જવું. ત્યારબાદ સ્વચ્છ કપડા પહેરવા અને સૂર્ય ઉગે તે પહેલા પૂજાની તૈયારી કરી લેવી. પૂજાની તૈયારીમાં તાંબાના લોટમાં પાણી ભરવું અને તેમાં કંકુ, ચોખા અને લાલ ફુલ પધરાવવું. જ્યારે સૂર્ય ઉગતો હોય ત્યારે સૂર્ય દેવને નમસ્કાર કરી સૂર્યને જળ અર્પણ કરવું. સૂર્યને જળ અર્પણ કરતી વખતે એકાગ્ર ચિત્તથી ઓમ સૂર્યાય નમ: મંત્ર બોલવો. ભાનુ સપ્તમીના દિવસે આદિત્ય હૃદય સ્ત્રોતનો પાઠ પણ કરવો જોઈએ. 

ભાનુ સપ્તમીના ઉપાયો

ભાનુ સપ્તમી એક દુર્લભ સંયોગ છે તેથી આ દિવસે કરેલા કેટલાક પુણ્ય કાર્યો શીઘ્રફળ આપનારા ગણાય છે. તો ચાલો તમને આવા કેટલાક ઉપાયો વિશે પણ જણાવીએ. 

- ભાનુ સપ્તમીના દિવસે લોટમાં ખાંડ મિક્સ કરી કીડીઓને ખવડાવવો જોઈએ તેનાથી આર્થિક સમસ્યાથી મુક્તિ મળે છે તેવી માન્યતા છે. 
- ભાનુ સપ્તમીના દિવસે ગોળ ખરીદી જરૂરીયાતમંદોમાં દાન કરવું પણ શુભ ગણાય છે. 
- ભાનુ સપ્તમીના દિવસે સૂર્યને પ્રબળ કરવા માટે સૂર્ય મંત્રની 108 વખત માળા કરી શકાય છે. 
- આ દિવસે કોઈપણ કામની શરુઆત કરો તો પિતાના આશીર્વાદ સાથે કરવાથી લાભ થઈ શકે છે  

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

