Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Nirjala Ekadashi 2026: નિર્જળા અગિયારસ પર બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનો દુર્લભ સંયોગ! આ રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ!

Nirjala Ekadashi 2026: નિર્જળા અગિયારસ પર બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનો દુર્લભ સંયોગ! આ રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ!

Nirjala Ekadashi 2026: આ વર્ષે 25 જૂને નિર્જળા અગિયારસ પર દુર્લભ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બની રહ્યો છે, જ્યારે બુધ અને શુક્ર કર્ક રાશિમાં એક સાથે હશે. આ યોગ 24 અગિયારસનું ફળ આપે છે અને ધન, સુખ-સમૃદ્ધિ લાવે છે. વૃષભ, કર્ક અને તુલા રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે, કરિયરમાં સફળતા અને આર્થિક ઉન્નતિના યોગ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:53 PM IST
Nirjala Ekadashi 2026: નિર્જળા અગિયારસ પર બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનો દુર્લભ સંયોગ! આ રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નિર્જળા અગિયારસ પર બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનો સંયોગ! આ રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ!
Nirjala Ekadashi 20260 min ago
2
silver drops33 min ago
3
pm modi35 min ago
4
Looking for a life partner on a matrimonial site So be careful heretical young man changed his name and preyed on women in Ahmedabad1 hr ago
5
Raghuram Rajan Warning2 hrs ago