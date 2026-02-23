Prev
Panchgrahi Yog: હોળાષ્ટક પહેલા કુંભ રાશિમાં પંચગ્રહી યોગ, આ બે રાશિઓ પર આવશે સંકટ!

Panchgrahi Yog: હોળાષ્ટકના એક દિવસ પહેલા કુંભ રાશિમાં પંચગ્રહી યોગ બન્યો છે. પંચગ્રહી યોગને કારણે બે રાશિના જાતકોની મુશ્કેલી વધી શકે છે. આ જાતકોએ હોળી સુધી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 23, 2026, 04:50 PM IST
  • મંગળના કુંભ રાશિમાં ગોચર સાથે બની ગયો પંચગ્રહી યોગ
  • પંચગ્રહી યોગને કારણે બે રાશિના જાતકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ
  • હોળી સુધી કોઈ મોટા નિર્ણય લેવાથી બચવું જોઈએ

Panchgrahi Yog: જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે પાંચ ગ્રહોની યુતિ કોઈ એક રાશિમાં થાય છે તો તેને પંચગ્રહી યોગ કહેવામાં આવે છે. પંચગ્રહી યોગ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક તો ઘણીવાર નકારાત્મક અસર પણ કરે છે. 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના આજે કુંભ રાશિમાં પંચગ્રહી યોગનું નિર્માણ થયું છે.

હોળાષ્ટક પહેલા કુંભમાં પંચગ્રહી યોગ
24 ફેબ્રુરીથી હોળાષ્ટક (Holashtak) શરૂ થઈ રહ્યાં છે. હોળાષ્ટક પહેલા આજે કુંભ રાશિમાં પંચગ્રહી યોગ બન્યો છે. કુંભ રાશિમાં મંગળ, સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને રાહુની યુતિથી આ યોગનું નિર્માણ થયું છે. હકીકતમાં સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને રાહુ પહેલાથી કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે, જેનાથી ચતુગ્રહી યોગ બનેલો હતો. પરંતુ આજે મંગળનું ગોચર કુંભ રાશિમાં થયું છે, જેનાથી પાંચ ગ્રહોની ટોળી એક સાથે શનિની કુંભ રાશિમાં રહેશે.

જ્યોતિષ અનુસાર હોળાષ્ટક પહેલા આ યોગનું બનવું શુભ માનવામાં આવી રહ્યું નથી. તેનાથી ઘણા જાતકોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, બાકી કરિયર, કારોબાર, ધન અને અંગત જીવનમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. આવો જાણીએ પંચગ્રહી યોગથી ક્યા જાતકોની મુશ્કેલી વધી શકે છે.

વૃષભ રાશિ (Taurus Zodiac)- આ રાશિના જાતકો માટે પંચગ્રહી યોગ સમસ્યા લાવી શકે છે. આ સમયે પારિવરિક ચિંતા વધી શકે છે. કરિયર કે નોકરી-વેપારમાં સમસ્યા સામે આવશે. મોટા કાર્ય કે જરૂરી નિર્ણય હોળાષ્ટક સુધી ટાળી દો. માનસિક તણાવ લેવાથી બચો અને ધૈર્ય બનાવી રાખો. પ્રભુ ચિંતનમાં મન લગાવો, સમયની સાથે બધુ બરાબર થશે.

કન્યા રાશિ (Virgo Zodiac)- પંચગ્રહી યોગ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં બનશે, જેનાથી રોગ અને દેવામાં વધારો થઈ શકે છે. આ સમયે માનસિક સંતુલન બનાવી રાખવું ખૂબ જરૂરી છે, બાકી મુશ્કેલી ઉભી થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાનથી બચવા માટે પૈસાનો ખર્ચ કે કોઈ પ્રકારનું રોકાણ સમજી-વિચારીને કરો. મોટા નિર્ણય હોળી બાદ લેવા જોઈએ.
 

