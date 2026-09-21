/Navratri 2026: નવરાત્રીમાં માં દુર્ગા હાથીની સવારી પર આવશે અને ઘોડા પર વિદાય લેશે, જાણો શું છે તેનો સંકેત?

Navratri 2026: આ વર્ષે 11 ઓક્ટોબરથી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. નવરાત્રી દરમિયાન રાસ ગરબા રમવાની સાથે માં દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની ઉપાસના કરવાનું પણ મહત્વ છે. નવરાત્રીમાં માતાજીના સ્વરૂપ તરીકે ગરબાનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે અને નવ દિવસ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. માન્યતા અનુસાર આમ કરવાથી ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંપન્નતા વધે છે. દર વર્ષે માતાજી અલગ અલગ વાહન પર સવાર થઈને આવતા હોય છે. આ વર્ષે માતાની સવારી હાથી અને ઘોડો બંને વાહન છે. તો ચાલો જાણીએ આ વર્ષની નવરાત્રી કેવા સંકેત કરે છે ?
નવરાત્રીમાં માતાજીનું વાહન
નવરાત્રી દરમિયાન માતાજી જે વાહન પર સવાર થઈને આવતા હોય છે તે વિશેષ સંકેત કરે છે. માતાજીનું વાહન કયું પ્રાણી છે તેના આધારે ફળ કથન પણ કરવામાં આવે છે. આ વર્ષને નવરાત્રી જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિશેષ છે. આ વર્ષે માતાજી નવરાત્રીમાં હાથી પર સવાર થઈને આવશે અને ઘોડા પર સવાર થઈને વિદાય લેશે. માતાજીના આગમન અને પ્રસ્થાનના વાહન અલગ અલગ છે અને આ વાહન શું સંકેત કરે છે ચાલો સમજીએ.
માતાનું હાથી પર આગમન
માં દુર્ગાનું વાહન સિંહ છે પરંતુ જ્યારે નવરાત્રિ દરમિયાન માતાજી પૃથ્વી પર આવે છે ત્યારે તેમનું વાહન બદલી જાય છે. આ વર્ષે નવરાત્રીમાં માતાજીનું આગમન હાથી પર થવાનું છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે હાથી પર સવાર થઈને નવરાત્રિમાં માતાનું આગમન થાય છે તો તે શુભ સંકેત હોય છે. હાથી સુખ, સમૃદ્ધિ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક છે. માન્યતા છે કે જ્યારે માતાજી હાથીની સવારી પર આવે છે ત્યારે દેશ-સમાજમાં આર્થિક સમૃદ્ધિ, ધન ધાન્યમાં વૃદ્ધિ, ખુશહાલી આવે છે. આ દ્રષ્ટિએ આ નવરાત્રી શુભ રહેશે.
ઘોડા પર માતાનું પ્રસ્થાન
આ વર્ષે 11 ઓક્ટોબરથી નવરાત્રી શરૂ થશે અને નવરાત્રીનું સમાપન 20 ઓક્ટોબરે થશે. જ્યારે માતાજી વિદાય લેશે ત્યારે તેમનું વાહન ઘોડો હશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ઘોડાને તીવ્ર પરિવર્તનનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે. ઘોડા પર માતાની વિદાય દેશ દુનિયામાં તણાવ, અશાંતિની સ્થિતિ, યુદ્ધ , કુદરતી આફતની આશંકા વધારે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)