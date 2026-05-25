/આજથી નૌતપા શરૂ, સૂર્ય-શનિ અને મંગળની અસરથી થશે આગનો વરસાદ, ઘણા રાજ્યોમાં પ્રચંડ લૂની આગાહી

આજે 25 મે 2026થી નૌતપા શરૂ થઈ ગયા છે અને આ વખતે નૌતપા માત્ર ગરમી વધારશે નહીં, પરંતુ સૂર્ય-શનિ અને મંગળની સ્થિતિ મળી ઘણા રાજ્યોમાં લૂ, આંધી અને હવામાનનો ખતરનાક પ્રકોપ દેખાડી શકે છે.
Nautapa Astrology Prediction : પ્રચંડ ગરમીના 9 દિવસ નૌતપા આજથી શરૂ થઈ ગયા છે અને 2 જૂન સુધી રહેશે. નૌતપાની શરૂઆતની સાથે સૂર્યદેવતાનો પ્રકોપ જોવા મળવાનો છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ આ વર્ષે સૂર્ય આગનો વરસાદ કરશે પરંતુ હવામાનને વધુ ગરમ બનાવવામાં શનિ-મંગળની ભૂમિકા રહેશે.
જ્યોતિષ અનુસાર આ 9 દિવસમાં શનિ અને મંગળની સ્થિતિ ગરમીને સામાન્યથી વધુ ઉગ્ર બનાવી શકે છે. તેનાથી ઘણા રાજ્યોમાં લૂ અને પ્રચંડ ગરમીની સાથે ધૂળની આંધી જોવા મળશે, જે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. જ્યોતિષાચાર્ય પાસેથી જાણો નૌતપાના 9 દિવસ માટે હવામાનની ભવિષ્યવાણી.
સૂર્ય-શનિ, મંગળનો હવામાન પર પ્રભાવ
સૂર્યના રોહિણી નક્ષત્રમાં આવતા વર્ષના સૌથી ગરમ દિવસે નૌતપા શરૂ થઈ જાય છે. પરંતુ આ વર્ષની સ્થિતિ થોડી અલગ છે. જયપુરના જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તા કહે છે કે આ સમયે અગ્નિતત્વ મંગળ ગ્રહ પોતાની મેષ રાશિમાં છે, જેનાથી તેનો પ્રભાવ વધી ગયો છે.
તો ગુરૂ મીન રાશિમાં રહી શનિ પણ ગરમીને સામાન્યથી વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે, સાથે ધૂળની આંધી લાવી શકે છે. તેની અસર ઉત્તર ભારત સહિત ઘણા રાજ્યોમાં પ્રચંડ લૂ અને આંધી-તોફાનના રૂપમાં જોવા મળી શકે છે.
નૌતપા બાદ પણ નહીં મળે રાહત
જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તા અનુસાર જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ આ વખતે નૌતપાની અસર સામાન્યથી વધુ થઈ શકે છે. જ્યારે સૂર્ય રોહિણીમાં આવે છે તો ગરમી ખુબ વધી જાય છે. સાથે મંગળનું પોતાની રાશિમાં હોવાથી તાપ, લૂ અને ભારે ગરમ હવાનોનો પ્રભાવ વધારી શકે છે.
સૂર્ય અને મંગળ બંને અગ્નિ પ્રધાન ગ્રહો હોવાને કારણે નૌતપાની અસર વધુ થઈ શકે છે. શનિ લાંબા સમય સુધી પ્રભાવ આપનાર ગ્રહ છે. જેથી આ સંકેત જણાવે છે કે હવામાનનો આ પ્રભાવ કેટલાક વિસ્તારમાં સતત યથાવત રહી શકે છે. તેનો મતલબ છે કે 2 જૂન 2026ના નૌતપા ખતમ થયા બાદ પણ ઘણા રાજ્યોમાં લૂ અને ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહી શકે છે.
જોકે વચ્ચે આંધી, હવાઓ અને કેટલીક જગ્યાએ પ્રી-મોનસૂનની હલચલથી હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. તેનાથી કેટલીક જગ્યાએ તાપમાન ઘટી શકે છે અને લોકોને ગરમીથી રાહત મળી શકે છે.