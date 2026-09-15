/Surya Gochar 2026: સૂર્યનું કન્યા રાશિમાં મહાપરિવર્તન! દિવાળી પહેલાં આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, થશે મોટો ધનલાભ

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 17 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. કન્યા રાશિના સ્વામી બુધ છે. સંયોગવશ આ દિવસે કન્યા રાશિમાં તેના સ્વામી બુધ પણ બિરાજમાન રહેશે. તેવામાં બંને ગ્રહોની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષાચાર્યો પ્રમાણે સૂર્યનું આ ગોચર પાંચ રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ આપવાનું છે. સૂર્ય દેવ કેટલીક રાશિઓને કરિયર, કારોબાર અને આર્થિક મોર્ચા પર જબરદસ્ત લાભ આપવાના છે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ.
સિંહ રાશિ
સિંહનું કન્યા રાશિમાં ગોચર સિંહ રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીમાં ઘટાડો થવાનો સંકેત છે. જીવનમાં ખુશીઓ વધી શકે છે. પરિવારના કોઈ સભ્યો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કારોબાર કરતા જાતકો માટે સમય સારો રહેશે. વેપારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. ધન પ્રાપ્તિના નવા રસ્તા ખુલવાની સંભાવના છે.
કન્યા રાશિ
સૂર્યનું ગોચર આ રાશિમાં થવાનું છે. તેવામાં કન્યા રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ ઝડપથી પૂરા થવાનો સંકેત છે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી ધનલાભ થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. નોકરી અને વેપારમાં સફળતા મળવાનો યોગ છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર લાભની નવી તક લાવી શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા જાતકોને મનપસંદ તક મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા છાત્રો માટે સમય અનુકૂળ રહી શકે છે. કારોબારમાં નફો વધી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કોઈ મનોકામના પૂરી થવાનો સંકેત છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનો કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ સુખ-સુવિધામાં વધારાનો સંકેત આપી રહ્યો છે. જો તમે જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો આ દરમિયાન તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મીઓ અને અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તેનાથી કામને આગળ વધારવામાં મદદ મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ રાશિ પરિવર્તન સકારાત્મક પરિણામ આપી શકે છે. તમારી વાણીમાં મિઠાસ વધશે. તેનાથી લોકો તમારા તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. કારોબારમાં કોઈ મોટી ડીલ કે સમજુતિ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો અવસર મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રાનો પ્રબળ યોગ બની રહ્યો છે. પિતા અને ઘરના વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાનો સંકેત છે.