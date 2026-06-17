/Nirjala Ekadashi 2026: નિર્જળા અગિયારસ પર બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનો દુર્લભ સંયોગ! આ રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ!

Nirjala Ekadashi 2026: વર્ષની સૌથી મોટી નિર્જળા અગિયારસ આવવાની છે. 25 જૂને નિર્જળા અગિયારસનું વ્રત રાખવામાં આવશે. ધાર્મિક માન્યતા છે કે, આ એક અગિયારસનું વ્રત કરવાથી વર્ષભરની તમામ 24 અગિયારસના વ્રતોનું પૂર્ણ ફળ મળી જાય છે. સાથે જ વ્રતના પ્રભાવથી મૃત્યુ પછી વૈકુંઠ ધામમાં સ્થાન મળે છે. આ વર્ષે નિર્જળા અગિયારસ પર ગ્રહોનો એક દુર્લભ સંયોગ પણ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનશે. નિર્જળા અગિયારસના દિવસે કર્ક રાશિમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ અને સુખ-વૈભવના દાતા શુક્ર એક સાથે બિરાજમાન થશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, બુધ અને શુક્ર જ્યારે એક જ રાશિ અથવા એક જ ભાવમાં હોય છે, ત્યારે તેઓ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. બુધ-શુક્રના મિલનથી બનેલો લક્ષ્મી નારાયણ યોગ સુખ-સમૃદ્ધિ અને સફળતાનું પ્રતીક છે. આ રાજયોગના પ્રભાવથી જાતકને ધનલાભ, ભૌતિક સુખ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે. આ દુર્લભ સંયોગ વૃષભ, કર્ક અને તુલા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ ખૂબ જ શુભ ફળ આપી શકે છે. આ સમયે તમને કરિયરમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. વ્યાપારિક યોજનાઓથી લાભ મળી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સમય સારો છે. નોકરી કરતા જાતકોને નવી નોકરી મળી શકે છે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત બની શકે છે.
કર્ક રાશિ
લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ કર્ક રાશિમાં જ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ રાજયોગ તમારી આર્થિક ઉન્નતિ તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે. આ સમયે કરેલી મહેનતનું તમને યોગ્ય પરિણામ મળી શકે છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તકો મળી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે આ રાજયોગ સફળતાના દ્વાર ખોલી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસમાં સારા પરિણામો મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે. સંબંધોમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે. આ સમયે તમારી કોઈ બીમારી પણ મટી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)