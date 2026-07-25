/આ રહસ્યમયી ગ્રંથ ખુબ ચર્ચામાં, સાચી પડી છે આ ભવિષ્યવાણીઓ? જાણો કોણે લખ્યો છે અને શું છે વિગતો

ઓડિશાની ધરતી સાથે જોડાયેલો એક રહસ્યમયી ગ્રંથ કે જેની વિગતો સોશિયલ મીડિયામાં પણ ખુબ વાયરલ છે અને સમયાંતરે તે ચર્ચાતો રહે છે. આ ગ્રંથ છે ભવિષ્યમાલિકા. એવું કહેવાય છે કે સેકડો વર્ષ પહેલા લખાયેલી આ ભવિષ્યવાણીઓમાં વર્તમાનની અનેક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે. જેના કારણે જ્યારે પણ દુનિયામાં કોઈ મોટો ફેરફાર કે સંકટ આવે ત્યારે આ ગ્રંથ જરૂર ચર્ચામાં આવે છે. ત્યારે એ સવાલ ઉભો થાય કે આ ખરેખર એક સટિક ભવિષ્યવાણીનો ગ્રંથ છે કે પછી આસ્થા અને માન્યતાઓનું એક ગૂઢ રહસ્ય. ભવિષ્યમાલિકાની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે પહેલા તો ખાસ જાણો કે તેમાં શું છે અને કઈ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી હોવાનો દાવો કરાય છે?
જગન્નાથ મંદિર વિશે
ઓડિશાના પુરીમાં આવેલું જગન્નાથ મંદિર ખુબ પ્રખ્યાત છે. મંદિર સાથે જોડાયેલી એક માન્યતા ભવિષ્યમાલિકામાં મળી આવે છે. એવું કહેવાય છે કે તેમાં એક એવા સંકેતનો ઉલ્લેખ છે જેને કલિયુગના અંતિમ તબક્કાની શરૂઆત સાથે સાંકળવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાલિકા મુજબ જ્યારે મંદિર પરિસરમાં પવિત્ર કલ્પવૃક્ષ (વડનું ઝાડ) તૂટી કે ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થાય તો તેને મોટા ફેરફારનો સંકેત ગણવામાં આવશે. વર્ષ 1999માં આવેલા એક ભયાનક ચક્રવાતમાં આ પ્રાચીન ઝાડની અનેક ડાળીઓ તૂટી હતી. ત્યારબાદ કેટલાક લોકોએ તેને ભવિષ્યવાણી સાથે સાંકળીને ચેતવણી તરીકે જોઈ હતી. જો કે તેના પર મત અલગ અલગ પ્રવર્તે છે. કેટલાક તેને આસ્થા માને છે જ્યારે કેટલાક તેને કુદરતી ઘટના.
મંદિરના શિખરથી પથ્થર પડવાની ઘટના
પુરીના જગન્નાથ મંદિર અંગે એવો પણ એક દાવો છે જેને ભવિષ્યમાલિકા સાથે જોડવામાં આવે છે જેમાં કહેવાયું છે કે મંદિરના ઉપરનો ભાગ ખાસ કરીને વાદળી ચક્રની આસપાસથી પથ્થર પડવા કોઈ મોટા સંકટનો સંકેત હોઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મંદિરના શિખરથી પથ્થર તૂટીને પડવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. જેણે ASIની ચિંતા વધારી હતી. કેટલાક ભવિષ્યવાણી સાથે જોડે છે તો કેટલાક સંરચનાની જૂની સ્થિતિ અને કુદરતી કારણોની અસર ગણે છે.
પતિતપાવન ધ્વજ
પુરીના જગન્નાથ મંદિરના શિખર પર લાગલા પવિત્ર ધ્વજ અંગે પણ ઉલ્લેખ છે. એવી માન્યતા છે કે જો આ ઝંડામાં અચાનક આગ લાગે તો તેને અશુભ સંકેત ગણાય છે. માર્ચ 2020માં લોકડાઉનની બરાબર પહેલા, એકાદશીના દિવસે મંદિરના દીપમાંથી નીકળેલી ચિંગારીના કારણે ધ્વજમાં આગ લાગી હતી. કેટલાક અવસરો પર વીજળી પડવાની ઘટનાને કારણે પણ ઝંડામાં આગની ઘટનાઓ સામે આવી છે. કેટલાક તેને ભવિષ્યવાણી સાથે જોડે છે જ્યારે કેટલાક તેને સંયોગ કે કુદરતી ઘટના ગણે છે.
મંદિરના શિખર પર ગિદ્ધ!
પુરીના જગન્નાથ મંદિર વિશે વધુ એક વાત ભવિષ્યમાલિકા સાથે જોડાયેલી ગણાય છે. એવું કહેવાય છે કે સામાન્ય રીતે મંદિરના વાદળી ચક્ર પર પક્ષી બેસતા નથી પરંતુ ભવિષ્યમાં ત્યાં માંસાહારી પક્ષી જોવા મળી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સોશિયલ મીડિયા અને અહેવાલોમાં એવી તસવીરો અને વીડિયો જોવા મળ્યા જેમાં મંદિરના ઉપરના ભાગ પર ગિદધ બેઠા હોય.
ખતરનાક બીમારીની શું ભવિષ્યવાણી
ભવિષ્ય માલિકામાં એવું પણ કહેવાયું છે કે સમયની સાથે એવી ગંભીર બીમારીઓ ફેલાશે જેની સારવાર પણ ઉપલબ્ધ નહીં હોય. અચાનક લોકોની તબીયત બગડી શકે અને મોતનો આંકડો વધે. વર્ષ 2020માં આવેલી કોરોના મહામરીએ સમગ્ર દુનિયાને પ્રભાવિત કરી હતી. ત્યારબાદ અલગ અલગ વાયરસના પ્રકોપ પણ જોવા મળ્યા. કેટલાક લોકો તેને ભવિષ્યવાણી સાથે જોડે છે જ્યારે વિશેષજ્ઞ વૈજ્ઞાનિક અને સવાસ્થ્ય સંબંધિત પરિસ્થિતિઓનું પરિણામ ગણાવે છે.
કોણે લખી છે ભવિષ્યમાલિકા?
ભવિષ્યમાલિકા એ ઓડિશાના પ્રખ્યાત સંત અચ્યુતાનંદ દાસ અને તેમના પંચસખા સંતો દ્વારા રચાયેલી મનાય છે. જેને તાડના પાંદડાઓ પર લગભગ 500-600 વર્ષ પહેલા લખવામાં આવી હતી. આ ગ્રંથમાં કથિત રીતે ભવિષ્યમાં ઘટનારી ઘટનાઓ, સામાજિક ફેરફારો, કુદરતી આફતો અને ધાર્મિક સ્થિતિઓનું વર્ણન મળે છે. પંચસખા, જગન્નાથ દાસ, બલરામ દાસ, યશોવંત દાસ, અને અનંત દાસ આ બધા સંતોને એ સમયના મહાન આધ્યાત્મિક સંતો ગણવામાં આવે છે. જેમણે ભક્તિ અને જ્ઞાન દ્વારા સમાજને દિશા આપી.
ભવિષ્યવાણીઓ અત્યારે કેમ ચર્ચામાં?
હાલનો સમય એવો છે કે જ્યારે દુનિયાએ મહામારી, કુદરતી આફતો અને સામાજિક ઉથલપાથલ જેવા હાલાત જોયા છે. અનેક લોકોએ ભવિષ્યમાલિકાની ભવિષ્યવાણઈઓ સંબંધિત આ ઘટનાઓને જોડ઼વાનું શરૂ કરી દીધુ. સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ આ ગ્રંથના અંશો ઝડપથી વાયરલ થાય છે. જેમાં દાવો કરાય છે કે તેમાં આધુનિક સમયની અનેક ઘટનાઓનો પહેલેથી ઉલ્લેખ છે. જો કે આ દાવાઓની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ કરવી સરળ નથી, પરંતુ જિજ્ઞાસા અને વિશ્વાસને કારણે તેની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)