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આ 3 તારીખે જન્મેલા લોકો પર હોય છે માતા લક્ષ્મીની અપાર કૃપા, પૈસાની હોય છે રેલમછેલ!

અંક જ્યોતિષ મુજબ કેટલીક તારીખો એવી હોય છે જેના પર જન્મેલા લોકો પર માતા લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા હોય છે. આથી આવા લોકોના જીવનમાં ધન દૌલતની કોઈ કમી રહેતી નથી.  

Written ByViral Raval
Published: Aug 29, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:26 PM IST
આ 3 તારીખે જન્મેલા લોકો પર હોય છે માતા લક્ષ્મીની અપાર કૃપા, પૈસાની હોય છે રેલમછેલ!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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