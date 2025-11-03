Numerology: માં અન્નપૂર્ણાના હાથ હોય છે આ તારીખોએ જન્મેલી યુવતીઓ પર, પતિના ઘરમાં પગ મુકે ત્યાં જ વધવા લાગે સુખ-સમૃદ્ધિ
Numerology: કેટલાક મૂલાંકમાં જન્મેલી યુવતીઓ સાક્ષાત માં અન્નપૂર્ણાનું સ્વરુપ ગણાય છે. આવી યુવતીઓ સાસરામાં પગ મુકે ત્યાં જ બમણી ઝડપથી ધન-સંપત્તિ વધવા લાગે છે. આ યુવતીઓ જ્યાં પણ જાય ત્યાં ધન- ધાન્યની ખામી સર્જાતી નથી.
Trending Photos
Numerology: અંકશાસ્ત્રમાં મૂલાંક અનુસાર તમે કોઈપણ વ્યક્તિના વ્યવહાર અને સ્વભાવ વિશે જાણી શકો છો. જેમકે કેટલાક મૂલાંકમાં જન્મેલી યુવતીઓ સાક્ષાત અન્નપૂર્ણાનું સ્વરુપ ગણાય છે. આવી યુવતીઓ ઘરમાં પગ મુકે એટલે બરકત વધવા લાગે છે.
આવી યુવતીઓ સ્વભાવથી સરળ અને પ્રેમાળ હોય છે. તેમની સકારાત્મર ઊર્જા સુખ-સમૃદ્ધિ વધારે છે. આવી યુવતીઓ એક ખાસ મૂલાંક સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ મૂલાંક છે નંબર છે. જે યુવતીનો જન્મ કોઈપણ મહિનાની 6, 15 કે 24 તારીખે થયો હોય તેઓ સ્વભાવથી કોમળ અને ભાવુક હોય છે. આ મૂલાંકની યુવતીઓ પર શુક્ર ગ્રહનો પ્રભાવ હોય છે. શુક્ર એટલે કે સુખ, પ્રેમ, સુંદરતા અને ધન.
આ મૂલાંકની યુવતીઓ દયાળુ, મહેનતી અને ઘરેલુ હોય છે. તે બધાનું ધ્યાન રાખનાર હોય છે. આવી યુવતીઓ જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં સુખ-શાંતિ વધે છે. લગ્ન પછી આ યુવતીઓ સાસરામાં પગ મુકે કે ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધવા લાગે છે. આ મૂલાંકની યુવતીઓ પરિવારમાં એકતા અને પ્રેમ વધારે છે.
આ મૂલાંકની યુવતીઓ સુંદર હોય છે. તે પરિવારના લોકોની સંભાળ રાખે છે. જો કે આ મૂલાંકની યુવતીઓની કેટલીક મર્યાદા પણ હોય છે તેઓ વધારે આપનાર હોય છે જે આદત ક્યારેક મુશ્કેલીનું કારણ બને છે. તેમને ગુસ્સો પણ ઝડપથી આવે છે.
મૂલાંક 6 ની યુવતીઓનું લગ્નજીવન સુંદર, સુખમયી અને રોમાંટિક હોય છે. આ યુવતીઓના સંબંધ પતિ સાથે રોમાંટિક હોય છે. લગ્નના વર્ષો પછી પણ આ મૂલાંકની યુવતીઓના લગ્નજીવનમાં પ્રેમ યથાવત રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે