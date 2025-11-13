Vastu Tips: રસોડામાં આ રીતે ક્યારેય ન રાખતા વેલણ, ઘરમાં ટકશે નહીં બરકત, કમાયેલા રુપિયા પણ પાણીની જેમ વહી જશે
Vastu Tips: વેલણ માં લક્ષ્મી અને માતા અન્નપૂર્ણાનું પ્રતીક ગણાય છે. વેલણ સંબંધિત નાનકડી ભુલ પણ ઘરની બરકત ખતમ કરી શકે છે. ઘણા લોકો અજાણતા વેલણ રાખવામાં એવી ભુલ કરે છે જેના કારણે તેમના ઘરની શાંતિ, સમૃદ્ધિ છિનવાઈ જાય છે. આજે તમને રસોડામાં વેલણ કેવી રીતે રાખવું અને કેવી રીતે ન રાખવું તે જણાવીએ.
Vastu Tips: ભારતીય ઘરોમાં રસોડાનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હોય છે. રસોડામાં રોજ ભોજન બને છે અને જેને પરિવારના બધા સભ્યો આરોગે છે. રસોડું પવિત્ર સ્થાન ગણાય છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં પણ રસોડાનું વિશેષ મહત્વ છે. અહીં માં અન્નપૂર્ણાનો વાસ હોય છે તેવું માનવામાં આવે છે. રસોડાનો સંબંધ ઘરની ઊર્જા અને સમૃદ્ધિ સાથે હોય છે. તેથી રસોડામાં કઈ વસ્તુ કેવી રીતે રાખવામાં આવે છે તેના પર પણ ધ્યાન આપવું પડે છે.
રસોડાની એકદમ સામાન્ય લાગતી વસ્તુ વેલણ હોય છે. વેલણનો ઉપયોગ રોજ થાય છે. પરંતુ અનેક લોકો એવા હશે જે તેનો ઉપયોગ કરી તેને ખોટી રીતે રાખી દેતા હોય છે. જો તમે પણ આવી ભુલ કરો છો તો તમને જણાવી દઈએ કે સામાન્ય લાગતું વેલણ તમારા ઘરની સમૃદ્ધિ અને ઊર્જાનો નાશ કરી શકે છે. જો તમે વેલણ ખોટી રીતે અને ખોટી જગ્યાએ રાખો તો તેનાથી ઘરની બરકત પર નેગેટિવ અસર થઈ શકે છે.
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર વેલણ સંબંધિત નાની-નાની ભુલથી પણ ઘરની બરકત ખતમ થઈ જાય છે. આજે તમને વેલણ રાખવાના મહત્વના નિયમ વિશે જણાવીએ. જો આ રીતે તમે રસોડામાં વેલણ રાખશો તો ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ દિવસ રાત વધતી રહેશે.
વેલણ સંબંધિત વાસ્તુ નિયમો
- વેલણનો ઉપયોગ રોટલી બનાવવા માટે કરો પછી તેને ક્યારેય સાફ કર્યા વિના મુકવું નહીં. ભલે વેલણ ખરાબ દેખાતું ન હોય તો પણ ઉપયોગ કર્યા પછી તેને પાણીથી સાફ કરીને જ મુકવું જોઈએ.
- પાટલો અને વેલણ ઉપયોગમાં લીધા પછી સાફ કરી એકસાથે જ રાખવા જોઈએ. બંને અલગ અલગ રાખવા નહીં. પાટલો અને વેલણ સાફ કર્યા પછી પણ ઊભા ન રાખો. પાટલો અને વેલણ આડા જ રાખવા જોઈએ.
- વેલણ રસોડાની મહત્વની વસ્તુ હોય છે, તેનો ઉપયોગ રસોઈના કામમાં જ કરવો જોઈએ. અન્ય કોઈપણ કામમાં વેલણ વાપરવું નહીં.
- ઘરમાં જો આર્થિક સમસ્યા રહેતી હોય તો શુક્રવારના દિવસે નવો પાટલો અને વેલણ ખરીદી જરૂરીયાતમંદ મહિલાને દાન કરો. આમ કરવાથી આર્થિક સમસ્યા ધીરે ધીરે દુર થવા લાગે છે.
વેલણ સંબંધિત આ નિયમોનું ધ્યાન રાખવાની સાથે એક વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું કે રસોડું હંમેશા ચોખ્ખું રાખવું. રસોડાની સફાઈ મહત્વની હોય છે. સાફ રસોડું હોય ત્યાં જ માં લક્ષ્મીના આશીર્વાદ વરસે છે. આ સિવાય રોજ ઘરમાં બનતી પહેલી રોટલી ગાયને ખવડાવવાનો નિયમ બનાવો. આ સરળ કામ કરવાથી પણ માં લક્ષ્મી અને માં અન્નપૂર્ણાના આશીર્વાદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
