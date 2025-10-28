Prev
આ વર્ષે લગ્નની નવી સિઝનમાં માત્ર 40 જ દિવસ ગૂંજશે લગ્નની શરણાઈ, વર-કન્યા પક્ષની ચિંતા વધી!

Marriage Muhurat 2025 Date: હિન્દુ ધર્મમાં પૂજા સહિત કોઈપણ શુભ કાર્ય કરતા પહેલા શુભ સમય જોવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલી આવે છે. શુભ મુહૂર્ત જોયા વિના પૂજા અને શુભ કાર્યો થતા નથી. હિંદુ ધર્મ ગ્રંથોમાં 16 ધાર્મિક વિધિઓનું વર્ણન છે. લગ્ન આ 16 વિધિઓમાંથી એક છે. લગ્ન જીવન અને સર્જન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે વર્ષ 2025 માં લગ્નનો શુભ સમય ક્યારે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:05 AM IST

Marriage Muhurat 2025 Date: દીપોત્સવી પર્વ દિવાળીની રોનક હજુ શહેરમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. રવિવારે લાભપાંચમ, સોમવારે છઠ્ઠ પૂજા બાદ હજુ દેવઉઠી એકાદશી અને દેવદિવાળી સુધી વેકેશન જેવો માહોલ જોવા મળશે, પરંતુ ત્યારબાદ આગામી 16 નવેમ્બરથી લગ્નસરાની નવી સિઝન શરૂ થવા જઈ રહી છે. જોકે, આ નવી સિઝનમાં લગ્ન માટે માત્ર ૪૦ જ મુહૂર્ત હોવાથી આયોજન સંદર્ભે વર અને કન્યા પક્ષની ચિંતા વધી જશે.

દેવઉઠી એકાદશી છતાં 16 દિવસનું વિલંબ
હિન્દુ શાસ્ત્રો અનુસાર ચાતુર્માસના ચાર મહિના દરમિયાન શ્રાવણ માસ, ગણેશોત્સવ, નવરાત્રી, રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી અને દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી થાય છે. આ ચાતુર્માસ હવે ૨ નવેમ્બરના રોજ દેવઉઠી એકાદશી સાથે પૂરા થઈ જશે. દેવઉઠી એકાદશીથી દેવ પોઢી જાય છે અને આ દિવસે શુભ કાર્યોના મુહૂર્ત ખુલી જતા હોય છે.

જોકે, આ વખતે નક્ષત્ર અને રાશિના વિચિત્ર સંયોગ વચ્ચે લગ્નમુહૂર્ત માટે 16 નવેમ્બર સુધી રાહ જોવી પડશે. ચંદ્ર નક્ષત્ર અને રાશિને કારણે વિચિત્ર સંયોગમાં મુહૂર્ત ન હોવાથી લગ્નેચ્છુકોને પખવાડિયા સુધી વિલંબનો સામનો કરવો પડશે. ૧૬ નવેમ્બરે લગ્નસરાની નવી સિઝનનું પહેલું મુહૂર્ત આવશે, અને ત્યારબાદ 14 મે, 2026 સુધી આ સિઝન ચાલશે. સમગ્ર સિઝનમાં માત્ર ૪૦ જેટલા જ મુહૂર્ત રહેશે.

એકાદશીની તિથિનો પણ સંયોગ
દેવઉઠી એકાદશીને લઈને પણ તિથિનો વિચિત્ર સંયોગ નડશે. હિન્દુ સમુદાયમાં ચાતુર્માસ દેવપોઢીથી દેવઉઠી એકાદશી સુધી હોય છે. આ વર્ષે **૧ નવેમ્બરના રોજ પ્રબોધિની એકાદશી-સ્માર્ત** ઉજવાશે, જ્યારે બારસની ક્ષય તિથિ વચ્ચે ૨ નવેમ્બરના રોજ પ્રબોધિની એકાદશી-ભાગવત અને દેવઉઠી એકાદશી રહેશે.

નવા વર્ષમાં મુહૂર્તની વિગત

જ્યોતિષીઓના જણાવ્યા મુજબ, 16 નવેમ્બરના રોજ લગ્નનું પહેલું મુહૂર્ત છે. ત્યારબાદ વિવિધ મહિનાઓમાં આવતા મુહૂર્તની વિગતો આ પ્રમાણે છે..

  • નવેમ્બર: ૧૬, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭ અને ૩૦
  • ડિસેમ્બર: ૨ અને ૫
  • જાન્યુઆરી: એકેય મુહૂર્ત નથી
  • ફેબ્રુઆરી: ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૨૦, ૨૧, ૨૨ (કુલ ૧૦)
  • માર્ચ: ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૪ (કુલ ૯)
  • એપ્રિલ: ૨૧, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦
  • મે: ૩, ૭, ૯, ૧૦ અને ૧૪
  • જૂન-જુલાઇ: એકેય મુહૂર્ત નથી

કમુરતા, હોળાષ્ટક અને ગુરુ અસ્તની અસર
ગત વર્ષે લગ્નસરામાં ૭૬ મુહૂર્ત હતા, તેની સરખામણીએ નવી સિઝનમાં માત્ર ૪૦ મુહૂર્ત જ રહેશે, જેનું મુખ્ય કારણ કમુરતા, હોળાષ્ટક અને ગ્રહોના અસ્તને ગણાવી શકાય. શુક્રનો અસ્ત: 13 ડિસેમ્બરથી ૩ ફેબ્રુઆરી, ધનારક કમુરતા: 15 ડિસેમ્બરથી 14 જાન્યુઆરી, હોળાષ્ટક: 23 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ, મીનારક કમુરતા: 14 માર્ચથી 14 એપ્રિલ, ગુરુનો અસ્ત: 15 જુલાઇથી 9 ઓગસ્ટ. આ પછી ૨૫ જુલાઇથી ચાતુર્માસ શરૂ થઇ જતાં લગ્નની સિઝન પૂરી થઇ જશે. આમ, ગ્રહોના સંયોગ અને વિવિધ પ્રતિબંધક કાળના કારણે આ વર્ષે લગ્નસરાની નવી સિઝનમાં ઓછા મુહૂર્તની ચિંતા પરિવારોને સતાવશે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

