હસ્તરેખાશાસ્ત્ર: કરિયરમાં આવે છે વારંવાર ઉતાર-ચઢાવ, હાથની આ તૂટેલી રેખા પહેલા જ આપી દે છે સંકેત, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualહસ્તરેખાશાસ્ત્ર: કરિયરમાં આવે છે વારંવાર ઉતાર-ચઢાવ, હાથની આ તૂટેલી રેખા પહેલા જ આપી દે છે સંકેત, જાણો

હસ્તરેખાશાસ્ત્ર: જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના કરિયરમાં વારંવાર ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કરી રહી હોય, તો તેના હાથમાં ચોક્કસ આના સંકેતો હશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રેખા કરિયર વિશે સૂચવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:32 PM IST
હસ્તરેખાશાસ્ત્ર: વ્યક્તિની કુંડળી કે જન્મ તારીખ જાણ્યા વિના પણ, તેના વિશે ઘણું બધું જાણી શકાય છે. હાથ પરની રેખાઓ આપણા જીવનની ખુલ્લી કિતાબ જેવી છે. હસ્તરેખાશાસ્ત્ર આ વિશે છે. હાથ પરની રેખાઓને સમજીને, વ્યક્તિના સ્વભાવ અને ભવિષ્યની જાણકારી કરે છે. 

હાથમાં લગ્ન, કારકિર્દી, સ્વાસ્થ્ય અને મિલકત સંબંધિત ઘણી રેખાઓ કે ચિન્હો હોય છે, જે જો અગાઉથી ઓળખી લેવામાં આવે તો આપણને સતર્ક રહેવામાં મદદ મળી શકે છે. કારકિર્દીની વાત આવે ત્યારે, ઘણા લોકો આ ક્ષેત્રમાં ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કરે છે અને ચિંતિત રહે છે. હવે, જો આપણે સમજીએ કે કઈ રેખા તેમના કરિયરમાં આવનારા ઉતાર-ચઢાવનો સંકેત આપે છે, તો આપણે સતર્ક રહી શકીએ છીએ અને અગાઉથી ઉકેલો શોધી શકીએ છીએ. એ નોંધવું જોઈએ કે કરિયર સંબંધિત બાબતો ભાગ્ય રેખાની મદદથી સમજી શકાય છે.

ભાગ્ય રેખા આ જગ્યાએ હોય

આપણા હાથની ભાગ્ય રેખા કાંડાથી શરૂ થાય છે. તેને મણીબંધ પણ કહેવામાં આવે છે. અહીંથી શરૂ કરીને, આ રેખા હાથની મધ્યમાં ચાલુ રહે છે અને મધ્યમ આંગળી પર સમાપ્ત થાય છે. આ રેખા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે વ્યક્તિનું નસીબ કેટલું સાથ આપશે અને તેમની કારકિર્દીની સંભાવનાઓ શું હશે.

ભાગ્ય રેખા તૂટેલી

ભાગ્ય રેખાના આકારના આધારે, વ્યક્તિ સમજી શકે છે કે તેની કારકિર્દી કઈ દિશામાં વળાંક લેશે. જો કોઈ વ્યક્તિના હાથમાં ભાગ્ય રેખા મધ્યમાં ક્યાંક તૂટી જાય છે, તો કારકિર્દીનો વિકાસ સરળ નથી. આવા વ્યક્તિને આગળ વધવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. 

હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર, આવા લોકોને સખત મહેનત કરવી પડે છે અને તાત્કાલિક પરિણામ મળતા નથી. કેટલીકવાર, એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે કે કોઈ કાર્ય અધવચ્ચે અટકી જાય છે. આ હતાશાનું કારણ બને છે અને કામગીરી પર અસર કરે છે. જો કે, એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે જો આવી પરિસ્થિતિમાં ધીરજ રાખવામાં આવે તો પરિસ્થિતિ સુધારી શકાય છે.

ભાગ્ય રેખા તૂટેલી અને ગૂંચવાયેલી

જો કોઈના હાથમાં ભાગ્ય રેખા તૂટેલી અથવા ગૂંચવાયેલી હોય. આવી પરિસ્થિતિમાં, લોકોને ઘણીવાર નોકરી બદલવાની જરૂરિયાતનો સામનો કરવો પડે છે. જો રેખા વાંકીચૂકી હોય તો પણ આવું જ થાય છે. વારંવાર નોકરી બદલાવ એ હકીકતને કારણે થાય છે કે આ લોકોના મન ભટકતા રહે છે અને તેઓ ક્યાંય સંતોષ શોધી શકતા નથી.

સમય જતાં સફળતા મળે

જો કોઈના હાથમાં ભાગ્ય રેખા શરૂઆતમાં હળવી હોય અને જેમ જેમ તેઓ પ્રગતિ કરે છે તેમ તેમ ઊંડાણમાં આવે છે, તો પરિસ્થિતિ સુધરશે. આવી રેખા સૂચવે છે કે કારકિર્દીમાં સ્થિરતા મોડી આવે છે, પરંતુ જ્યારે તે થાય છે, ત્યારે તે અદ્ભુત છે. આ રેખા ધરાવતા લોકોએ તેમની સખત મહેનત ચાલુ રાખવી જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

