ડિસેમ્બર મહિનાના પહેલા દિવસે બનશે પંચમહાપુરુષ યોગ, પાંચ રાશિના લોકોના જીવમાં લાવશે મોટું પરિવર્તન ! જાણો
Monday luckiest zodiac sign: આવતીકાલે, 1 ડિસેમ્બર અને સોમવાર છે. માર્ગશીર્ષ મહિનાની એકાદશી છે, જેને મોક્ષદા એકાદશી પણ કહેવાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આ દિવસના મુખ્ય દેવતા છે. આજે ચંદ્રનું મીન રાશિમાં ગોચર શુભ સંયોગ બનાવી રહ્યું છે. આવતીકાલે ચંદ્રનું ગોચર ગુરુ અને ચંદ્ર વચ્ચે રાશિ પરિવર્તન લાવી રહ્યું છે. રુચક અને હંસા પંચમહાપુરુષ રાજયોગ પણ આવતીકાલે બનશે. આવતીકાલે રેવતી નક્ષત્રની યુતિ વ્યતિપાત યોગનું સર્જન કરશે. તેથી, આવતીકાલ વૃષભ, સિંહ, કન્યા, તુલા અને મકર રાશિ માટે શુભ અને ભાગ્યશાળી રહેશે.
Trending Photos
Monday luckiest zodiac sign: આવતીકાલે, 1 ડિસેમ્બર, સોમવાર છે. માર્ગશીર્ષ મહિનાની એકાદશી છે, જેને મોક્ષદા એકાદશી પણ કહેવાય છે. ચંદ્ર મીનમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર પર ગુરુના શુભ દ્રષ્ટિકોણથી, તે ગુરુ અને ચંદ્ર વચ્ચે રાશિ પરિવર્તન પણ કરી રહ્યો છે. આ શુભ સંયોગ ગુરુ અને મંગળ દ્વારા પંચમહાપુરુષ રાજયોગ રચવાને કારણે છે.
વધુમાં, આવતીકાલે, રેવતી નક્ષત્ર સાથે જોડાણમાં, વ્યતિપાત યોગનું નિર્માણ થયું છે. પરિણામે, ભગવાન કૃષ્ણ અને મહાપુરુષ રાજયોગના પ્રભાવ હેઠળ, વૃષભ, સિંહ, કન્યા, તુલા અને મકર રાશિના જાતકો માટે આવતીકાલ ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી રહેશે.
વૃષભ રાશિ:
આ રાશિના જાતકો માટે, એક મોટી મહત્વાકાંક્ષા પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સારો સંકલન જાળવશો. તમને તમારી ઇચ્છા મુજબનું કામ અથવા જવાબદારી મળી શકે છે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો મળશે. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતાઓ છે. તમને અગાઉ બચાવેલા પૈસાથી લાભ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં પ્રેમ અને સંવાદિતા પ્રવર્તશે.
સિંહ રાશિ:
આવતીકાલે સિંહ રાશિના જાતકોનો પ્રભાવ અને આદર વધશે. આવતીકાલે તમને તમારા પિતા અને પિતૃ પરિવાર તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમને કોઈને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમે કરિયાણા અને સામાન્ય વ્યવસાયમાં સારો નફો મેળવી શકો છો. તમે કેટલાક નવા સંપર્કો પણ બનાવશો જે ભવિષ્યમાં તમને લાભ આપશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે, અને તમને કોઈ અણધાર્યા સ્ત્રોતથી પણ લાભ મળી શકે છે. આજે તમને તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમારા પિતાના માર્ગદર્શનથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ:
આવતીકાલે, સોમવાર, કન્યા રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી દિવસ રહેશે. આવતીકાલે તમને તમારા વ્યવસાયમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ નફો જોવા મળશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમને કોઈ અનુભવી વ્યક્તિના માર્ગદર્શનથી લાભ થઈ શકે છે. જો તમે બેંકમાંથી લોન લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તો તમારા પ્રયત્નો સફળ થઈ શકે છે. તમને નજીકના સંબંધીઓ તરફથી સહયોગ મળશે, જે આવતીકાલે તમારા પારિવારિક જીવનને ખુશ કરશે. આવતીકાલે કામ પર તમારા માટે અનુકૂળ દિવસ રહેશે. તમે તમારા બાકી રહેલા કાર્યને પૂર્ણ કરવામાં સફળ થશો. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પણ સહયોગ મળશે.
તુલા રાશિ:
આવતીકાલે, ડિસેમ્બરનો પહેલો દિવસ, તુલા રાશિના લોકો માટે ભાગ્યશાળી દિવસ રહેશે. તમારી એક ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, જે તમને આનંદ આપશે. આવતીકાલે તમને કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ તરફથી સહયોગ મળશે. આવતીકાલ તમારા માટે ઉજવણી કરવાની ઘણી તકો લાવશે. તમે ધાર્મિક અને સખાવતી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. તમને નાણાકીય લાભની તકો મળતી રહેશે. તમને આવતીકાલે તમારા અટકેલા પૈસા પણ મળી શકે છે. આવતીકાલે તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમે ભાગ્યશાળી રહેશો. તમને તમારા પ્રેમી સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે.
મકર રાશિ :
આ રાશિના જાતકો માટે સોમવાર ખૂબ જ ફાયદાકારક દિવસ રહેશે. આવતીકાલે તમને કામ પર તમારા વિરોધીઓ તરફથી ટેકો અને સહયોગ મળશે. તમને કોઈ બાબતમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી માર્ગદર્શન અને સહયોગ મળશે. તમારી કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને આવતીકાલે સારી તક મળી શકે છે. તમને આવતીકાલે તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી મળશે. પ્રેમની દ્રષ્ટિએ, તમને આવતીકાલે તમારા પ્રેમી તરફથી ભેટ અને સહયોગ મળી શકે છે. આવતીકાલે તમને વ્યવસાયમાં પૈસા કમાવવાની પણ સારી તક મળશે. તમારા તારાઓ સૂચવે છે કે તમને આવતીકાલે સરકારી કામમાં પણ સફળતા મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે