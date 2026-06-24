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Nirjala Ekadashi 2026: નિર્જળા એકાદશીનું વ્રત કર્યા પછી કઈ રીતે કરવા પારણા ? જાણી લો પારણા કરવાની રીત અને સમય

Nirjala Ekadashi 2026: વર્ષ દરમિયાન આવતી એકાદશીમાં સૌથી પવિત્ર અને ખાસ ગણાય છે જેઠ માસમાં આવતી નિર્જળા એકાદશી. આ દિવસે વ્રત કરનાર વ્યક્તિ પર ભગવાન વિષ્ણુની કૃપા વરસે છે. નિર્જળા એકાદશીનું કઠોર વ્રત કર્યા પછી વ્રતના પારણા પણ ખાસ રીતે કરવાના હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ એકાદશીનું વ્રત કર્યા પછી પારણા કઈ રીતે કરવા.?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:00 AM IST
Nirjala Ekadashi 2026: નિર્જળા એકાદશીનું વ્રત કર્યા પછી કઈ રીતે કરવા પારણા ? જાણી લો પારણા કરવાની રીત અને સમય
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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