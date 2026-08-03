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રાહુ-મંગળનો નવપંચમ યોગ આ રાશિઓ માટે ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર, 18 સપ્ટેમ્બર સુધી થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Navpancham Yog: 2 ઓગસ્ટથી લઈ 18 સપ્ટેમ્બર સુધી રાહુ-મંગળની વચ્ચે નવપંચમ રાજયોગ બન્યો છે. આ શુભ યોગ ચાર રાશિઓની આર્થિક, કરિયર અને સ્વાસ્થ્યના મામલામાં લાભ આપનારો સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ કે, આ યોગ કઈ ચાર રાશિઓને લાભ અપવાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:56 PM IST
રાહુ-મંગળનો નવપંચમ યોગ આ રાશિઓ માટે ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર, 18 સપ્ટેમ્બર સુધી થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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