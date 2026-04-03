Office Astrology: કામ તમે કરો, શ્રેય બીજા લઈ જાય છે? ઓફિસ પોલિટિક્સમાં શનિ અને રાહુનો પ્રભાવ, જાણો કઈ રીતે બચવું અને જીતવું?

Office Astrology: ઓફિસ પોલિટિક્સમાં ઈમાનદાર કર્મચારીઓએ સૌથી વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. શનિ અને રાહુની દ્રષ્ટિથી સમજો કોર્પોરેટ માહોલની પાછળનું સત્ય...

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:46 AM IST
  • ઓફિસ પોલિટિક્સનો ભોગ બને છે ઈમાનદાર કર્મચારીઓ
  • ભૂલ વગર નિશાને આવી જાય છે ઘણા કર્મચારીઓ
  • ઘણા લોકો ઓછું કામ કરીને પણ આગળ નીકળી જાય છે 
  •  

Office Astrology: દરરોજ સવારે લાખો લોકો ફોર્મલ કપડા પહેરી ઓફિસ પહોંચી જાય છે. આ બધુ બહારથી તો સામાન્ય લાગે છે, કાંચની મોટી-મોટી બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ માહોલ, ટીમ વર્ક પરંતુ અંદર એક અલગ લડાઈ ચાલી રહી હોય છે, એક એવી લડાઈ જેને દરેક જોઈ શકે નહીં.

ઓફિસમાં ઘણા કર્મચારી ભૂલ વગર નિશાના પર આવી જાય છે, કેટલાક લોકો ઓછું કામ કરીને પણ આગળ નીકળી જાય છે અને કેટલાક ઈમાનદાર લોકો દરરોજ માનસિક થાક સાથે ઘરે પરત ફરે છે.

જો તમે પણ ક્યારેય આવો અનુભવ કર્યો છે, તો તે તમારી નબળાઈ નથી, આ ઓફિસનું રાજકારણ છે. ઓફિસ માત્ર વર્કપ્લેસ નહીં, શનિનું ક્ષેત્ર છે. જ્યોતિષ અનુસાર દરેક સ્થાનનો એક ગ્રહ હોય છે.

મંદિર- ગુરૂ (જ્ઞાન અને ધર્મ)
યુદ્ધ ભૂમિ- મંગળ (એક્શન અને આક્રમકતા)
ક્રિએટિવ સ્પેસ- શુક્ર (આકર્ષણ અને કળા)
ઓફિસ અને કોર્પોરેટ સિસ્ટમ- શનિ (શિસ્ત અને માળખું)

શનિ નિયમ, સમય, જવાબદારી અને મહેનતનું પ્રતીક છે. તેથી ઓફિસમાં ડેડલાઇન, રિપોર્ટિંગ અને હાયરાર્કી ખુબ જરૂરી હોય છે. પરંતુ સમસ્યા ત્યારે શરૂ થાય છે, જ્યારે શનિના આ ક્ષેત્રમાં રાહુ પ્રવેશ કરી જાય છે, જે ઓફિસ રાજકારણનું મુખ્ય કારણ છે.

શનિ વ્યક્તિ પાસેથી શું ઈચ્છે છે?

  • ઈમાનદારી
  • સતત મહેનત
  • ધીમો પરંતુ સ્થિર ગ્રોથ

રાહુ શું ઈચ્છે છે?

  • શોર્ટકટ
  • ઈમેજ અને માત્ર દેખાડો
  • જવાબદારી વગરની તાકાત

ઓફિસમાં રાહુ આવા લોકોના રૂપમાં જોવા મળે છે-

  • જે ઓછું કામ કરે છે, પરંતુ ક્રેડિટ વધુ લઈ જાય છે.
  • જે બોસની સામે અલગ અને પીઠ પાછળ અલગ વ્યવહાર કરે છે.
  • જે અડધુ સત્ય અને ઇમોશનલ સ્ટોરીથી માહોલને કંટ્રોલ કરે છે.
  • આ અસલી ઓફિસ પોલિટિક્સ છે, જ્યાં સત્ય નહીં, પરંતુ નેરેટિવની જીત થાય છે.

ઓફિસમાં ઈમાનદાર કર્મચારી જ કેમ ટાર્ગેટ થાય છે?

  • આ ઓફિસની કઠોર વાસ્તવિકતા છે, પરંતુ તેને સરળ શબ્દોમાં સમજો.
  • તમારૂ કામ બીજાની નબળાઈઓને ઉજાગર કરે છે.
  • તમારી મૌન તેના શોરને ઉઘાડું પાડે છે.
  • તમારૂ શિષ્ત તેના શોર્ટકટને દેખાડે છે.
  • રાહુથી પ્રભાવિત લોકો નિષ્ફળતાથી ડરતા નથી; તેના બદલે, તેઓ ખરેખર દેખાઈ જવાના ડરથી ત્રાસી જાય છે.

તેથી તમને વધુ કામ આપવામાં આવે છે.

  • તમને ગ્રુપથી અલગ કરવામાં આવે છે.
  • તમને ઓફિસમાં ઓછા દેખાતા અથવા કડક માનવામાં આવે છે.
  • સૌથી ખતરનાક સ્થિતિ ત્યારે આવે છે જ્યારે તમે બદલાવા લાગો છો.
  • એક સમય એવો પણ આવે છે, જ્યારે તમારી અંદર બે અવાજો એક સાથે લડે છે.

શનિ- ઈમાનદાર રહો, કામ કરતા રહો
રાહુ- ગેમ રમો, મેનુપ્લેટ કરો

અને અહીં લોકો સૌથી મોટી ભૂલ કરે છે. જો તમે રાહુની જેમ રમવાનું શરૂ કરી દો છો તો તમારી સૌથી મોટી તાકાત ગુમાવી દો છો, તમારી વિશ્વસનીયતા.

સમાધાન- કેતુ ડિટેચમેન્ટની તાકાત
કેતુનો મતલબ હાર માનવાનો નથી, પરંતુ પ્રશંસાની જરૂરિયાતથી સ્વતંત્ર થવું, બીજાના વેલિડેશનથી અંતર, ઇમોશનલ રિએક્શનને કાબુમાં કરવા.

ઓફિસ પોલિટિક્સ રિએક્શન પર ચાલે છે. જે દિવસે તમે પ્રતિભાવ આપવાનું બંધ કરી દો છો, રાજકારણ નબળું પડી જાય છે.

બીજુ સમાધાન- ગુરૂ સમજદારી અને શાંતિ
ગુરૂ શીખવે છે કે ક્યારે બોલવાનું છે, ક્યારે ચૂપ રહેવાનું છે, ક્યારે થોભી જવાનું છે, ક્યારે આગળ વધવાનું છે. તેથી સાંઈ બાબાનો સંદેશ 'શ્રદ્ધા અને સબુરી' આજે પણ પ્રાસંગિક છે. વિલંબ હંમેશા સજા નથી હોતો, પરંતુ સુરક્ષા હોય છે.

શું ઓફિસ પોલિટિક્સ તમને નુકસાન પહોંચાડવા માટે છે?
તેવું ખરેખર નથી, પરંતુ તે તમારા ઈગોની, શાંતિની અને તમારા મૂલ્યોની પરીક્ષા લે છે. જો તમે દરેક જગ્યાએ તે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છો તેનો મતલબ છે કે તમે પેટર્ન બદલી નથી.

કંપની બદલવાથી કંઈ થશે નહીં, એપ્રોચ બદલવો પડશે.

શનિવારના ઉપાય- નેગેટિવિટીથી બચાવની પરંપરાગત પદ્ધતિ જો તમે આધ્યાત્મિક ઉપાયોમાં આસ્થા રાખો છો તો આ એક સ્ટ્રક્ટર્ડ રૂટીન છે--

સવારે જલ્દી ઉઠો અને શાંતિ બનાવી રાખો.

શનિવાર શિષ્તનો દિવસ છે, તે દિવસે “ॐ हनुमते नमः” મંત્રનો જાપ કરો. સાદા વસ્ત્ર ધારણ કરો, મંદિર જાવ અને નાળિયેર અર્પિત કરો. નાળિયેર અહંકારનું પ્રતીક છે, તેને તોડવું સમર્પણ છે.

પીપળાના ઝાડની 7 પરિક્રમા કરો. શાંતિ અને સુરક્ષાની પ્રાર્થના કરો. થોડા સમય સુધી ધ્યાન કરવાથી મન શાંત થશે તો સાચા નિર્ણયો લેશો. જરૂરિયાતમંદોને ભોજન કે શનિ સાથે જોડાયેલી વસ્તુનું દાન કરવું જોઈએ.

જુઓ ઓફિસમાં રાહુ જેટલો જલ્દી ઉપર લઈ જાય છે, એટલો જલ્દી નીચો પણ પાડે છે. જ્યારે શનિ ધીમે-ધીમે વધે છે, પરંતુ સ્થાયી સન્માન પણ પ્રદાન કરે છે.

જો તમે પણ ઓફિસમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યાં છો તો તેનો મતલબ તે નથી કે તમે હારી રહ્યાં છો, પરંતુ તમે બની રહ્યાં છો. તેથી ઓફિસમાં પ્રતિભાવ આપવાનું બંધ કરી જેવું જોઈએ. તમારૂ કામ સતત યથાવત રાખો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારે મૂલ્યોને ક્યારેય ન છોડો, કારણ કે આખરે સિસ્ટમની નહીં મૂલ્યોની જીત થાય છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

