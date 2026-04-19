જે લોકોના હાથ પર હોય છે આ 3 પાવરફુલ નિશાન, તેમની તિજોરી ક્યારેય નથી થતી ખાલી!

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualજે લોકોના હાથ પર હોય છે આ 3 પાવરફુલ નિશાન, તેમની તિજોરી ક્યારેય નથી થતી ખાલી!

Hast Rekha Shastra: હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર, હથેળી પરની કેટલીક રેખાઓ વ્યક્તિના જીવનમાં સંપત્તિ, ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા દર્શાવે છે. જો આ રેખાઓ દોષરહિત અને શુભ સ્થિતિમાં હોય, તો વ્યક્તિને જીવનમાં સંપત્તિની કોઈ કમી રહેશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:18 PM IST
  • હસ્તરેખાશાસ્ત્ર એક પ્રાચીન વિજ્ઞાન છે
  • જે વ્યક્તિના ભવિષ્યની સરળતાથી ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે.
  • હથેળીના આકાર અને રેખાઓના આધારે ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવે છે. 

Hast Rekha Shastra: હસ્તરેખાશાસ્ત્ર એક પ્રાચીન વિજ્ઞાન છે જે વ્યક્તિના ભવિષ્યની સરળતાથી ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે. હથેળીના આકાર અને રેખાઓના આધારે ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવે છે. હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર, હથેળી પરની રેખાઓ ફક્ત વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને જ નહીં પરંતુ જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિ પણ દર્શાવે છે. 

હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર, જો હથેળી પર ચોક્કસ આરોહણ અને રેખાઓ સ્પષ્ટ હોય, તો વ્યક્તિને સફળતા પ્રાપ્ત કરતા કોઈ રોકી શકતું નથી. આવા વ્યક્તિઓના જીવનમાં સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિની કોઈ કમી હોતી નથી. વધુમાં, તેઓ સમાજમાં પણ નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવે છે. તો ચાલો જોઈએ કે હથેળી પર કઈ રેખાઓ અને ખાસ નિશાનો સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને ખ્યાતિ દર્શાવે છે.

સૂર્ય પર્વત

હથેળીશાસ્ત્ર અનુસાર, અનામિકા આંગળીની નીચેના વિસ્તારને સૂર્ય પર્વત કહેવામાં આવે છે. તે સામાજિક સન્માન અને સંપત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો આ ક્ષેત્ર ઉંચુ અને સ્પષ્ટ હોય, તો તે ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ અને ખ્યાતિ દર્શાવે છે. જો કે, જો આ ક્ષેત્ર ઉદાસીન હોય અથવા ઘણી તૂટેલી રેખાઓ હોય, તો તે કારકિર્દીના વિકાસ અથવા સન્માનમાં અવરોધો દર્શાવે છે.

બુધ પર્વત

ટચલી આંગળીની નીચેનો વિસ્તાર બુધ પર્વત કહેવામાં આવે છે. તે તમારી બુદ્ધિ, વાતચીત કૌશલ્ય અને કમાણી સાથે સીધો સંબંધિત છે. આ પર્વત જેટલો વધુ સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ હશે, તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ એટલી જ મજબૂત હશે. સફળ ઉદ્યોગપતિના હાથમાં બુધ પર્વત હંમેશા મુખ્ય હોય છે. તે દર્શાવે છે કે તમે તમારી ચાતુર્ય અને બુદ્ધિ દ્વારા કેટલા પૈસા કમાશો.

ભાગ્ય રેખા

હથેળીના મધ્યમાંથી પસાર થતી રેખાને ભાગ્ય પર્વત કહેવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે કાંડાથી શરૂ થાય છે અને શનિ પર્વત (મધ્યમ આંગળીની નીચે) સુધી વિસ્તરે છે. જો આ રેખા સીધી અને ઊંડી હોય, કોઈપણ કાપ કે કાપ વગર, તો તમે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છો. આવા લોકોને દરેક પગલે સારા નસીબનો આશીર્વાદ મળે છે. આ સ્પષ્ટ રેખા ધરાવતા લોકો નાની ઉંમરે મોટી સફળતા મેળવે છે અને જીવનમાં અન્ય કરતા ઓછા સંઘર્ષોનો સામનો કરે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

