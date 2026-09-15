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Surya Gochar 2026: સૂર્યનું કન્યા રાશિમાં મહાપરિવર્તન! દિવાળી પહેલાં આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, થશે મોટો ધનલાભ

 17 સપ્ટેમ્બરે સૂર્ય સિંહ રાશિમાંથી નીકળી કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આશરે એક મહિના સુધી કન્યા રાશિમાં રહી સૂર્ય દેવ પાંચ રાશિના જાતકોને વિશેષ ફળ આપશે. તહેવારો વચ્ચે આ ગોચર ઘણા જાતકોને જબરદસ્ત લાભ આપી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:19 PM IST
Surya Gochar 2026: સૂર્યનું કન્યા રાશિમાં મહાપરિવર્તન! દિવાળી પહેલાં આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, થશે મોટો ધનલાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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