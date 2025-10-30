Prev
નવેમ્બરમાં શનિ અને ગુરુ સહિત 5 ગ્રહોની ચાલમાં થશે બદલાવ, આ રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન; નવી નોકરીની સાથે અપાર ધનલાભનો યોગ!

November Lucky Rashiyan: જ્યોતિષીઓ અનુસાર, નવેમ્બર મહિનામાં શનિ, ગુરુ, શુક્ર, બુધ અને સૂર્ય જેવા મુખ્ય ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.

Oct 30, 2025

November Lucky Rashiyan: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર, નવેમ્બર મહિનામાં ઘણા ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન, વક્રી અને માર્ગી થશે. જેની અસર માનવ જીવન અને દુનિયા પર જોવા મળશે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ મહિને શનિ દેવ માર્ગી થશે, જ્યારે ગુરુ બૃહસ્પતિ વક્રી થશે. શુક્ર પણ પોતાની ચાલમાં બદલાવ કરીને 2 નવેમ્બરે કન્યા રાશિમાંથી તુલા રાશિમાં પોતાનું સ્થાન લેશે. આ પછી ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 16 નવેમ્બરે પોતાની રાશિ પરિવર્તન કરશે. સાથે જ ત્યારબાદ બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં ઉદય થશે. આવી સ્થિતિમાં 5 ગ્રહો પોતાનો ચાલ બદલશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓની કિસ્મત ચમકી શકે છે. સાથે જ કરિયર અને બિઝનેસમાં પ્રગતિ મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે નવેમ્બર મહિનો લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિથી શનિ દેવ છઠ્ઠા ભાવમાં માર્ગી થશે. આ તમારી રાશિના ધન ભાવમાં રુચક રાજયોગ પણ બનાવશે. તેથી, આ સમય દરમિયાન તમને કોર્ટ કેસોમાં સફળતા મળશે. સાથે જ સમયાંતરે આકસ્મિત ધનલાભ થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા જાતકો વધુ ધન કમાઈ શકશે. સાથે જ લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળશે. દેવા સંબંધિત સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે અને તમારી માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. આ સમયે તમે બિઝનેસમાં તમારી પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરી શકશો. તમે ઘરેલુ અને વિદેશમાં પણ મુસાફરી કરશો.

મેષ રાશિ
નવેમ્બર મહિનો મેષ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં બનશે, જ્યારે રુચક રાજયોગ આઠમા ભાવમાં બનશે. સાથે જ શનિ તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં માર્ગી થશે. તેથી આ સમય દરમિયાન પરિણીત જાતકોનું વૈવાહિક જીવન શાનદાર રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે ધન બચાવવામાં પણ સફળ રહેશો. જ્યારે અપરિણીત જાતકોને લગ્નના પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. સાથે જ કરિયરમાં નવી ઊંચાઈઓ પણ પ્રાપ્ત થશે. તેમને નવા પ્રોજેક્ટ્સ, પ્રમોશન અથવા કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદારી આપવામાં આવી શકે છે. તેમને કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ તરફથી અચાનક આર્થિક લાભ, ભેટ અથવા નાણાકીય સહાય પણ મળી શકે છે.

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે નવેમ્બર મહિનો કરિયર અને બિઝનેસની દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિના કર્મ ભાવમાં બનશે. શનિ દેવ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં માર્ગી થશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને બિઝનેશમાં ખાસ પ્રગતિ મળશે. સાથે જ રોકાણ સંબંધિત પ્રયાસોમાં પણ સફળતા અને નફો થવાની સંભાવના છે. પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા છે. તમારા કામ અને બિઝનેસનો વિસ્તાર થશે અને તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આ સમય દરમિયાન તમારી હિંમત અને બહાદુરીમાં પણ વધારો થશે. તમને તમારા ભાઈઓ અને બહેનોનો સહયોગ મળશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

