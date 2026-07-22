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સાવધાન..આગામી 6 મહિના આ રાશિઓ માટે રહેશે ભારે! શનિની સાડાસાતી ધનહાનિ, ઉપાધિના પોટલા લાવશે

Shani Sadasati: શનિ સાડાસાતી 2026માં કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો સર્જી શકે છે. સાડાસાતીના ત્રણ તબક્કાની અસર કોને અસર, કયા ક્ષેત્રે ધ્યાન રાખવાની જરૂર અને કોને મળી શકે રાહત....જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:01 AM IST
સાવધાન..આગામી 6 મહિના આ રાશિઓ માટે રહેશે ભારે! શનિની સાડાસાતી ધનહાનિ, ઉપાધિના પોટલા લાવશે
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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