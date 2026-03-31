એપ્રિલમાં બની રહ્યો છે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો યોગ, શનિ-મંગળ હાહાકાર મચાવશે? તારીખો સાથે મહાવિનાશની ભવિષ્યવાણી

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualએપ્રિલમાં બની રહ્યો છે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો યોગ, શનિ-મંગળ હાહાકાર મચાવશે? તારીખો સાથે મહાવિનાશની ભવિષ્યવાણી

Third World War: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ વધુ  ભીષણ બને એવા જ્યોતિષીય સંકેતો મળી રહ્યા છે. તારીખ સાથે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. ત્યારે શું એપ્રિલ મહિનો મહાવિનાશકારી બની રહેશે? 1917 અને 1939માં જે યોગ સર્જાયા હતા તેવા યોગ બની રહ્યા છે જે ખતરનાક સ્થિતિ તરફ ઈશારો કરે છે. જાણો વિગતવાર માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 31, 2026, 02:11 PM IST
  • જ્યોતિષીઓ મુજબ એપ્રિલમાં ગ્રહોની બરાબર એવી સ્થિતિ બની રહી છે જેવી બીજા વિશ્વયુદ્ધ સમયે બની હતી.
  • શનિ અને રાહુની વિનાશકારી યુતિ પણ પરમાણુ હથિયારોના ઉપયોગનો સંકેત આપી રહી છે. 
  • શું મંગળની ક્રૂર દ્રષ્ટિ યુદ્ધની આગમાં ઘી હોમવા જેવું કામ કરશે?

ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચેનું યુદ્ધ જાણે અટકવાનું નામ જ નથી લેતું. યુદ્ધ રોકવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે પરંતુ સ્થિતિ જોતા હજુ આગળ ભીષણ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે પરમાણુ યુદ્ધ અને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની ચર્ચાઓ પણ જોરશોરથી થઈ રહી છે. કારણ કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ પરમાણુ હથિયારોથી સજ્જ દેશો છે જ્યારે ઈરાનનું મનોબળ પરમાણુ બોમ્બ જેવું છે. હવે જ્યોતિષીય ગણતરીઓ પણ એવા ડરામણા સંકેત આપે છે, જે જોતા શું 1917 અને 1939નો ઈતિહાસ હવે 2026માં દોહરાશે..એ સમય જેવો વિનાશ સર્જાશે? ઝી મીડિયાએ ડિફેન્સ એક્સપર્ટ અને જ્યોતિષાચાર્યો સાથે આ અંગે વાત કરી જેમાં ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે. 

વિનાશકારી છે એપ્રિલ મહિનો?
એકબાજુ એક્સપર્ટ કહે છે કે આવી જ સ્થિતિ રહી તો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે લડાઈ રહેલું યુદ્ધ ટ્રેલર સાબિત થશે. જ્યારે જ્યોતિષના જાણકારો એવું કહે છે કે એપ્રિલ મહિનામાં બની રહેલો ખતરનાક યોગ મહાવિનાશનો સંકેત આપે છે. ત્યારે એવો સવાલ પણ ઊભો થાય કે શું આ એપ્રિલ મહિનો ખરેખર મહાવિનાશનો મહિનો છે? શું મંગળની ક્રૂર દ્રષ્ટિ યુદ્ધની આગમાં ઘી હોમવા જેવું કામ કરશે?

મંગળનું ગોચર, દ્વંદ્વ યોગ
આ મહિને મંગળનો અગ્નિ તત્વમાં પ્રવેશ છે. જ્યારે જ્યારે મંગળનું મેષ રાશિમાં ગોચર થાય ત્યારે શનિ પર તે ક્રૂર દ્રષ્ટિ પાડે છે. જેનાથી દ્વંદ્વ યોગ બને છે. જે ઘાતક રહી શકે છે. 

આ યુતિથી પરમાણુ હુમલાનું જોખમ!
શનિ અને રાહુની વિનાશકારી યુતિ પણ પરમાણુ હથિયારોના ઉપયોગનો સંકેત આપી રહી છે. આ ઉપરાંત સૂર્યનો મેષમાં સીધો પ્રવેશ મોટા દેશો વચ્ચે સત્તા સંઘર્ષ માટે સીધા ઘર્ષણનો પણ યોગ બનાવી રહ્યો છે. 

અગાઉ પણ બન્યો હતો આવો યોગ
આવો જ યોગ 1917 અને 1939માં પણ બન્યો હતો. ત્યારે વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું. આજના સમયમાં જોઈએ તો વર્લ્ડ ઓર્ડર બદલાયેલો છે. એકબાજુ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા જેવા શક્તિશાળી દેશો છે તો બીજી બાજુ ઈરાન અને તેના મદદગાર દેશો. જ્યોતિષોનું માનીએ તો એપ્રિલમાં ગ્રહોની બરાબર એવી સ્થિતિ બની રહી છે જેવી બીજા વિશ્વયુદ્ધ સમયે  બની હતી. શનિ અને મંગળનો આમનો સામનો લોહીયાળ સ્થિતિનો સંકેત આપે છે. 

સમુદ્રમાં લડાશે યુદ્ધ!
જ્યોતિષાચાર્ય નીતિ શર્માએ કહ્યું કે, ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે જ્યારે જ્યારે અશુભ અને પાપી ગ્રહોની શ્રેણીમાં આવતા ગ્રહો શનિ, રાહુ, મંગળ અને કેતુની યુતિ બને છે ત્યારે વિનાશકારી ઘટનાઓ ઘટે છે. હાલ શનિ મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે. મીન વ્યય અને નુકસાનની રાશિ છે. આ સમયમાં મંગળ અને રાહુની યુતિ હતી જે વિસ્ફોટકારક હતી. જ્યારે અગ્નિકારક ગ્રહ મંગળ જળ સાથે ભળશે તો એન્ટી એનર્જીનું ઘર્ષણ થશે. આવામાં ગણતરીઓ મુજબ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં આંદોલન એટલે કે લડાઈ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી જશે. 

મોટા ધમાકાની પણ આપી તારીખ!
નીતિ શર્માએ ઝી મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે શનિ અને મંગળની યુતિ અને એ પણ તેના જ નક્ષત્રમાં....17, 18, અને 19 એપ્રિલની તારીખોમાં ગ્રહ યુદ્ધની સ્થિતિ બનાવે છે. આ દરમિયાન કોઈ મોટો ધડાકો થઈ શકે છે. 

3 ગ્રહો કરાવશે મહાવિનાશ?
જ્યોતિષાચાર્ય એમ એમ ઠાકુરે કહ્યું કે શનિ, સૂર્ય અને મંગળ આ ત્રણેય વિસ્ફોટક ગ્રહો છે. સૂર્ય અગ્નિ છે, મંગળ બારૂદ માચીસની સળી અને શનિ લોઢું. આ ત્રણેય ગ્રહો એવા ગ્રહો છે જેની વિશ્વ યુદ્ધ, 1962, અને તમામ યુદ્ધોમાં તેમની જ ભૂમિકા રહી છે. ઠાકુરે કહ્યું કે શનિનું ગોચર ઉત્તરાભદ્રપદ નક્ષત્રથી થઈ રહ્યું છે. ત્યાં મીન રાશિ સમુદ્રની કારક છે આથી સમુદ્રમાં હલચલ રહેશે. આ જ કારણ છે કે હોર્મુઝ જંગનું મેદાન બન્યું છે. 2 એપ્રિલે મંગળ પણ આવી જશે. 17થી 20 એપ્રિલમાં મંગળ અને શનિની યુતિ છે. સૂર્ય પણ રહેશે. 2 એપ્રિલથી તણાવ વધશે અને 20-22 એપ્રિલ સુધી યુદ્ધની તીવ્રતા પણ ઘણી વધશે. 

હાલ જે સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે તેના પર પૂર્વ રાજનયિક જે કે ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે જો અમેરિકા એવો નિર્ણય કરે કે પરમાણુ હુમલો થશે તો એવું નથી કે આમ તેમથી હુમલા થશે. 1 કે 2 પરમાણુ હુમલા બહુ છે. 1945માં જાપાન બાદ ક્યાંય પરમાણુ બોમ્બ પડ્યો નથી. આ યુદ્ધ લંબાશે. ભીષણ થશે કારણ કે ટ્રમ્પ પોતાની મૂર્ખતાઓને કારણે અમેરિકાને એક મહિનાથી યુદ્ધમાં ખેંચી લાવ્યા છે. અમેરિકાના બોમ્બ અને મિસાઈલો ઘટી રહ્યા છે. 650 થાડ મિસાઈલ લોકહીટ માર્ટિન બનાવે છે, જે અડધી ખતમ થઈ ગઈ છે. ઈરાન હારશે પરંતુ હારતા હારતા એવા ઘા આપી જશે કે અમેરિકાની સર્વોપરિતા નહીં રહે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

April Grah GocharATOMIC ATTACKIran-Israel US warMangal ShaniAngarak Yogastrology

