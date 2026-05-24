/25 મેથી શરૂ થશે વર્ષના 9 સૌથી ગરમ દિવસો, આ 4 રાશિઓનું બદલાઈ જશે કિસ્મત, અચાનક થશે ધનલાભ !

Nautapa 2026 : આવતીકાલ એટલે કે 25 મેથી વર્ષના નવ સૌથી ગરમ દિવસો શરૂ થશે. સૂર્યદેવ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતા જ આગ વરસાવશે. જો કે, આ તીવ્ર ગરમી વચ્ચે આ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓનું કિસ્મત સૂર્યની જેમ ચમકી શકે છે.
Nautapa 2026 : જેઠ મહિનાની શરૂઆત સાથે ઉનાળાની ગરમી ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં હાહાકાર મચાવી રહી છે. જોકે, આવતીકાલથી હવામાનશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ બંનેની દ્રષ્ટિએ વર્ષનો સૌથી પડકારજનક સમય શરૂ થવાનો છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, આવતીકાલથી સૂર્ય દેવ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી નૌતપાનો પ્રારંભ થશે. ત્યારે સૂર્યનું આ ચોક્કસ ગ્રહ ગોચર કેટલીક રાશિના વ્યક્તિઓ માટે સફળતા અને પ્રગતિના નવા માર્ગો ખોલી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, રોહિણી નક્ષત્રને ચંદ્રનું નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે, જે શીતળતા અને શાંતિનું પ્રતીક છે. જ્યારે સૂર્ય ગ્રહોનો રાજા આ સ્વાભાવિક રીતે શીતળ સ્વભાવના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે બાદના શીતળ પ્રભાવને શોષી લે છે, પરિણામે પૃથ્વીનું તાપમાન અચાનક અને નોંધપાત્ર ઉછાળો અનુભવે છે. વધુમાં આ નવ દિવસો દરમિયાન સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર તેના ન્યૂનતમ સ્તરે હોવાનું માનવામાં આવે છે. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ આ સમયગાળા દરમિયાન સૂર્યના કિરણો સીધા પૃથ્વી પર પડે છે, જેના પરિણામે તીવ્ર ગરમી પડે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર અત્યંત શુભ સાબિત થવાનું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારા અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવશે. તમારા કાર્યસ્થળમાં તમને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી પૂરતો સહયોગ મળશે, જે તમારી વ્યાવસાયિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. નાણાકીય રીતે પણ આ સમયગાળો નફાની સંભાવના દર્શાવે છે.
સિંહ રાશિ
તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય હોવાથી રોહિણી નક્ષત્રમાં તેનો પ્રવેશ તમારા આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વના ગુણોને વધુ મજબૂત બનાવશે. કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો થઈ શકે છે. જો તમે નવું સાહસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ યોગ્ય સમય છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નૌતપાનો આ સમયગાળો તેમના કારકિર્દીમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને પ્રમોશન મળી શકે છે અથવા તેમને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે અને પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સફળતાના મજબૂત સંકેતો છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે નાણાકીય લાભના મજબૂત સંકેતો ઉભરી રહ્યા છે. તમને તમારા રોકાણો પર ઉત્તમ વળતર મળી શકે છે. તમારું પારિવારિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. વધુમાં જો તમે લાંબા સમયથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છો, તો તમે તમારી સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.