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Navratri 2026: નવરાત્રીમાં માં દુર્ગા હાથીની સવારી પર આવશે અને ઘોડા પર વિદાય લેશે, જાણો શું છે તેનો સંકેત?

Navratri 2026: આ વર્ષની નવરાત્રી જ્યોતીષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ખાસ હશે. આ વર્ષે માં દુર્ગાનું આગમન હાથી પર થશે અને માતાજી ઘોડા પર સવાર થઈ વિદાય લેશે. માતાના આ બે વાહન મહત્વપૂર્ણ સંકેતો કરે છે. ચાલો તમને જણાવીએ આ વર્ષની નવરાત્રીના માતાના વાહન કેવા સંકેત કરે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:19 AM IST
Navratri 2026: નવરાત્રીમાં માં દુર્ગા હાથીની સવારી પર આવશે અને ઘોડા પર વિદાય લેશે, જાણો શું છે તેનો સંકેત?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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