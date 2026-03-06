Prev
સદીનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ આ તારીખે લાગશે, 6 મિનિટ 22 સેકન્ડ સુધી છવાઈ જશે અંધારું, ગુજરાતમાં જોવા મળશે કે નહીં? જાણો

Surya Grahan: વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં જ સૂર્યગ્રહણ પણ થયું અને ચંદ્રગ્રહણ પણ થઈ ગયું. હવે વાત થઈ રહી છે સદીના સૌથી લાંબા સૂર્યગ્રહણની. તો ક્યારે છે આ સૂર્યગ્રહણ..2026માં કે 2027માં? વિગતો ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 06, 2026, 08:07 PM IST

3 માર્ચના રોજ બ્લડ મૂન ચંદ્રગ્રહણ થઈ ગયું અને તે પહેલા 17 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સૂર્યગ્રહણ થયું હતું. આ વર્ષના સૂર્યગ્રહણની વાત કરીએ તો બે સૂર્યગ્રહણ થવાની ગણતરી હતી. જેમાંથી એક તો ફેબ્રુઆરીમાં થઈ ગયું અને બીજું 12 ઓગસ્ટના રોજ થશે. હવે આ જે 12 ઓગસ્ટે સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે તે જ સદીનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ હશે? કારણ કે તે ખુબ જ દુર્લભ અને ઐતિહાસિક ખગોળીય  ઘટના હશે. 

આ સૂર્યગ્રહણ હશે અતિ દુર્લભ
તો તમને જણાવી દઈએ કે 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ થનારું સૂર્યગ્રહણ નહીં પરંતુ આવતા વર્ષે એટલે કે 2 ઓગસ્ટ 2027ના રોજ જે સૂર્યગ્રહણ લાગશે તે સદીનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ હશે. આ એક પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ હશે. જે લગભગ 6 મિનિટ અને 22 સેકન્ડ ચાલશે. એટલે કે આટલા સમય માટે સૂર્ય સંપૂર્ણ રીતે ઢંકાયેલો રહેશે. જેનાથી ધરતીના ઘણા ભાગોમાં ધોળે દિવસે એકદમ અંધારું છવાઈ જશે. ત્યારબાદ વર્ષ 2114માં જ આવું ગ્રહણ જોવા મળશે. 

2 ઓગસ્ટ 2027ના રોજ લાગનારું આ સૂર્યગ્રહણ પોતાના લાંબા સમયના કારણે છેલ્લા 100 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડશે. સામાન્ય રીતે પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ 2થી 3 મિનિટનું હોય છે. પરંતુ આ ગ્રહણ 6 મિનિટ અને 22 સેકન્ડ સુધી ચાલશે. 

કેમ આટલું લાંબુ હશે આ સૂર્યગ્રહણ?
આ ગ્રહણ આટલું લાંબુ હોવા પાછળ બે મોટા વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. ગ્રહણ દરમિયાન પૃથ્વી સૂર્યથી સૌથી દૂર હશે. જેનાથી સૂર્યનો આકાર થોડો નાનો જોવા મળશે. જ્યારે ચંદ્રમા પૃથ્વીથી સૌથી નજીક હશે. જેનાથી તે આકારમાં મોટા જોવા મળશે અને સૂર્યને સંપૂર્ણ રીતે ઢાંકી લેશે. 

સૂતક કાળ શું હશે
શાસ્ત્રો મુજબ સૂર્યગ્રહણનો સૂતક કાળ ગ્રહણ શરૂ થાય તેના 12 કલાક પહેલા લાગે છે. ભારતમાં આ ગ્રહણ આંશિક રીતે જોવા મળવાથી સૂતક કાળના કડક નિયમો ધાર્મિક દ્રષ્ટિથી જરૂરી ગણાશે નહીં. જો કે જે લોકો જ્યોતિષ માન્યતાઓનું પાલન કરે છે તેઓ  બપોરે 3.30 મિનિટથી સાંજે 6 સુધી જપ-તપ  કરી શકે છે. 

ભારતમાં ક્યાં જોવા મળશે આ સૂર્યગ્રહણ?
ભારતમાં આ અદભૂત અને ઐતિહાસિક 2 ઓગસ્ટ 2027નું સૂર્યગ્રહણ જોવા મળશે. પરંતુ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તે આંશિક સૂર્યગ્રહણ તરીકે જોવા મળી શકશે. 

ક્યાં ક્યાં જોવા મળશે
વર્ષ 2027માં લાગનારું આ સદીનું સૌથી મોટું સૂર્યગ્રહણ સ્પેન, મોરક્કો, અલ્જીરિયા, ટ્યૂનીશીયા, લિબીયા, ઈજિપ્ત (લક્સર શહેરમાં સૌથી લાંબુ જોવા મળશે), સાઉદી અરબ, યમન અને સોમાલિયામાં જોવા મળશે. ભારતના પશ્ચિમી અને ઉત્તર-પશ્ચિમી ભાગો (જેમ કે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર)માં સૂરજનો કેટલોક ભાગ કપાયેલો જોવા મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

