Palm Itching Astrology: હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તો ખરેખર ધન લાભ થાય કે બીજું કંઈ ? જાણો શું કહે છે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર

Palm Itching Astrology: હથેળીમાં ખંજવાળને લઈને અલગ અલગ માન્યતાઓ પ્રચલિત છે. આજે તમને જણાવીએ હથેળીમાં ખંજવાળ આવવી શુભ છે કે અશુભ. 
 

Nov 20, 2025

Palm Itching Astrology: હસ્તરેખા શાસ્ત્રમાં જે રીતે હથેળી પર આવેલી રેખા અને અલગ અલગ ચિન્હોનું અધ્યયન કરીને ભવિષ્ય વિશે જણાવવામાં આવી છે તે રીતે જ શુકન શાસ્ત્રમાં હાથમાં થતી ખંજવાળને લઈને શુભ અશુભ સંકેતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઘણા લોકોને તમે કહેતા સાંભળ્યા હશે કે હાથમાં અચાનક ખંજવાળ આવે તો તે ધન લાભનો સંકેત હોય છે. ખાસ કરીને ડાબા કે જમણા હાથની હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તો આ પ્રકારની માન્યતા પ્રચલિત છે. આજે તમને આ સંબંધમાં જ્યોતિષશાસ્ત્ર શું કહે છે તે જણાવીએ. 

હસ્તરેખા અને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર બંનેમાં હથેળીને વ્યક્તિના ભાગ્ય, કર્મ અને ભવિષ્ય સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. હથેળીની રેખાઓ પર્વત અને તેના પર થતા પરિવર્તન ઉર્જા સંબંધિત ગતિવિધિને દર્શાવે છે. તેના કારણે હાથમાં થતી ખંજવાળને પણ ઉર્જા પરિવર્તનનો સંકેત માનવામાં આવે છે. 

જમણા હાથની હથેળીમાં ખંજવાળનો અર્થ 

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર પુરુષોના જમણા હાથમાં અને મહિલાઓના ડાબા હાથમાં ખંજવાળ આવે તો તેને શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. પુરુષોને જમણા હાથની હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તો ધન આગમન, અટકેલું કાર્ય પૂરું થવું, અચાનક આર્થિક લાભ થવો જેવી સંભાવનાઓ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. તેનો સંકેત છે કે સકારાત્મક ઊર્જા તમારા તરફ આકર્ષિત થઈ રહી છે. 

ડાબા હાથમાં ખંજવાળ 

જો મહિલાઓને જમણા હાથમાં અને પુરુષોને ડાબા હાથની હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તો તેને સામાન્ય રીતે અશુભ કે આર્થિક હાનિનો સંકેત માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર આ સમયે અનાવશ્ય ખર્ચ ધન અટકવું કાર્ય અટકવું સહિતના નુકસાન થવાની આશંકા હોય છે. આવા સંકેતને અશુભ ઘટના પહેલાની ચેતવણી તરીકે જોવામાં આવે છે. 

જોકે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે તો ખંજવાળને વાતાવરણ ત્વચાને ડ્રાઇનેસ અને એલર્જીનું કારણ બતાવવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં તેને ઉર્જાનો સંકેત માનવામાં આવે છે જે તમારી આસપાસ ઘટતી ઘટનાઓને આકર્ષિત કરે છે.

