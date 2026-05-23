/Nautapa 2026: નૌતપામાં સૂર્ય-મંગળનો અગ્નિ સંયોગ, 3 રાશિના જાતકોને લાગશે લોટરી!

Nautapa 2026: 25 મેથી સૂર્ય-મંગળનો અગ્નિ સંયોગ દેશમાં રેકોર્ડ તોડ ગરમી વધારશે, પરંતુ આ ભીષણ તાપ વચ્ચે ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જવાનું છે.
નૌતપા આ વર્ષે ભીષણ ગરમી અને મોટા ફેરફારો સાથે આવી રહ્યું છે. 25 મેએ જ્યારે સૂર્ય દેવ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે તો ધરતી પર સૌથી વધુ ગરમી હશે. પરંતુ આ વખતે નૌતપા માત્ર હવામાનની દ્રષ્ટિએ ગરમ હશે નહીં, પરંતુ ગ્રહોની ચાલ મહત્વની રહેવાની છે. જ્યોતિષીય ગણનાઓ અનુસાર આ વર્ષે નૌતપા દરમિયાન સૂર્યની સાથે-સાથે મંગળ ગ્રહનો પણ વિશેષ પ્રભાવ જોવા મળશે, જેનાથી ન માત્ર ગરમીનો પારો વધશે, પરંતુ કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. આવો જાણીએ આ ભીષણ તાપ વચ્ચે ક્યા જાતકોનું ભાગ્ય ચમકવાનું છે. આ દરમિયાન ગ્રહોનું ગણિત શું રહેવાનું છે.
કેટલાક દિવસ રહેશે નૌતપા?
જ્યોતિષ પ્રમાણે સૂર્ય દેવ 25 મે, સોમવારે સાંજે 3.38 કલાકે રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, 8 જૂન સુધી આ નક્ષત્રમાં બિરાહમાન રહેશે. સૂર્યના રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાના શરૂઆતી નવ દિવસને નૌતપા કહેવામાં આવે છે, જેમાં સૂર્યના કિરણો સીધા પૃથ્વી પર પડે છે.
મંગળ અને સૂર્યનો અગ્નિ તત્વ સંયોગ વધારશે તાપ
આ વખતે નૌતપા સામાન્યથી વધુ પ્રચંડ રહી શકે છે. તેનું કારણ છે કે 11 મેએ સાહસ અને ઉર્જાના કારક ગ્રહ મંગળે પોતાની સ્વરાશિ અને અગ્નિ તત્વ પ્રધાન રાશિ મેષમાં ગોચર કર્યું છે. સૂર્ય અને મંગળ બંને અગ્નિ તત્વ ગ્રહ છે. સૂર્યનું રોહિણી નક્ષત્રમાં જવું અને મંગળનું મેષ રાશિમાં હોવું, આ એક દુર્લભ અને ગરમ સંયોગ બની રહ્યો છે, જે દેશભરમાં રેકોર્ડ તોડ ગરમી અને લૂની સ્થિતિ પેદા કરી શકે છે.
નૌતપા દરમિયાન અન્ય ગ્રહોની હલચલ
નૌતપાના આ 9 દિવસમાં માત્ર સૂર્ય મંગળ જ નહીં, પરંતુ ઘણા મોટા ગ્રહ પણ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરી રહ્યાં છે.
26 મેઃ બુધ પશ્ચિમ દિશામાં ઉદય થશે.
29 મેઃ બુધ દેવ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને આ દિવસે મંગળનું ભરણી નક્ષત્રમાં ગોચર થશે.
31 મેઃ શુક્ર પુનર્વાસુ નક્ષત્રમાં અને કેતુ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
1 જૂનઃ દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ મધ્ય રાત્રિએ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
2 જૂનઃ બુધ ગ્રહ આદ્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.
3 રાશિઓને મળશે જબરદસ્ત લાભ
નૌતપાની આ પ્રચંડ ઉર્જા ત્રણ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલી શકે છે.
1. વૃષભ રાશિઃ પ્રોફેશનલ લાઇફમાં મોટી સફળતા મળશે, આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને વિરોધીઓ પર તમારી જીત નક્કી છે.
2. કર્ક રાશિઃ કરિયર માટે આ ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે, કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળશે. જીવનસાથીનો સહયોગ રહેશે.
3. વૃશ્ચિક રાશિઃ કરિયરમાં સુવર્ણ તક આવશે, અટવાયેલા કામ પુરા થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને બિઝનેસમાં નફાનો યોગ છે.