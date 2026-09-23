/October Grah Gochar 2026: ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોની મહાઉથલ-પાથલ, 4 રાશિઓ થશે માલામાલ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રના દ્રષ્ટિકોણથી ઓક્ટોબર 2026નો મહિનો મહત્વપૂર્ણ રહેવાનો છે. આ દરમિયાન સૌરમંડળના ઘણા મુખ્ય ગ્રહ પોતાની રાશિ અને ચાલમાં મોટો ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યાં છે. સૂર્ય, બુધ અને શુક્રના ગોચરની સાથે-સાથે ગ્રહોના ગુરૂ બૃહસ્પતિનું રાશિ પરિવર્તન આ મહિનાનું સૌથી મોટું આકર્ષણ રહેશે. આ સિવાય શનિ દેવની સ્થિતિ અને રાહુ-કેતુની છાયાની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર દેખાશે.
ઓક્ટોબરમાં બનનાર આ દુર્લભ ગ્રહોના સંયોગથી જ્યાં કેટલીક રાશિઓએ સતર્ક રહેવું પડશે, તો 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ એવી છે, જેના માટે આ મહિનો કરિયર, ધન અને પારિવારિક જીવનમાં સુવર્ણ તક લાવશે. આવો જાણીએ ઓક્ટોબર મહિનો કઈ 4 રાશિઓ માટે સૌથી વધુ ફળદાયી અને લાભદાયક સિદ્ધ થશે.
મેષ રાશિઃ કરિયરમાં પ્રગતિ અને નવી તક
કેવી રહેશે અસરઃ ઓક્ટોબરનો મહિનો મેષ રાશિના જાતકો માટે કાર્યક્ષેત્રમાં નવા દ્વાર ખોલનાર સાબિત થશે.
મળશે આ લાભઃ નોકરીમાં લોકોને પ્રમોશન કે કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. જે લોકો ખુદનો વ્યાવસાય કરે છે, તેને નવી વ્યાવસાયિક યોજનાઓ લાગૂ કરવાની શાનદાર તક મળશે.
રાખો ધ્યાનઃ અટવાયેલા કાર્યો પૂરા કરવા માટે થોડી વધુ મહેનત કરવી પડશે. પૈસા સાથે જોડાયેલા નિર્ણયમાં ઉતાવળ ન કરો અને પરિવારમાં તમારી વાત શાંતિથી રાખો.
કર્ક રાશિઃ આર્થિક મજબૂતી અને નેટવર્કથી ફાયદો
કેવી રહેશે અસરઃ કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ મહિનો વિશેષ રૂપથી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધાર અને આર્થિક મેનેજમેન્ટ પર ધ્યાન આપવાનો છે.
મળશે આ લાભઃ આવકના નવા સ્ત્રોત શોધવાનો પ્રયાસ સફળ થશે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરીમાં ફેરફાર કે પદ-પરિવર્તનનો વિચાર કરી રહ્યાં છો તો પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં રહેશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા જાતકોને કોઈ જૂના પરિચિત કે નેટવર્કિંગ દ્વારા મોટો ધન-લાભ થઈ શકે છે.
રાખો ધ્યાનઃ કારણ વગર ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો અને કામના તણાવ વચ્ચે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરો.
સિંહ રાશિઃ મળશે સુખ અને સમૃદ્ધિ
કેવી રહેશે અસરઃ સિંહ રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરનું છેલ્લું સપ્તાહ ઐતિહાસિક રહેવાનું છે. 31 ઓક્ટોબરે જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિના કારક બુધ તમારી રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
મળશે આ લાભઃ દેવગુરૂનું તમારી રાશિમાં આવવું કરિયર અને આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો ઉછાળ લાવશે. નોકરીમાં ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને વેપારમાં વિસ્તારની નવી યોજનાઓ સાકાર થશે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન અને પ્રભાવ વધશે.
રાખો ધ્યાનઃ ઉત્સાહમાં આવી વિચાર્યા વગર કોઈ જોખમભર્યો નિર્ણય ન લો.
વૃશ્ચિક રાશિઃ મહેનતનું ફળ મળશે
કેવી રહેશે અસરઃ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો પોતાના કર્મ અને કરિયર પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવાનો રહેશે.
મળશે આ લાભઃ તમારી પાછલી મહેનતનું સકારાત્મક પરિણામ આ મહિને જોવા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકોના નવા પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક બનશે, જે ભવિષ્યમાં લાભ અપાવશે.
રાખો ધ્યાનઃ આર્થિક સંતુલન બનાવી રાખવા માટે બજેટ અનુસાર ખર્ચ કરો. આ સિવાય બદલતા હવામાનમાં તમારા સ્વાસ્થ્યને લઈને બેદરકાર ન રહો.
ઓક્ટોબરમાં ક્યા ગ્રહની ચાલ પર રહેશે ખાસ નજર?
- માન-સન્માન અને ઉર્જાના કારક સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન જાતકોના આત્મવિશ્વાસને પ્રભાવિત કરશે.
- બુદ્ધિના કારક બુધ અને ભૌતિક સુખોના સ્વામી શુક્રનું ગોચર વ્યાપાર, સંવાદ અને સુખ-સુવિધાઓમાં વૃદ્ધિ લાવશે.