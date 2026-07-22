/સાવધાન..આગામી 6 મહિના આ રાશિઓ માટે રહેશે ભારે! શનિની સાડાસાતી ધનહાનિ, ઉપાધિના પોટલા લાવશે

વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિદેવને કર્મફળના દાતા અને ન્યાયના દેવતા ગણવામાં આવે છે. શનિની ચાલ તમામ ગ્રહોમાં સૌથી ધીમી હોય છે. જેના કારણે તેમનો પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી રહે છે. જ્યારે પણ શનિ કોઈ રાશિથી બારમા, પહેલા અને બીજા ભાવમાં પસાર થાય છે ત્યારે તે સમયગાળાને શનિની સાડાસાતી કહે છે. સાડાસાતીનો આ સમય વ્યક્તિના ધૈર્ય, અનુશાસન અને કર્મોની પરીક્ષા લે છે.
વર્ષ 2026ના આવનારા મહિનાઓમાં શનિની સ્થિતિના કારણે કેટલીક રાશિઓએ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. જ્યોતિષાચાર્યોના જણાવ્યાં મુજબ આ સમય દરમિયાન મેષ, કુંભ અને મીન રાશિવાળાઓએ પૈસા, સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધોના મામલે ખાસ કરીને સતર્ક રહેવું પડશે. કઈ રાશિઓ પર સાડાસાતીની શું અસર છે અને તેમને આ કષ્ટમાંથી ક્યારે મુક્તિ મળશે તે પણ જાણો.
આ 3 રાશિઓ પર શનિનો ઓછાયો, જાણો ક્યારે શું થશે અસર?
મેષ રાશિ પર સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો
કુંભ રાશિવાળા પર સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો
મીન રાશિવાળા પર સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો
સાડાસાતીથી રાહત મેળવવાના ઉપાય
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)