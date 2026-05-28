/Shani Astrology Prediction: 2027મા શનિની નીચ સ્થિતિ, આવી શકે છે વૈશ્વિક આર્થિક મંદી, દુનિયામાં જોવા મળશે ઉથલ-પાથલ

Shani Astrology Prediction: 2027 મા શનિ રાશિ પરિવર્તન કરશે અને મેષ રાશિમાં જઈને નીચ થઈ જશે. તેનાથી વૈશ્વિક ઉથલ-પાથલ જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષાચાર્ય અનુસાર તે વૈશ્વિક આર્થિક મંદી અને સંકટનો સમય દર્શાવી રહ્યું છે.
Shani Astrology Prediction: નવ ગ્રહોમાં શનિ શક્તિશાળી ગ્રહ છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 2027મા શનિ અઢી વર્ષ બાદ રાશિ પરિવર્તન કરશે અને મીનમાંથી નીકળી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સાથે શનિ વર્ષનો અંત થઈ જશે, જે લગભગ પૃથ્વીના 30 વર્ષની બરાબર હોય છે. આવો જાણીએ શનિનું આ ગોચર કેમ ખાસ અને ખતરનાક માનવામાં આવી રહ્યું છે?
નીસ શનિનો શું અર્થ છે?
વર્ષ 2057મા જ્યારે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે, તો તેની શક્તિઓ પર જબરદસ્ત નકારાત્મક અસર થશે, કારણ કે મંગળ ગ્રહની મેષ રાશિમાં શનિ નીચ થઈ જાય છે. શનિના નીચ થવાનો મતલબ તેની શક્તિમાં ઘટાડો થવો છે. શનિના આ રાશિમાં રહેવાથી વ્યક્તિ શનિની પ્રકૃતિથી વિપરીત ઉતાવળમાં નિર્ણય કરે છે. જૂની સિસ્ટમ ધરાશાયી થવા લાગે છે. નીતિઓમાં કઠોરતા આવી જાય છે.
રિયલ એસ્ટેટ અને સોનાનો ભાવ
મંગળ ભૂમિ અને શનિ નિર્માણના કારક છે. મેષ અગ્નિ તત્વની રાશિ છે, જ્યારે શનિ વાયુ પ્રધાન ગ્રહ છે. તેવામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં કિંમતોમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળશે. દુનિયાભરમાં અનિશ્ચિતતા વધશે. લોકો રોકાણના સુરક્ષિત વિકલ્પો તરફ ભાગશે. તેનાથી સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં જોરદાર તેજી આવી શકે છે.
વૈશ્વિક આર્થિક મંદીનો ખતરો
તે જોવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે શનિ નીચ હોય છે તો વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર દબાવ વધે છે. શેર બજારમાં કડાકો થાય છે. બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં સંકટ વધી જાય છે. મોટી-મોટી લોનની વાપસી અસંભવ થઈ જાય છે. નિર્માણ કાર્યમાં ઉત્પાદન ઘટી જાય છે. માંગમાં ઝડપથી વધારો થાય છે. ચલણનું મૂલ્ય ઘટી જાય છે. જેના પરિણામે વૈશ્વિક મંદીનો દૌર શરૂ થઈ શકે છે.
પ્રાકૃતિક આપદાઓ અને હવામાન
વાયુ અને અગ્નિ તત્વનો સંયોગ હવામાન અને જમીન માટે સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન ભૂકંપ, આગ, દુષ્કાળ, પુર, અતિ-વૃષ્ટિ, હિમ સ્ખલન જેવી પ્રાકૃતિક ઘટનાઓ અને દુર્ઘટનાઓ વધુ થઈ શકે છે. રાહત કાર્યોમાં પણ મુશ્કેલી આવી શકે છે. તેનાથી ઉથલપાથલ મચી જાય છે.