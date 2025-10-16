12 રાશિઓનું આગામી વર્ષ કેવું જશે : મકર-મિથુન રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે, ધનવાળા સાચવજો
New Year 2025 : નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ગ્રહોની સ્થિતિના અનુસાર તમામ રાશિઓનું આગામી વર્ષ કેવું જશે, સારું કે ખરાબ તેની ભવિષ્યવાણી થતી હોય છે
New Year 2025 Prediction : વિક્રમ સંવત કેલેન્ડર મુજબ ગુજરાતી નવું વર્ષ કારતક સુદ એકમ ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં, સૂર્ય, બુધ અને મંગલ તુલા રાશિમાં રહેશે. ગુરુ કર્ક રાશિમાં રહેશે, અને શુક્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. જ્યારે શનિ મીનમાં વક્રી રહેશે.
નવું વર્ષ એ સૂર્ય નું વર્ષ રહેવાનું છે, જે આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય દ્રષ્ટિએ વિશેષ ફળદાયી રહેવાનું છે. નવું વર્ષ સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિ લાવશે. રાહુની અસરથી અચાનક આર્થિક લાભ પણ થઈ શકે છે. જમીન મકાન જેવા મિલકતોના પ્રશ્નો ઉકેલાશે, તેમજ રાજકારણમાં ફેરફારથી લાભ જોવા મળશે, વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં પ્રગતિ અને પરિવર્તન જોવા રહેશે.
ઉપાયો:
- નવા વર્ષના પહેલા દિવસે સૌથી શુભ ગાયત્રી મંત્ર અને લક્ષ્મી સૂક્તમ પાઠ કરવો જોઈએ. એવી માન્યતા છે કે સૂક્તમ પાઠ કરવાવાળા પર માતા લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા થાય છે. આખું વર્ષ માતા લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન રહે છે અને ઘર ધન-ધાન્યથી ભરેલું રહે છે.
- વર્ષના પ્રથમ દિવસે ઇષ્ટ દેવની પૂજા કરવાથી તેઓ વર્ષભર પ્રસન્ન રહે છે.
- નવા વર્ષના પહેલા દિવસે કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને દાન કરવું ખૂબ જ શુભ હોય છે. પૈસા, અનાજ કે કપડાંનું દાન કરી શકાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે દાન કરવાથી આખા વર્ષ માટે લાભ થાય છે.
મેષ
- આ વર્ષે કારકિર્દી, નાણાં અને શિક્ષણમાં સારા પરિણામો મળશે.
- પારિવારિક જીવન માટે પણ આ વર્ષ અનુકૂળ છે.
- નોકરી કરતા લોકો માટે પ્રમોશનની સારી તકો મળશે.
- મિલકત સંબંધિત મામલાઓનો ઉકેલ આવશે.
- વિદ્યાર્થીઓ સારું પ્રદર્શન કરીને પોતાના શિક્ષકોનું દિલ જીતવામાં સફળ થશે.
- પરિવાર અને જીવનસાથી સાથે પ્રવાસનું આયોજન થઇ શકે છે.
વૃષભ
- આ વર્ષ નાણાકીય બાબતો માં ઘણા ફેરફારો લાવવાનું છે.
- નાણાકીય સ્થિતિ મજબુત બનશે, માનસિક તણાવથી રાહત મળશે.
- કોઈ નવા કામમાં રોકાણ કરવું હોય તો સમજદારીપૂર્વક કરો.
- શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધવાની નવી તક મળશે.
- પરિવારમાં આનંદ અને ઉલ્લાસનું વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે.
- તમારા માતા-પિતા અને ગુરુની સેવા અને આદર કરો.
મિથુન
- કાર્યસ્થળમાં સારું પ્રદર્શન તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરશે.
- કોઈપણ નવું રોકાણ તમારા ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
- ઘરના વડીલોનો સહયોગ મળશે.
- કામ પર વધુ ધ્યાન આપશો અને વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકશો.
- પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે.
- અવિવાહિત લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે.
કર્ક
- આ વર્ષ માં વેપાર અને કારકિર્દી સારી રહેવાની સંભાવના છે.
- તમે જે ક્ષેત્રમાં પ્રયત્ન કરશો તેમાં તમને સફળતા મળશે.
- આર્થિક સ્થિતિ સુધારો થશે, પરંતુ સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો.
- ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ જવાનો પ્લાન બનાવી શકો છો.
- પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાથી તમને ફાયદો થશે.
- સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નિયમિત રીતે યોગ કરતા રહો.
સિંહ
- વર્ષ ની શરૂઆત તમારા માટે ખૂબ જ શુભ રહેવાની છે.
- નાણાકીય બાબતોમાં કેટલાક સારા ફેરફારો જોવા મળશે.
- વ્યાપારમાં ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે અને આર્થિક લાભની તકો રહેશે.
- પરિવારમાં શાંતિ અને સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે.
- તમારું વ્યક્તિત્વ આકર્ષણ રહેશે, લોકો તમારાથી પ્રભાવિત થશે.
- ઘરમાં કેટલીક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પણ થઈ શકે છે જે તમને ખુશ રાખશે.
કન્યા
- તમારી મહેનત ફળ આપશે અને તમે કોઈ મોટી સિદ્ધિ મેળવી શકશો.
- ધંધા અને કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક પૈસા મળવાના સંકેત છે.
- વેપારીઓએ આ સમયે મોટા રોકાણથી બચવું જોઈએ.
- આવનારું વર્ષ કરિયરની દૃષ્ટિએ ઘણું સારું રહેવાનું છે.
- શેર માર્કેટમાં રોકાણ ફાયદાકારક રહેશે.
- ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ જવાનું સપનું ચોક્કસ પૂરું થશે.
તુલા
- આ વર્ષે તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે.
- કાર્યસ્થળ પર તમારા વિચારોને મહત્વ આપવામાં આવશે.
- નોકરી કરતા લોકો સારા પ્રમોશનની અપેક્ષા રાખી શકે છે.
- ઉચ્ચ શિક્ષણ લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય વિશેષ સારો રહેશે.
- તમારા પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથેના સંબંધો સુધરશે.
- આ વર્ષ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક
- પ્રોપર્ટી ખરીદવાનું તમારું સપનું પૂરું થઇ શકે છે.
- પારિવારિક જીવનમાં તમારે કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
- મહેનતના આધારે તમારી કારકિર્દીમાં સફળ થઈ શકો છો.
- કોઈ શુભ પ્રસંગ આવવા થી પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે.
- વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે પહેલા કરતા વધુ મહેનત કરવી પડશે.
- સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ તમને મિશ્ર પરિણામો જોવા મળશે.
ધનુ
- આ વર્ષ તમારા ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ લાવશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
- તમારે વધુ પડતું વિચારવાનું બંધ કરીને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે.
- પારિવારિક જીવન માટે આ વર્ષ ખૂબ અનુકૂળ રહેશે.
- નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળશે.
- ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું, નહીંતર કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ બગડી શકે છે.
- તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર થોડું ધ્યાન આપવું પડશે.
મકર
- આર્થિક દૃષ્ટિકોણથી આ વર્ષ સામાન્ય કરતાં વધુ સારું રહેવાની શક્યતા છે
- બુદ્ધિ અને વિવેકથી તમે ઈચ્છિત સફળતા મેળવી શકો છો.
- ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
- સફળતા મેળવવા માટે તમારે સખત મહેનત કરવી પડશે.
- આયાત-નિકાસના ધંધામાં પણ નફાનો યોગ છે.
- સ્વાસ્થ્ય સારું અને સ્થિર રહેશે અને તમારા વિચારો સકારાત્મક રહેશે.
કુંભ
- નાણાકીય બાબતોમાં લાભદાયક સ્થિતિ જોવા મળશે.
- કારકિર્દીમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો જોવા મળશે.
- તમે બુદ્ધિ અને હોશિયારીથી વિરોધીઓને પરાજિત કરી શકશો.
- શેરબજારમાં રોકાણ કરવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
- આવકના સ્ત્રોત વધશે. તમને પૈતૃક સંપત્તિ પણ મળશે.
- તમારી લવ લાઈફ સારી રહેશે. સ્વાસ્થ્ય માં સુધારો જોવા મળશે
મીન
- કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ તમે સુખદ પરિણામો જોવા મળશે.
- વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા કમાવવાની તક મળશે.
- તમે કોઈ નવું કામ અથવા વ્યવસાય શરૂ કરી શકો છો.
- કામના વિસ્તરણથી તમને વધુ નફો થવાની સંભાવના છે.
- આ વર્ષે તમારા પરિવારના સભ્યો વચ્ચે એકતા જોવા મળશે.
- કાયદાકીય બાબતોમાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે.
