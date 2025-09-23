નવદુર્ગાને સૌથી વધુ પ્રિય છે આ 5 રાશિના લોકો, નવરાત્રીમાં દરેક ઈચ્છા કરે છે પૂરી, ધનના ઢગલે બેસાડે!
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે માતા દુર્ગાને 5 રાશિઓ સૌથી વધુ પ્રિય છે. નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીની કૃપા આ રાશિઓ પર વિશેષ રહે છે.
આસો નોરતાની શરૂઆત 22 સપ્ટેમ્બરથી થઈ ગઈ છે. આ વખતે નવરાત્રી 10 દિવસ સુધી ચાલશે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ દર વર્ષે આસો માસના શુક્લ પક્ષમાં નોરતા આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં એવું કહેવાયું છે કે દેવી દુર્ગાની કેટલીક રાશિઓ પર હંમેશા કૃપા રહે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ રાશિઓના જાતકોના જીવનમાં સંકટ આવતા પહેલા જ માતા દુર્ગા તેમનું રક્ષણ કરે છે અને તેમને સફળતાનો માર્ગ દેખાડે છે. ત્યારે માતા દુર્ગાને કઈ રાશિઓ પ્રિય છે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
ધાર્મિક માન્યતા મુજબ માતા શૈલપુત્રી અને મહાગૌરીનું વાહન વૃષભ છે. આથી માતા દુર્ગાની પ્રિય રાશિઓમાંથી એક રાશિ વૃષભ પણ હોવાનું કહેવાય છે. આ રાશિના જાતકો જન્મજાત નેતૃત્વ ક્ષમતા ધરાવે છે અને કપરી સ્થિતિઓમાંથી પણ પીછેહટ કરતા નથી. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ વૃષભ રાશિવાળા લોકો આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હોય છે અને જીવનમાં ઊંચાઈઓ સ્પર્શે છે. આ રાશિવાળા પર માતા દુર્ગાની વિશેષ કૃપા હોય છે. તેમની વિશેષતા એ હોય છે કે તેઓ પડકારોથી ડરતા નથી પરંતુ તેમનો નીડરતાથી સામનો કરે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના સ્વામી ચંદ્રમા છે અને માતા દુર્ગાના ત્રીજા રૂપ દેવી ચંદ્રઘંટાના મસ્તક પર અર્ધચંદ્ર સુશોભિત છે. આથી કર્કરાશિ પણ માતા દુર્ગાની પ્રિય રાશિઓમાં ગણાય છે. આ રાશિના જાતકો માતાની કૃપાથી બુદ્ધિશાળી, મહેનતુ અને જવાબદાર સ્વભાવના હોય છે. કર્ક રાશિવાળા લોકો વ્યવહારુ સોચ ધરાવે છે અને કોઈ પણ સ્થિતિમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યોમાં તેમનું મન વધુ લાગે છે. સેવાભાવથી લોકોનું દિલ જીતે છે. માતા દુર્ગાની વિશેષ કૃપાથી કર્ક રાશિવાળા લોકો જીવનમાં મોટામાં મોટી મુશ્કેલીનો સામનો સરળતાથી કરી લે છે અને સફળતા મેળવે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ માતા દુર્ગાનું વાહન છે અને સિંહ રાશિનું પ્રતિક પણ. આથી આ રાશિ દેવીમાંની ખાસ રાશિ ગણાય છે. સિંહ રાશિવાળા લોકો ઉર્જાવાન , સાહસિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના હોય છે. માતાની કૃપાથી તેમને ભાગ્ય હંમેશા સાથ આપે છે. આ લોકો સંકટની ઘડીમાં પણ સમજદારીથી કામ લઈને પરિસ્થિતિ પોતાના પક્ષમાં કરે છે. કરિયર અને વેપારમાં પણ સારી સફળતા મેળવે છે અને આ લોકો બીજાને મદદ માટે હંમેશા આગળ રહે છે.
કન્યા રાશિ
નવરાત્રિનું સમાપન કન્યા પૂજનથી થાય છે અને કન્યાઓને દેવીનું સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે. કન્યા રાશિવાળા લોકો ધાર્મિક કાર્યોમાં આગળ રહે છે અને બીજાને મદદ કરવામાં ખુશી મહેસૂસ કરે છે. તેમના જીવનમાં માતા દુર્ગાની કૃપાથી કોઈ મોટું વિધ્ન લાંબા સમય સુધી ટકી શકતું નથી.આ લોકો ઉર્જાવાન અને સંવેદનશીલ હોય છે અને તેઓ બધાની ભલાઈ ઈચ્છે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિનું પ્રતિક ધનુષ છે અને ધનુષ માતા દુર્ગાના હાથમાં સુશોભિત હોય છે. આ રાશિના સ્વામી ગુરુ બૃહસ્પતિ છે. જે જ્ઞાન અને ધર્મના કારક માનવામાં આવે છે. આ લોકો દરેક પરિસ્થિતિનો ડટીને સામનો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પરિવાર અને સમાજમાં નેૃત્વક રવાની પ્રવૃત્તિ ધરાવે છે અને પોતાની મહેનતથી સફળતા મેળવે છે. નોકરી કે કારોબાર કરનારા ધનુ રાશિના લોકો કાર્યક્ષેત્રમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે અને પ્રગતિની તકો મેળવે છે. માતા દુર્ગાની વિશેષ કૃપાથી આ રાશિવાળા જીવનમાં સતત આગળ વધે છે અને માન સન્માન સાથે પ્રતિષ્ઠા પણ મેળવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
