/રાહુ-મંગળનો નવપંચમ યોગ આ રાશિઓ માટે ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર, 18 સપ્ટેમ્બર સુધી થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Navpancham Yog: 2 ઓગસ્ટના રોજ મંગળે વૃષભ રાશિમાંથી નિકળીને મિથુન રાશિમાં પ્રવશે કરી લીધું છે. આ ગોચરની સાથે મંગળ અને રાહુની વચ્ચે નવપંચમ યોગનું નિર્માણ થયો છે. આ યોગ 18 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી પ્રભાવમાં રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આ યોગને સામાન્ય રીતે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન મંગળ રાહુથી પાંચમા ભાવમાં અને રાહુ મંગળથી નવામાં ભાવમાં રહેશે. આ જ સ્થિતિને નવપંચમ રાજયોગ કહેવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ શુભ યોગ કઈ-કઈ રાશિઓને લાભ કરવાશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિનો સ્વામી મંગળ છે. આવી સ્થિતિમાં આ ગોચર તમારા માટે ખાસ માનવામાં આવી રહ્યું છે. આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. નોકરીમાં સારી તકો મળી શકે છે. મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ મળવાના સંકેતો છે. રોકાણ કે શેરબજાર સાથે જોડાયેલા જાતકોને લાભ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ વધુ સારી થઈ શકે છે. ટેકનિકલ અને મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા જાતકોને પણ સફળતા મળવાની સંભાવના છે.
મિથુન રાશિ
મંગળનો પ્રવેશ તમારી જ રાશિમાં થશે. આનાથી નવી ઉર્જા મળી શકે છે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થઈ શકે છે. અટવાયેલા રૂપયા પરત મળવાના સંકેતો છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. નવો ધંધો શરૂ કરવાનું વિચારી રહેલા જાતકો માટે સમય સારો માનવામાં આવી રહ્યો છે. જૂના અનુભવોનો લાભ મળશે અને આત્મવિશ્વાસ વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ નસીબનો સાથ લઈને આવી શકે છે. આઈ.ટી. અને ટેકનિકલ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જાતકોને સારી તકો મળી શકે છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. ધંધો વધારવાની તક મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. કેટલાક જાતકોને અચાનક ધનલાભ પણ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ સકારાત્મક માનવામાં આવ્યો છે. ઉર્જા અને ઉત્સાહ વધી શકે છે. તમે તમારા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરી મહેનત કરશો. કરિયરમાં લીધેલા નિર્ણયો લાભ આપી શકે છે. આવક વધવાના સંકેતો છે. અટવાયેલા રૂપિયા પરત મળી શકે છે. પરિવારનું વાતાવરણ પણ વધુ સારું રહેવાની સંભાવના છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)