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October Grah Gochar 2026: ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોની મહાઉથલ-પાથલ, 4 રાશિઓ થશે માલામાલ


October Grah Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રના દ્રષ્ટિકોણથી ઓક્ટોબર 2026નો મહિનો હલચલભર્યો રહેશે. સૂર્ય, બુધ અને શુક્રના ગોચરની સાથે 31 ઓક્ટોબરે ગુરૂ પોતાની ચાલ બદલી સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ દુર્લભ સંયોગથી 4 રાશિઓને કરિયર અને ધનના મામલામાં મોટી સફળતા મળવાની છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:01 PM IST
October Grah Gochar 2026: ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોની મહાઉથલ-પાથલ, 4 રાશિઓ થશે માલામાલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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