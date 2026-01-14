Vastu Tips: ઘરની બાલકની કે ખુલ્લી જગ્યામાં કબુતર માળો બનાવી ઈંડા મુકે તે શુભ કે અશુભ જાણો
Pigeon Nest In home Vastu Tips: ઘણીવાર ઘરની બાલકની કે ખુલ્લી જગ્યામાં કબુતર માળો બનાવી લેતા હોય છે. ઘરમાં કબૂતર માળો બનાવે તેને લઈને લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે આ ઘટના શુભ કે અશુભ. તો ચાલો તમને જણાવીએ કબૂતર ઘરમાં માળો બનાવે તેનો અર્થ શું થાય.
Pigeon Nest In home Vastu Tips: તમારી સાથે પણ એવું થયું હશે કે ઘરના કોઈ શાંત ખૂણામાં અચાનક કબૂતર વધારે પ્રમાણમાં આવવા લાગે. ત્યાર પછી તે જગ્યાએ પોતાનો માળો બાંધી લે અને થોડા દિવસોમાં જ તેમાં ઈંડુ મૂકી દેતા હોય છે. સામાન્ય રીતે આ ઘટનાને લોકો ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ઘરમાં કબૂતર આવે પોતાનો માળો બાંધે અને તેમાં ઈંડુ આપે તેનો અર્થ શું થાય છે અને તેની ઘરના વાતાવરણ પર કેવી અસર પડે છે? નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરમાં કબૂતર માળો બનાવે અને ઈંડુ મૂકે તે સારો સંકેત છે કે ખરાબ.
આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રેમાનંદ મહારાજે પણ કબૂતર ઘરમાં ઈંડા મૂકે તે બાબતે વિચારવા જેવી વાત કહી છે. પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર ઘણા લોકો ઘરમાં કબૂતર માળો બાંધે છે અને ઈંડા મૂકે છે તેને શુભ ગણે છે તો કેટલાક લોકો ઘરમાં કબૂતર આવે તે વાતને અશુભ કહે છે. કેટલાક લોકો ઘરમાં બનેલા માળામાં ઈંડા જોઈને ચિંતા કરવા લાગે છે જાણે તેમના પર હવે બોજ વધી ગયો હોય.
ઘણી જગ્યાએ વડીલો એવું કહેતા હોય છે કે કબૂતર શાંતિનું પ્રતિક છે, આ પક્ષી ઘરમાં ઈંડુ આપે તે ઘરમાં શાંત અને સ્થિર વાતાવરણ રહે છે જ્યારે અન્ય કહે છે કે આવી ઘટનાથી ઘરમાં અસંતુલન વધે છે. કબુતર ઘરમાં ઈંડુ મૂકે તે ઘટનાને શુભ અને અશુભ બંને સ્થિતિ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જો કબુતર ઘરની દક્ષિણ દિશામાં ઈંડા મૂકે તો તે શુભ છે તેનાથી ઘરમાં ધન અને સમૃદ્ધિ આવવાના સંકેત મળે છે. જોકે સ્વાસ્થ્ય અને સાફ-સફાઈની દ્રષ્ટિએ આ ઘટનાને યોગ્ય ગણવામાં આવતી નથી. કારણ કે કબૂતરના માળા અને ઈંડા મુકવાથી ત્યાં ગંદકી થાય છે અને ગંદકીના કારણે બીમારી પણ વધી શકે છે તેથી જ લોકો ઘરમાં આવે જ નહીં તેવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે.
ધાર્મિક માન્યતા
કબુતર દેવી લક્ષ્મીનું પ્રતીક ગણાય છે ઘરમાં કબૂતર ઈંડા મૂકે તે ધન લાભ, નોકરીમાં સફળતા અને આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાના સંકેત ગણાય છે. ખાસ કરીને ઘરની દક્ષિણ દિશા તરફ જો કબૂતર ઈંડા મૂકે તો તેને શુભ ગણાય છે તેનાથી ઘરમાં સકારાત્મક એનર્જી વધે છે અને વાતાવરણ શુદ્ધ થાય છે. દક્ષિણ દિશામાં કબૂતર ઈંડા મૂકે તો તે જીવનમાં આવનાર સમૃદ્ધિ અને ખુશીઓનું પ્રતિક ગણાય છે.
જોકે કેટલીક માન્યતાઓ અનુસાર કબૂતર ઘરમાં માળો બાંધે અને ઈંડા મૂકે તેને આર્થિક તંગી, કરજ કે પારિવારિક કલેશનું કારણ માનવામાં આવે છે. ઘરમાં કબૂતરના ઈંડા બરકત ઓછી થવાનો સંકેત ગણાય છે. તેનાથી નકારાત્મક એનર્જી વધે છે અને પ્રગતિમાં બાધા આવે છે તેવું કહેવામાં આવે છે.
