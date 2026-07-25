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આ રહસ્યમયી ગ્રંથ ખુબ ચર્ચામાં, સાચી પડી છે આ ભવિષ્યવાણીઓ? જાણો કોણે લખ્યો છે અને શું છે વિગતો

Bhavishyamalika: ઓડિશાના પ્રખ્યાત સંત અચ્યુતાનંદ દાસ દ્વારા લખાયેલો ગ્રંથ ભવિષ્યમાલિકાની સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ ચર્ચા રહે છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે કહેવાય છે કે કેટલીક સાચી પડી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 25, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:05 PM IST
આ રહસ્યમયી ગ્રંથ ખુબ ચર્ચામાં, સાચી પડી છે આ ભવિષ્યવાણીઓ? જાણો કોણે લખ્યો છે અને શું છે વિગતો
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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